scorecardresearch
 

Feedback

जापान की 'एंटी-चीटिंग ब्रा', सिर्फ फिंगरप्रिंट से खुलने का हो रहा दावा… वायरल वीडियो का क्या है सच?

जानिए जापान की ‘एंटी-चीटिंग ब्रा’ की हकीकत. क्या यह वाकई असली प्रोडक्ट है या सिर्फ मजाक? दावा किया जा रहा है कि जापान में एक ऐसी ‘एंटी-चीटिंग ब्रा’ बनाई गई है, जो तब तक नहीं खुलेगी जब तक फिंगरप्रिंट से स्कैन ना किया जाए.

Advertisement
X
सोशल मीडिया पर वायरल 'एंटी-चीटिंग ब्रा'…(Photo:X/Zawawork)
सोशल मीडिया पर वायरल 'एंटी-चीटिंग ब्रा'…(Photo:X/Zawawork)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीब-सा वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया जा रहा है कि जापान में एक ऐसी ‘एंटी-चीटिंग ब्रा’ बनाई गई है, जो तब तक नहीं खुलेगी जब तक इसमें फिंगरप्रिंट न लगाया जाए. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और कई लोग मान बैठे हैं कि यह कोई असली प्रोडक्ट है.

वीडियो में क्या दिखा?

फुटेज में एक हाथ ब्रा का क्लैस्प दिखाता है. यह क्लैस्प तब तक लॉक रहता है, जब तक उससे जुड़े डिवाइस पर फिंगरप्रिंट नहीं लगाया जाता. जैसे ही सही फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, ब्रा खुल जाती है. इसी वजह से लोग इसे 'टच आईडी ब्रा' कहने लगे.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Metro turns wrestling ring as two women fight
ये दिल्ली मेट्रो या WWE का रिंग? दो महिलाएं भिड़ीं, बाल नोचते हुए वीडियो वायरल 
woman-divorces-husband-after-accident-marries-man-cares
पति अपाहिज हुआ तो बीवी ने लिया तलाक... रचाई दूसरी शादी, अब नए पार्टनर संग मिलकर रखती ख्याल 
Big mountains under water
अंटार्कटिका के नीचे छिपी है एक अलग ही 'दुनिया'... नीचे है 4-4 KM गहरी घाटियां और पहाड़  
Chinese woman prisoner standing in court room in front of judge
गर्लफ्रेंड से मिलने होटल पहुंचे शख्स की हुई मौत... कोर्ट ने महिला पर लगाया इतना जुर्माना 
Elephant flips mini truck in viral clip, netizens alarmed
सड़क पर हाथी का गुस्सा, मिनी ट्रक को धक्का देकर पलटा; IFS अधिकारी ने शेयर किया वीडियो  

असली प्रोडक्ट नहीं है

हालांकि, हकीकत यह है कि यह ब्रा कोई मार्केट में बिकने वाला प्रोडक्ट नहीं है. इसे जापान के एक शख्स ने बनाया है, जो खुद को डिल्यूजन इन्वेंटर कहते हैं. स्नोप न्यूज वेबसाइट के मुताबिक उनका नाम है ZAWAWORKS (युकी आइजावा). वो मजाकिया और फैंटेसी वाले गैजेट्स बनाते हैं, जिन्हें वे सिर्फ प्रोटोटाइप के तौर पर दिखाते हैं. यानी यह ब्रा सिर्फ एक फनी कॉन्सेप्ट थी, बेचने के लिए असली डिवाइस नहीं.

देखें वायरल वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tricklogy AI (@tricklogyai)

 

कैसे हुआ वायरल?

यह वीडियो सबसे पहले 19 जुलाई 2024  को जापानी क्रिएटर ZAWAWORKS ने X  पर पोस्ट किया था. उन्होंने कैप्शन लिखा –मैंने चीटिंग रोकने के लिए फिंगरप्रिंट रिकग्निशन ब्रा बनाई है! अब सिर्फ आपका बॉयफ्रेंड ही इसे खोल पाएगा.

Advertisement

बाद में उन्होंने बताया कि इसमें उन्होंने M5Stack नाम की फिंगरप्रिंट किट का इस्तेमाल किया है. बाद क्रिएटर ने खुद  कन्फर्म किया कि यह सिर्फ एक सिंगल प्रोटोटाइप था और उनका मकसद लोगों को हंसाना था.

क्रिएटर कौन है?

ZAWAWORKS जापान में कॉमेडी शो और प्रदर्शनियों में अपने अजीबो-गरीब अविष्कारों को दिखाते हैं. उनकी वेबसाइट पर कई और मजेदार ‘फैंटेसी इन्वेंशन’ भी हैं.

सोशल मीडिया पर नाराजगी भी जताई गई

हालांकि ‘एंटी-चीटिंग ब्रा’ वायरल होने के बाद कई लोगों ने इस पर नाराजगी भी जताई. उनका कहना है कि यह प्रोटोटाइप जानबूझकर महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया है. कुछ लोग इसे क्रिएटर की महिलाओं के प्रति सोच का संकेत भी मान रहे हैं. वहीं, कई लोगों ने इसे केवल एक तंज के तौर पर लिया. कुछ ने कहा कि जैसे ही इस प्रोडक्ट को देखा, पुरुष समाज इसे खरीदने या अपनी गर्लफ्रेंड को देने का सोचने लगा. ये है समाज की हकीकत.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement