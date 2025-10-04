scorecardresearch
 

Feedback

भूत से शादी, आत्मा से बातचीत... महिला के विचित्र दावे सुन रह जाएंगे हैरान

एक महिला ने 'भूत से शादी' करने का दावा किया है. साथ ही वह आत्मा से बातचीत करने का अजीबोगरीब दावा करती है. उसका कहना है कि वह जिन आत्माओं से संपर्क करती हैं, वो उसका सुपरमार्केट तक पीछा करते हैं.

Advertisement
X
एक महिला ने दावा किया कि वह भूत से शादी कर चुकी है (Photo - AI Generated)
एक महिला ने दावा किया कि वह भूत से शादी कर चुकी है (Photo - AI Generated)

इंग्लैंड की एक महिला जो खुद को सिंगर और पारानॉर्मल एक्टिविटी रिसर्चर बताती हैं. उनका दावा है कि एक बार उसने भूत से शादी कर ली थी और अब वह आत्माओं से भी संपर्क कर सकती हैं. 

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रोकार्डे नाम की यह महिला पारानॉर्मल रिसर्चर है. वह ऑक्सफ़ोर्डशायर में रहती हैं. उनका दावा है कि न्होंने 100 से अधिक आत्माओं के साथ संवाद किया है. इनमें से कुछ उतने ही बदमाश थे, जितना वो जीवित रहते समय बदमाशियां करते थे. उन्होंने एक भूत से शादी करने का दावा किया है. 

अब तक 100 से ज्यादा आत्माओं से बात करने का दावा
उन्होंने बताया कि एक रिसर्चर बनने के बाद वह कई आत्माओं के संपर्क में आई.  इनमें से कुछ तो उनके साथ सुपरमार्केट तक चली जाती हैं. ब्रोकार्डे को एक विक्टोरियन सैनिक के भूत एडवर्डो के साथ अपने भूतिया प्रेम के लिए जाना जाता है.  पिछले साल उन्होंने एक भूत-प्रेत भगाने की प्रक्रिया के जरिए अपनी अलौकिक शादी संपन्न की.

सम्बंधित ख़बरें

haunted house
भूतिया घरों को ठीक करने का दावा... ये कंपनी भूतों को भगाने के लेती है इतने पैसे  
Mother with kids
'मेरे चारों बच्चों के तीन पिता हैं,' महिला ने बताया इसलिए सबके हैं अलग-अलग सरनेम 
patient-settles-after-surgeons-remove-penis-during-bladder-surgery
कैंसर ऑपरेशन में डॉक्टरों की चूक... मरीज का प्राइवेट पार्ट गलती से हटाया 
Woman in jail
कैदी से रोमांस के चक्कर में महिला जेलर को हुई 15 महीने की जेल 
Scared man sitting in hotel room
कमरे में कोई तो था... शख्स का दावा-अपने आप दराज खुलकर बंद हो रहा था  

महिला ने सुनाई आत्माओं से जुड़ी दिलचस्प कहानियां
42 साल  की ब्रोकार्डे एक गायिका भी हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 193,000 फ़ॉलोअर्स हैं. उनके पास आत्माओं से संपर्क साधने की कई मजेदार कहानियां भी हैं. उनका दावा है कि उनके भूतों के साथ इनकाउंटर में एक शराबी खनिक शामिल है, जो काम करते समय मर गया. वह भूत बनने के बाद भी मूर्खतापूर्ण हरकत करता रहता है. वह जीवित लोगों को बेवजह डराने की कोशिश करता है.

Advertisement

उन्होंने बताया कि मैं भूतों के साथ अपने संवाद को थोड़ा सहज रखने की कोशिश करती हूं. कभी-कभी आत्माएं अपने दर्द और विचारों में उलझी रहती हैं और बस अपना दुख व्यक्त करना चाहती हैं या स्वीकार करना चाहती हैं.

कैसे कोई आत्मा किसी घर में रहने लगती है
उन्होंने बताया कि कई बार कुछ इमारतें ऐसी जगहों पर बनाई जाती हैं, जहां पहले किसी व्यक्ति को दफनाया गया है. ऐसे में जब इन संरचनाओं को गिरा कर नया घर बनाया जाता है, तो वो आत्माएं अपनी जगह भूलती नहीं हैं. ऐसे में वह उस जगह पर बने घर में रहने लगती है

जब सुपरमार्केट तक पहुंच गया था एक भूत 
ब्रोकार्डे ने बताया कि एक बार सुपरमार्केट में उनसे संपर्क करने वाला एक भूत उनके साथ पहुंच गया. वह फल और सब्जियां को अलमारियों से नीचे गिरने लगा यह देख वहां मौजूद खरीदार हैरान रह गए थे. उन्होंने बताया कि मैंने आत्माओं को अपने प्रियजनों के लिए दर्द से कराहते सुना है.

यह भी पढ़ें: भूतिया घरों को ठीक करने का दावा... ये कंपनी भूतों को भगाने के लेती है इतने पैसे

ब्रोकार्डे ने बताया कि आत्माएं कई मायनों में बिल्कुल जीवित मनुष्यों की तरह होती हैं. उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक की एक अलग कहानी और व्यक्तित्व है तथा संवाद करने का एक अनूठा तरीका है.

Advertisement

कई भूत मूर्ख होते हैं
कुछ भूत मूर्ख होते हैं और कुछ जीवित लोगों की तरह परेशानी पैदा करना चाहते हैं. यदि कोई व्यक्ति अपने जीवत रहते हुए उद्दंड रहा है तो वह मृत्यु के बाद भी प्रायः उद्दंडता ही करता रहता है. 

यह भी पढ़ें: कमरे में कोई तो था... शख्स का दावा-अपने आप दराज खुलकर बंद हो रहा था

भूतिया जगहों की तलाश में करती रहती हैं यात्रा
ब्रोकार्डे अक्सर भूतिया घरों में जाती रहती हैं. हालांकि उन्हें वे डरावने से ज्यादा दिलचस्प लगते हैं.उन्होंने बताया कि मैं दुनिया भर में भूतिया स्थानों की खोज में यात्रा करता हूं और कोई भी दो स्थान एक जैसे नहीं होते. लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि आत्माएं पूर्ण होती हैं, लेकिन मैंने जो देखी हैं उनमें से कुछ विकृत और टूटी-फूटी भी थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement