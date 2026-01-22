scorecardresearch
 
ईरान के रईसजादों की ऐसी है लग्जरी लाइफ... जिससे और भड़का वहां के Gen-Z का गुस्सा

ईरान के अल्ट्रारिच यूथ की लग्जरी देख ईरान के Gen-Z का गुस्सा और भड़का हुआ है. क्योंकि, आम लोगों की नजर में इन एलीट क्लास के यूथ को ईरान के शासन से विशेष छूट मिली हुई है.

ईरान के अल्ट्रारिच युवाओं के दिखावे ने Gen-Z के गुस्से को और भड़का दिया (Photo - Instagram)
ईरान में जहां चारों ओर अशांति फैली हुई है. सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं. ऐसे में शासक वर्ग के अमीर  बच्चों का सोशल मीडिया पर अपनी दौलत का प्रदर्शन करना चर्चा का विषय बना हुआ है. खासकर, जब इन रइसजादों का  सड़कों पर खून बहने के बीच पड़ोसी देशों के नाइट क्लबों में पार्टी करने का मामला सामने आया तो वहां के आम लोगों का गुस्सा और भड़क गया. 

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों को दबाने के भयावह विवरण सामने आने के साथ - आंतरिक अनुमानों के अनुसार 10,000 से अधिक लोग मारे गए हैं. वहीं देश के युवा, धनी अभिजात वर्ग वर्षों से चली आ रही अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल  का ऑनलाइन प्रदर्शन करके और अधिक आक्रोश भड़का रहे हैं. इसे देखकर ऐसा लगता है कि उनके विशेषाधिकार प्राप्त दायरे से बाहर देश पतन के कगार पर न हो.

एक आक्रोशित एक्सपर्ट के मुताबिक, जब जबरन इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच , ईरान का इस्लामिक शासन डिजिटल अंधकार की आड़ में नरसंहार करने की अनुमति देता है. वहीं दूसरी तरफ टेलीग्राफ के पत्रकार कथित तौर पर तुर्की की सीमा पर स्थित एक टूरिस्ट स्पॉट के नाइट क्लब में अमीर ईरानियों को पार्टी करते हुए देखते हैं.

जेरूसलम सेंटर फॉर फॉरेन अफेयर्स की सीनियर रिसर्चर एला रोसेनबर्ग ने टाइम्स ऑफ लंदन को बताया कि शासक वर्ग से जुड़े इन अल्ट्रा रिच लोगों की जीवनशैली ने ईरान के नागरिकों, विशेष रूप से जेन जेड पीढ़ी को नाराज कर दिया है. मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वे देखते हैं कि ये अमीर बच्चे कैसे रहते हैं - और वे जो कुछ भी करते हैं उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं होती है.

इनमें से अधिकतर ईरान के शासक वर्ग के बच्चे हैं, जो दशकों से लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए जीने के लिए जाने जाते हैं.वर्तमान अशांति शुरू होने से पहले, जब इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अस्थायी रूप से ढील दी गई थी. तब हाल के वर्षों में उनकी चौंका देने वाली संपत्ति अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी.

ईरान के युवा अभिजात वर्ग की संपत्ति पहली बार एक दशक से भी अधिक समय पहले इंस्टाग्राम अकाउंट @richkidsoftehran के माध्यम से दुनिया की नजर में आई थी. इसमें दिखने में धनी किशोर रोलेक्स घड़ियां, पोर्श और मासेराती कारें, विशाल संपत्तियां और महंगे परिधान दिखाते हुए नजर आते हैं.  द पोस्ट ने 2014 में रिपोर्ट की थी.

यह इंस्टाग्राम अकाउंट अब भी सक्रिय बना हुआ है और अब इसके 477,000 फॉलोअर्स हैं. 2024 में इस अकाउंट पर ग्लैमरस तस्वीरें साझा करना बंद हो गया था - 9 जनवरी के बाद से, वर्तमान घटनाओं से संबंधित छह नई पोस्ट सामने आई हैं. इनमें सरकार को शासन के रूप में संदर्भित किया गया है - लेकिन अन्य प्रभावशाली और धनी ईरानी अपने आप में इन्फ्लुएंसर बन गए हैं.

अनाशीद होसैनी, जिनकी शादी डेनमार्क में ईरान के राजदूत के बेटे से हुई है.  उनके 17 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं . इसका श्रेय उन तस्वीरों को जाता है जिनमें वह गहनों से लदी हुई और डिजाइनर हैंडबैग लिए हुए दिखाई देती हैं. होसैनी के बारे में खबर है कि वह उत्तरी तेहरान के एक समृद्ध इलाके नियावरन में रहती हैं, लेकिन उन्होंने लगभग एक महीने से अपने अकाउंट पर कोई पोस्ट नहीं किया है.यह स्पष्ट नहीं है कि अशांति के बीच वह ईरान में ही है या नहीं, लेकिन हाल के हफ्तों में कई लोग देश छोड़कर भाग गए हैं और ईरान की सीमा से लगभग 60 मील दूर तुर्की के एक प्रांत वान में शरण ले रहे हैं.

टेलीग्राफ अखबार के अनुसार, तुर्किए धनी ईरानियों के बीच एक लोकप्रिय छुट्टी मनाने का स्थान होने के नाते, वहां धनी लोगों को एक ऐसे स्थान पर इकट्ठा होते देखा गया है. जहां प्रवेश और पेय पदार्थों के लिए आसानी से 100 डॉलर से अधिक खर्च हो सकते हैं. ये लोग शासन से लाभान्वित होते हैं. ऐसे अमीर लोग फिलहाल ईरान छोड़कर चले गए हैं.

कुछ अन्य युवा और प्रभावशाली ईरानी नागरिक बहुत पहले ही अपना देश छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वे पीछे रह गए कम समृद्ध नागरिकों के बीच आक्रोश पैदा करते रहे हैं. वेनेजुएला में ईरान के पूर्व राजदूत के बेटे साशा सोभानी स्पेन में अपने प्रवासी जीवन का प्रदर्शन करते हुए सोशल मीडिया स्टार बन गए , जहां वह 2019 में चले गए थे.

तस्वीरों में सोभानी कम कपड़े पहनी महिलाओं और लग्जरी स्पोर्ट्स कारों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, और तब से उन्होंने ईरान की निंदा की है. हालांकि, देश उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वेबसाइट चलाने का आरोप लगाते हुए उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है.

यह भी पढ़ें: इधर ईरान में क्रांति, उधर रईस तुर्किए में कर रहे पार्टी! खामेनेई शासन में खूब खाई मलाई

28 दिसंबर को भड़की मौजूदा बगावत, 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान के धार्मिक शासकों के लिए सबसे गंभीर खतरा बन गई है. मानवाधिकार समूहों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के अनुसार, शासन ने अत्यधिक बल का प्रयोग करते हुए, अशांति को कुचलने के लिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर और उसके बासिज मिलिशिया को तैनात किया है.

---- समाप्त ----
