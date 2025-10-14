LG IPO Listing: जिनके निकला LG का IPO, उनके पास पैसा ही पैसा... ऐसे निकल रही लोगों की खुशी!

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने आज शेयर बाजार में जबरदस्त एंट्री की है. कंपनी के आईपीओ ने मार्केट में धमाकेदार शुरुआत की, शेयरों की बंपर लिस्टिंग हुई और निवेशकों को शानदार मुनाफा मिला.लिस्टिंग से पहले एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रे-मार्केट प्रीमियम (GMP) करीब 430 रूपए दिखा रहा था, लेकिन असल डेब्यू ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया.बीएसई पर इसका शेयर 1715 रूपए पर लिस्ट हुआ, जो इश्यू प्राइस 1140 रूपए से करीब 575 रूपए ज्यादा है यानी 50.44% की बढ़त.

सोशल मीडिया पर भी एलजी की शानदार लिस्टिंग को लेकर जबरदस्त चर्चा रही. कई निवेशकों ने ऑनलाइन अपनी खुशी जताई. किसी ने कहा कि लिस्टिंग डे बन गया दिवाली! तो किसी ने लिखा कि LG का IPO यानी पैसा ही पैसा!



आइये देखते हैं कुछ ऐसे ही मजेदार पोस्ट.

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ निवेशक के अभी के हालात!

LG Electronic IPO Investor right now: pic.twitter.com/T10N4S2ubN — Raja Babu (@GaurangBhardwa1) October 14, 2025

कुछ ने निवेशकों के हालात इस तरह बयां किए.

Morning breakfast of those who got LG IPO pic.twitter.com/FCiuVmBu4D — भाई साहब (@Bhai_saheb) October 14, 2025

एलजी आईपीओ के निवेशक आज सातवें आसमान पर हैं

LG IPO investors aaj saatve aasmaan par 😂 pic.twitter.com/PVi8GwLUSv — Bluechip Memes (@bluechip_memes) October 14, 2025

एलजी की लिस्टिंग देखकर ‘पुष्पा’ का किरदार याद आ गया

Anyone with LG ipo? pic.twitter.com/rftRKWbBxc

— Bhavuk Anand (@highonproteinn) October 14, 2025

और जिनसे LG का IPO छूट गया

LG IPO MISS HO GAYA pic.twitter.com/mmlY4CI9Hm — draper (@manilliii) October 14, 2025

बता दें, एनएसई पर भी इसका शेयर 1710 रूपए के भाव पर खुला, यानी 50.01% प्रीमियम के साथ. लिस्टिंग से पहले एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रे-मार्केट प्रीमियम (GMP) करीब 430 रूपए दिखा रहा था, लेकिन असल डेब्यू ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया.

Advertisement

बीएसई पर इसका शेयर 1715 रूपए पर लिस्ट हुआ, जो इश्यू प्राइस 1140 रूपए से करीब 575 रूपए ज्यादा है यानी 50.44% की बढ़त.वहीं एनएसई पर भी इसका शेयर 1710 रूपए के भाव पर खुला, यानी 50.01% प्रीमियम के साथ.विश्लेषकों के मुताबिक, इस तरह की मजबूत लिस्टिंग ने निवेशकों का भरोसा और बढ़ा दिया है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----