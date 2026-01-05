scorecardresearch
 
US में एक कप चाय इतने डॉलर में बेच रहा इंडियन... बताया कितनी होती है कमाई

अमेरिका में चाय बेचने वाला एक भारतीय शख्स का वीडियो काफी चर्चा में है. वह अपने रील्स में वहां चाय से होने वाली कमाई और के बारे में बताता है. साथ ही उसने बताया कि उसकी हर दिन चाय और पोहा बेचने से कितनी कमाई होती है.

अमेरिका में चाय बेचने वाले इस भारतीय शख्स ने बताया इतनी हो जाती है कमाई (Photo - Instagram/@chaiguy_la )
अमेरिका में चाय बेचने वाले इस भारतीय शख्स ने बताया इतनी हो जाती है कमाई (Photo - Instagram/@chaiguy_la )

इंटरनेट के जमाने में इन दिनों लोग जो कुछ भी करते हैं, सब सोशल मीडिया पर डाल देते हैं. ऐसे में हमें कई ऐसी चीजों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, जिससे हम कभी वाकिफ नहीं होते हैं. ऐसे कई वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों काफी चर्चा में हैं, जिसमें एक भारतीय शख्स अमेरिका में चाय बेचने और उससे होने वाली कमाई के बारे में बताता दिखता है.

वैसे लोग जो कभी अमेरिका नहीं गए, उन्हें नहीं पता कि वहां चाय कितने की मिलती है और चाय बेचने वालों की वहां कितनी कमाई हो सकती है. ऐसे में अमेरिका में रह रहे बिहार के एक लड़के का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह इन सारी चीजों का ब्योरा देते दिख जाता है. 

उसके वीडियो काफी मजेदार होते हैं. जिनमें वो अपने खांटी बिहारी अंदाज में लॉस एंजेल्स में चाय बेचता दिखता है और  अपनी दिनभर की कमाई या फिर पूरे दिन क्या बेचना है, इस बारे में बताता दिखाई देता है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अमेरिका में इतने रुपये की आती है एक कप चाय
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर @chaiguy_la नाम के हैंडल से उसने एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वो अमेरिका में एक कप चाय और एक प्लेट पोहा की कीमत के बारे में बताता दिखाई देता है. वह अपने स्टॉल पर रखे मेनू चार्ट को दिखाकर बताता है कि मैं 8 डॉलर 69 सेंट में एक कप चाय और 16 डॉलर में एक प्लेट पोहा बेचता हूं. यानी भारतीय रुपये में वहां एक कप चाय के लिए 700 रुपये से ज्याद खर्च करने पड़ सकते हैं. 

वहीं उसका एक दूसरे वीडियो में वो है. अपने पूरे दिन की कमाई का कैलकुलेशन करता दिखाई देता है. वह नोट गिनते हुए बताता है कि उसकी पूरे दिन की कमाई कितनी हुई. वीडियो में वह दिखाता है कि वह जितनी भी चाय और पोहा लाया था सारी बिक गई. उसने पूरे दिन में 341 डॉलर कमाए. 

एलए में रह रहे भारतीय वीडियो पर कमेंट कर इनके स्टॉल की लोकेशन मांगते दिखे. वहीं भारत और बिहार का आगे नाम रोशन करने के लिए बधाई दी. इनके वीडियो पर ढेर सारे लोग अपने रिएक्शंस देते रहते हैं. 

नोट - ये खबर वायरल वीडियो में किए गए दावे के आधार पर बनाई गई है. aajtak.in इन दावों की पुष्टि नहीं करता है.

---- समाप्त ----
