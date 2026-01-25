scorecardresearch
 
3 लाइक्स पर दादा-दादी ने मनाया जश्न, मासूम रिएक्शन ने जीता दिल, पोस्ट वायरल

दिल्ली के एक बुजुर्ग दंपति का इंस्टाग्राम वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सिर्फ तीन लाइक्स मिलने पर दादा-दादी की सच्ची और मासूम खुशी देखने को मिली, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया.

दिल्ली के एक बुजुर्ग दंपति का इंस्टाग्राम वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. Photo: Instgram/@amma_at_65)
सोशल मीडिया पर जहां लोग लाखों लाइक्स और व्यूज़ के पीछे भागते हैं. वहीं, दिल्ली के एक बुजुर्ग दंपति की छोटी-सी खुशी ने लोगों का दिल जीत लिया है. इंस्टाग्राम पर उनके वीडियो को सिर्फ तीन लाइक्स मिले, लेकिन इस पर उनकी खुशी देखने लायक थी. इस प्यारे वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @amma_at_65 से शेयर किया गया है. वीडियो में दादा-दादी मुस्कुराते हुए खड़े नजर आते हैं. दादाजी खुशी-खुशी कहते हैं- तीन लोगों ने वीडियो लाइक किया है. कैमरे के पीछे से कोई उनकी तारीफ करता सुनाई देता है. उनकी सादगी और मासूम खुशी ने सोशल मीडिया यूजर्स को भावुक कर दिया.

पोस्ट पर लोगों ने जमकर किया कमेंट
वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा गया- 3 लाइक्स पर इतने खुश हैं, वायरल हो गया तो क्या ही होगा. यह अकाउंट सुमित्रा सिंह का है, जिनका परिवार दिल्ली में रहता है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कमेंट्स में खूब प्यार लुटाया. किसी ने लिखा-  अब रोज आपके वीडियो पर लाइक करूंगा, तो किसी ने कहा- किसी की नजर न लगे आप दोनों को. एक यूजर ने लिखा- मेरा दिल पिघल गया. यह वीडियो 22 जनवरी 2026 को पोस्ट किया गया था और अब तक इसे 1.2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 9 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sumitra Singh (@amma_at_65)

वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज
बाद में शेयर किए गए एक और वीडियो में दादाजी तब और ज्यादा खुश नजर आए, जब उन्हें पता चला कि वीडियो को एक लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वे मुस्कुराते हुए बोले- देखो, एक लाख हो गया. इससे पहले भी ऐसा ही एक भावुक वीडियो सामने आया था, जिसमें मुंबई की एक महिला ने अपने दादा-दादी के पहली बार समुद्र देखने के पल को कैमरे में कैद किया था. लहरों को पैरों से छूते महसूस कर दोनों की आंखों और चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा था. उस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर लोगों की आंखें नम कर दी थीं. यह वीडियो याद दिलाता है कि असली खुशी लाइक्स और व्यूज़ की गिनती में नहीं, बल्कि छोटे-छोटे पलों में छुपी होती है.

---- समाप्त ----
