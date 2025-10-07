यहां अपने आप खुल रहे थे बंद दरवाजे! अब भूत खोजने के लिए होगा कॉम्पिटिशन

लास वेगास का सबसे पुराना और हॉन्टेड प्लेस कहा जाने वाला एक होटल भूत पकड़ने का एक कॉम्पिटिशन आयोजित करेगा. इसमें जो सबसे बहादुर शख्स होटल के अंदर से भूत होने का प्रमाण या सबूत खोजकर निकालेगा. उसे 4 लाख रुपये से ज्यादा इनाम के तौर पर दिये जाएंगे.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस चुनौती के लिए रोमांच चाहने वालों को एल कॉर्टेज होटल और कैसीनो के अंदर भूतों का शिकार करने का मौका मिलेगा. इसके तहत होटल और कैसीनो में एक वीकेंड बिताना होगा. ऐसा रोमांच चाहने वाले बहादुर लोग इस कॉम्पिटिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

विनर को मिलेंगे 4 लाख रुपये से ज्यादा

इस कॉम्पिटिशन में सिर्फ एक भाग्यशाली विजेता चुना जाएगा. यह आयोजन जहां हो रहा है, वो वेगास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला होटल कैसीनो है. इसका नाम एल कॉर्टेज है जो फ्रेमोंट स्ट्रीट पर स्थित है. इसे अक्सर ओल्ड स्ट्रिप या ओल्ड वेगास कहा जाता है.

यहां खुद ब खुद खुल जाते हैं दरवाजे

यह होटल 1941 में ओपन हुआ था. इस पुराने जमाने के होटल ने और फ्रेमोंट के कई अन्य होटलों ने भी 1941 से अब तक बहुत कुछ देखा है. इनमें मर्डर, गैंगवार और भूतिया घटनाएं भी शामिल हैं. 84 साल पुराने इस होटल में कई मेहमानों ने कुछ डरावनी चीजें देखने और सुनने की बात कही है. जैसे कि भूतिया फुटप्रिंट देखना, काली आकृति दिखना और दरवाजे खुद ब खुद खुल जाना और बंद हो जाना.

होटल की डरावनी कहानियों की सत्यता जांचेंगे घोस्ट हंटर

कॉम्पिटिशन को लेकर डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि हम आपको घोस्ट हंटिंग टूल्स और उपकरणों से लैस करने के बाद ही अंदर भेजेंगे. ताकि पता चल सके कि क्या ये कहानियां सच हैं.

घोस्ट हंटिंग के लिए एक वीकेंड होटल में गुजारना होगा

इस प्रतियोगिता के लिए चुने गए घोस्ट हंटर एक डरावने विकेंड के लिए एल कॉर्टेज में चेक-इन करेंगे, जहां कैसीनो के सबसे पुराने और सबसे डरावने जगहों पर जाकर भूतों के होने का पता लगाएंगे और भूतिया गतिविधि होने के संकेतों को रिकॉर्ड करेंगे.

चुने गए व्यक्ति को होटल के गलियारों, कैसीनो फ्लोर और अन्य किसी भी ऐसे क्षेत्र में जाने का काम सौंपा जाएगा, जहां भूत-प्रेत होने का दावा किया जाता है. वहां भूतों का पता लगाने वाले उपकरणों जैसे ईएमएफ मीटर, ईवीपी रिकॉर्डर और थर्मल सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि रात में असामान्य गतिविधियों का पता लगाया जा सके.

6 अक्टूबर से शुरू हो गया है कॉम्पिटिशन

घोस्ट हंटिंग कॉम्पिटिशन 6 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगी तथा यह यात्रा दिसंबर के प्रारम्भ में होने की उम्मीद है. यदि कोई डरावनी चीज मिलती है, तो घोस्ट हंट से उम्मीद की जाएगी कि वह साक्ष्य के लिए फोटो और वीडियो ले तथा सबसे डरावनी, मजेदार या रहस्यमयी खोजों की एक संक्षिप्त रिपोर्ट जर्नल में लिखें.

ऐसी अफवाह है कि एल कॉर्टेज का तहखाना उन पूर्व कर्मचारियों की राख और दाह-अवशेषों से भरा हुआ है, जिनकी मृत्यु के बाद उनके कोई परिवार वाला शव का दावा करने नहीं पहुंचा. इस अफवाह ने इस खोज को और ज्यादा डरावना बना दिया है.

