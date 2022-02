आपने भी खाई है ये स्लेट वाली पेंसिल? IAS का ट्वीट हुआ VIRAL

Viral Tweet IAS: IAS अधिकारी एमवी राव (MV Rao IAS) के एक ट्वीट पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. दरअसल, एमवी राव ने स्‍लेट पर लिखने वाली चाक (पेसिंल) का फोटो शेयर किया. इस ट्वीट का कैप्‍शन था, '....इससे लिखा है?'



इसके बाद तो तमाम यूजर्स ने इस पर कमेंट, कोट रीट्वीट और रिप्‍लाई की जड़ी लगा दी. कई यूजर्स ने इस ट्वीट पर कई फनी कमेंट किए हैं. प्रयाग नाम के यूजर ने ये लिख दिया कि लिखा तो थोड़ा ही है, खाया बहुत है. वहीं एक यूजर ने लिखा, 'ये एक समय का हमारा प्रमुख भोजन हुआ करता था.'

.. written with this ? 😊 pic.twitter.com/A8KVj6gnE6

वहीं कई यूजर्स ने ये भी बताया कि उनकी स्‍थानीय भाषा में इसे क्‍या कहते थे....एक यूजर ने लिखा कि इसे तेलगु में बालापम कहते थे. कई बच्‍चे इसे खाते थे. पौशाली साहू नाम की यूजर ने रिप्‍लाई करते हुए लिखा कि इसे बंगाली में खोड़ी कहते थे. मैंने बचपन में इसे खाया भी है. प्रसन्‍न ने अपने ट्वीट में लिखा कि कन्‍नड में इसे बलप्‍पा कल्‍लू कहते हैं.

Likha to thoda hi hai, khaya bahut hai ye.

I am selling this.

Bachpan me khaya bhi hoga kuch loho ne 😜 pic.twitter.com/NJr3OFHMZi

— Tanay Kumar Tanu (@tanaykumartanu) February 18, 2022

— Veerendra SP Patel (@VeerTheWinner) February 18, 2022

+1🖐️

We call it balapam in Telugu. Why some kids r soo obsessed with balapam for eating, still a puzzle 🧐 pic.twitter.com/RUF7Cqci0p

We call it Khodi in Bengali. I've chewed up some as a kid.

— Paushali Sahu (@dreamzdotcom) February 17, 2022

Written?



That was our staple food when we felt hungry in school😎 https://t.co/hoiGgrjJpW

— Arunn Bhagavathula చి లిపి (@ArunBee) February 18, 2022