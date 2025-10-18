दुबई में कैसी दिख रही है दिवाली की रौनक, भारतीय इनफ्लुएंसर ने दिखाया नजारा

दिवाली का त्योहार नजदीक है और इसकी चमक अब केवल भारत तक सीमित नहीं रही. इस बार दुबई की गलियों में भी दिवाली की रोशनी बिखरी दिखाई दे रही है. दुबई में रहने वाली एक भारतीय महिला निकिता पांचोली ने हाल ही में वहां की दिवाली की तैयारियों का एक वीडियो शेयर किया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

दुबई की इमारतें जगमगाईं रोशनी से

निकिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया है, जिसमें दुबई की कई ऊंची-ऊंची इमारतें रंग-बिरंगी लाइटों से सजी हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने यह नजारा अपनी कार से चलते हुए रिकॉर्ड किया, जिसमें पूरा शहर त्योहार की रौनक में डूबा हुआ दिखता है.

वीडियो पर लिखा गया था कि दुबई दिवाली के लिए पूरी तरह तैयार है. इस वीडियो के साथ निकिता ने यह संदेश भी लिखा कि अब वह समय आ गया है जब दुबई सिर्फ त्योहार नहीं मनाता, बल्कि पूरे शहर को चमका देता है.

देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर उमड़ी तारीफों की बाढ़

यह वीडियो अब तक लाखों बार देखा जा चुका है और लोगों ने दुबई की इस तैयारी की जमकर तारीफ की है.एक व्यक्ति ने लिखा कि यह तो लग ही नहीं रहा कि यह दुबई है, रौनक तो बिल्कुल भारत जैसी लग रही है.दूसरे ने कहा कि दुबई की जगमगाहट में दिवाली का असली आनंद है.जबकि किसी ने लिखा कि दुबई एकदम घर जैसा महसूस होता है.

भारत से दूर, पर घर जैसा एहसास

कई लोगों ने इस वीडियो पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं दीं.एक यूजर ने लिखा कि दुबई दिवाली पर कितना खूबसूरत लग रहा है.किसी और ने लिखा कि ऐसा लगता है जैसे विदेश में भी भारत का एक हिस्सा मौजूद है.एक अन्य ने कहा कि दुबई सच में हर संस्कृति को खुले दिल से अपनाना जानता है. निकिता का यह वीडियो इस बात की मिसाल है कि दिवाली की खुशियां किसी सीमा में नहीं बंधी होतीं.

यह त्योहार खुशियों, एकता और मिलन का प्रतीक बन चुका है, जो दुनिया के हर कोने में लोगों को जोड़ता है.दुबई की जगमगाती रातें आज इस बात की गवाही दे रही हैं कि दिवाली सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की रोशनी बन चुकी है.

