गूगल हैदराबाद में दिवाली पार्टी का जश्न वायरल, यूजर्स बोले – ऐसा ऑफिस तो सपना है!

गूगल के हैदराबाद ऑफिस से दिवाली सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. आइए जानते हैं, गूगल के दिवाली सेलिब्रेशन में ऐसा क्या खास है, जिसने इसे वायरल बना दिया है.

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर निहार दर्नाय ने शेयर किया है
गूगल का हैदराबाद ऑफिस इस बार दिवाली की रौनक में पूरी तरह रंग गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिख रहा है कि कंपनी के कर्मचारियों ने रंग-बिरंगी सजावट, खूबसूरत रंगोली डिजाइनों, स्वादिष्ट फूड स्टॉल्स और मजेदार गेम्स के साथ त्योहार का भरपूर आनंद लिया.

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर निहार दर्नाय ने शेयर किया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में ऑफिस का हर कोना रोशनी, रंगों और खुशियों से सजा हुआ नजर आता है. कर्मचारी रंगोली बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, पारंपरिक कपड़ों में मस्ती कर रहे हैं और फूड स्टॉल्स पर तरह-तरह के पकवानों का स्वाद ले रहे हैं.

दिवाली पार्टी में झलकती क्रिएटिविटी और टीम स्पिरिट

वीडियो में देखा जा सकता है कि गूगल हैदराबाद के कर्मचारी सिर्फ जश्न नहीं मना रहे, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी और टीमवर्क को भी खूबसूरती से प्रदर्शित कर रहे हैं. कहीं रंगोली प्रतियोगिता चल रही है, तो कहीं लोग पेंटिंग और गेम्स में व्यस्त हैं. हर चेहरे पर खुशी और ऊर्जा झलक रही है.पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया - गूगल के ऑफिस में दिवाली पार्टी. वीडियो को अब तक 1.22 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, और लोग कमेंट सेक्शन में कर्मचारियों की रचनात्मकता और उत्साह की तारीफ कर रहे हैं.

देखें वायरल वीडियो

 

‘Google का ऑफिस सच में ड्रीम वर्कप्लेस है!’

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने लिखा कि गूगल जैसी कंपनियां काम के साथ-साथ कर्मचारियों की खुशी और त्योहारों के महत्व को भी प्राथमिकता देती हैं. कई लोगों ने इसे 'परफेक्ट वर्क-लाइफ बैलेंस' का उदाहरण बताया.

दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक शख्स को ऑफिस दिवाली पार्टी में लैपटॉप हाथ में लेकर डांस करते हुए देखा गया था. दोनों वीडियो मिलकर टेक वर्ल्ड की उस सच्चाई को दिखाते हैं जहां काम और जश्न साथ-साथ चलते हैं.

