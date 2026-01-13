आप धर्म अपने पास रखिए, मैं सीता नहीं हूं... हर्षा रिछारिया का वीडियो वायरल, छोड़ी धर्म की राह!

महाकुंभ 2025 से चर्चा में आईं सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हर्षा रिछारिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हर्षा रिछारिया धर्म की राह छोड़ने का दावा कर रही हैं. मॉडल, एंकर रहीं हर्षा रिछारिया महाकुंभ में निरंजनी अखाडे की पेशवाई में नजर आई थीं, जिसके बाद काफी चर्चा में रहीं. अब धर्म आधारित कंटेंट बनाने वाली हर्षा रिछारिया धर्म की राह छोड़ने का ऐलान करने को लेकर चर्चा में है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हर्षा रिछारिया कहती नजर आ रही हैं कि मैं कोई मां सीता नहीं हूं कि अग्नि परीक्षा दूंगी. साथ ही उन्होंने कहा कि वो धर्म की राह छोड़ेंगी और अपना पुराना काम करेंगी.

सोमवार रात को शेयर किए गए एक वीडियो में हर्षा रिछारिया कह रही हैं कि प्रयागराज महाकुंभ-2025 से शुरू हुई यह कहानी अब खत्म हो रही है. मुझे इस दौरान काफी विरोध का सामना करना पड़ा और मैंने इस दौरान काफी परीक्षाएं दीं और काफी कुछ किया. लेकिन, अब वो अपने पुराने काम की तरफ लौट रही हैं.

हर्षा रिछारिया वीडियो में कह रही हैं, 'मैं क्या कर रही थी? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी. मैं चोरी चकारी नहीं कर रही थी. लूटपाट नहीं कर रही थी. बलात्कार नहीं कर रही थी, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलते हुए जो कुछ भी कर रही थी, उसे बार-बार रोका गया. मेरा मनोबल बार-बार तोड़ा गया.'

साथ ही उन्होंने खुद पर पैसे उधार होने की बात कही और बताया कि लोगों को लगता है कि मैंने करोडों रुपये कमा लिए हैं, लेकिन मैं उधारी में हूं. उन्होंने बताया कि मैं एंकरिंग कर रही थीं और मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा था. मैं विदेश में भी काम करके मैं अच्छा पैसा कमा रही थी और मैं उसमें बहुत खुश थीं.

हर्षा ने आगे कहा, 'विरोध करना शायद मेरे देश में यही एक चीज सबसे आसान है एक लड़की के साथ. अगर आप उसका मनोबल नहीं तोड़ पा रहे हो उसका चरित्र हनन करो, तब तो वह टूटेगी ही. तो भाई आप अपना धर्म अपने पास रखिए. मैं कोई मां सीता नहीं हूं कि अग्नि परीक्षा दूंगी. एक साल से जितनी परीक्षाएं देनी थीं, जितना कुछ करना था, मैंने कर लिया. अब बस बहुत हुआ. इस मौनी अमावस्या पर माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी और उस स्नान के साथ, जो धर्म पर चलने का संकल्प मैंने लिया था, उस संकल्प को मैं विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी.'

अब हर्षा रिछारिया का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. साथ ही लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें कुछ लोग उनके काम की तारीफ कर रहे हैं जबकि कुछ उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं.

