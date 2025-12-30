शख्स ने वीडियो बनाकर पूछा- मेरे पीछे जैकलिन फर्नांडीस हैं? एक्ट्रेस ने कमेंट कर बताया सच

सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसे वीडियो वायरल हो जाता हैं, जिन्हें देखकर विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है. ऐसा ही एक वीडियो कुछ दिनों से काफी वायरल हो रहा है, जिसमें 5 स्टार होटल में खाना खाते एक शख्स के पीछे बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीस बैठी दिखाई दे रही है.

और पढ़ें

शख्स ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर करते हुए लोगों से सवाल पूछा है कि क्या ये वही हैं. इस पर कई लोगों ने कमेंट करके जवाब दिया है. लेकिन, मजेदार बात तो यह है कि खुद जैकलिन फर्नांडीस ने भी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वीडियो की सच्चाई बताई है.

वायरल हो रहा जैकलिन फर्नांडीस का ये वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर @ca.rishabh.sethia नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसका कैप्शन है - आप क्या सोचते हैं? साथ ही जैकलीन फर्नांडीस को भी इसमें टैग किया गया है. वीडियो में एक शख्स किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता दिखाई दे रहा है.

फिर कैमरे को जूम करके शख्स के पीछे कुछ दूरी पर दूसरे टेबल पर बैठी एक महिला के ऊपर फोकस किया जाता है. वह महिला कोई और नहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीस है. वह किसी के साथ बातचीत करती दिखाई देती हैं, लेकिन वह किसके साथ वहां हैं, उस दूसरे शख्स को नहीं दिखाया गया है.

Advertisement

खुद एक्ट्रेस ने कमेंट कर वहां होने की पुष्टि की

इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में खुद जैकलिन फर्नांडीस ने कमेंटकर वीडियो में खुद के होने की पुष्टि की है. उन्होंने लिखा है - हां,ये मैं ही हूं. इसके बाद शख्स के कंमेंट बॉक्स में रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है. कई लोगों ने शख्श के इस बात की तारीफ की है कि उसने एक्ट्रेस को डिस्टर्ब नहीं किया और उनकी प्राइवेसी भी जाहिर नहीं की. क्योंकि वह किसके साथ वहां बैठी हैं, उस शख्स को वीडियो में नहीं दिखाया गया है.

---- समाप्त ----