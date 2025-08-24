जापान की 'एंटी-चीटिंग ब्रा', सिर्फ फिंगरप्रिंट से खुलने का हो रहा दावा… वायरल वीडियो का क्या है सच?

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीब-सा वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया जा रहा है कि जापान में एक ऐसी ‘एंटी-चीटिंग ब्रा’ बनाई गई है, जो तब तक नहीं खुलेगी जब तक इसमें फिंगरप्रिंट न लगाया जाए. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और कई लोग मान बैठे हैं कि यह कोई असली प्रोडक्ट है.

वीडियो में क्या दिखा?

फुटेज में एक हाथ ब्रा का क्लैस्प दिखाता है. यह क्लैस्प तब तक लॉक रहता है, जब तक उससे जुड़े डिवाइस पर फिंगरप्रिंट नहीं लगाया जाता. जैसे ही सही फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, ब्रा खुल जाती है. इसी वजह से लोग इसे 'टच आईडी ब्रा' कहने लगे.

असली प्रोडक्ट नहीं है

हालांकि, हकीकत यह है कि यह ब्रा कोई मार्केट में बिकने वाला प्रोडक्ट नहीं है. इसे जापान के एक शख्स ने बनाया है, जो खुद को डिल्यूजन इन्वेंटर कहते हैं. स्नोप न्यूज वेबसाइट के मुताबिक उनका नाम है ZAWAWORKS (युकी आइजावा). वो मजाकिया और फैंटेसी वाले गैजेट्स बनाते हैं, जिन्हें वे सिर्फ प्रोटोटाइप के तौर पर दिखाते हैं. यानी यह ब्रा सिर्फ एक फनी कॉन्सेप्ट थी, बेचने के लिए असली डिवाइस नहीं.

देखें वायरल वीडियो

कैसे हुआ वायरल?

यह वीडियो सबसे पहले 19 जुलाई 2024 को जापानी क्रिएटर ZAWAWORKS ने X पर पोस्ट किया था. उन्होंने कैप्शन लिखा –मैंने चीटिंग रोकने के लिए फिंगरप्रिंट रिकग्निशन ब्रा बनाई है! अब सिर्फ आपका बॉयफ्रेंड ही इसे खोल पाएगा.

बाद में उन्होंने बताया कि इसमें उन्होंने M5Stack नाम की फिंगरप्रिंट किट का इस्तेमाल किया है. बाद क्रिएटर ने खुद कन्फर्म किया कि यह सिर्फ एक सिंगल प्रोटोटाइप था और उनका मकसद लोगों को हंसाना था.

क्रिएटर कौन है?

ZAWAWORKS जापान में कॉमेडी शो और प्रदर्शनियों में अपने अजीबो-गरीब अविष्कारों को दिखाते हैं. उनकी वेबसाइट पर कई और मजेदार ‘फैंटेसी इन्वेंशन’ भी हैं.

सोशल मीडिया पर नाराजगी भी जताई गई

हालांकि ‘एंटी-चीटिंग ब्रा’ वायरल होने के बाद कई लोगों ने इस पर नाराजगी भी जताई. उनका कहना है कि यह प्रोटोटाइप जानबूझकर महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया है. कुछ लोग इसे क्रिएटर की महिलाओं के प्रति सोच का संकेत भी मान रहे हैं. वहीं, कई लोगों ने इसे केवल एक तंज के तौर पर लिया. कुछ ने कहा कि जैसे ही इस प्रोडक्ट को देखा, पुरुष समाज इसे खरीदने या अपनी गर्लफ्रेंड को देने का सोचने लगा. ये है समाज की हकीकत.

