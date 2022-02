अमीर नहीं था पति, फिर भी पत्नी को दिया 49 करोड़ का गिफ्ट!

पति बहुत अधिक अमीर नहीं था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वैलेंटाइन डे के मौके पर 49 करोड़ रुपये का तोहफा दिया! असल में पति ने लॉटरी का टिकट खरीदा और जब उसे पता चला कि वह बहुत मोटी रकम जीत चुका है तो उसने पत्नी को टिकट गिफ्ट कर दिया.

लॉटरी के इस टिकट से पैसे हासिल करने के लिए 2 विकल्प दिए गए थे. एक विकल्प के तहत, पत्नी को करीब 75 करोड़ रुपये ($ 10 MILLION) मिल सकते थे. लेकिन इसके लिए शर्त थी कि 75 करोड़ रुपये एक बार में नहीं, बल्कि 30 साल में मिलेंगे. पत्नी ने दूसरा विकल्प चुना. एक बार में पैसे लेने का. इसलिए उसे करीब 49 करोड़ रुपये मिले.

कपल की ये अनोखी कहानी अमेरिका के वर्जिनिया की है. पति के गिफ्ट के जरिए 49 करोड़ रुपये पाने वाली महिला का नाम मारिया चिकास है. वह वर्जिनिया के हेमार्केट की रहने वाली हैं. मारिया होम मेकर हैं. पति ने उन्हें Extreme Millions Scratcher टिकट गिफ्ट किया था.

Now THAT'S a lot of zeroes!! 😱🤩



