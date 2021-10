'दुनिया का सबसे बड़ा सांप', भारी इतना कि उठाने में क्रेन वाले के भी छूटे पसीने!

कैरेबियाई देश डोमिनिका (Dominica) से एक ऐसा विशालकाय सांप (Giant Snake) का वीडियो सामने आया है. ये सांप इतना बड़ा है कि उसे उठाने के लिए क्रेन (Snake On Crane) की मदद लेनी पड़ी. इसे दुनिया का 'सबसे बड़ा सांप' बताया जा रहा है. यह सांप वर्षा वन (Rainforest) में पाया गया है.

'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक, एक जीवित सांप जो कम से कम 10 फीट लंबा था, उसे क्रेन के जरिए उठाया गया. क्रेन से लटकते हुए सांप तेजी से हरकत कर रहा था. ये देखकर पास खड़े लोग और क्रेन चलाने वाला भी हैरान रह गया.

जिस जगह पर ये सांप पाया गया वहां खतरनाक बोआ कंस्ट्रिक्टर (Boa Constrictor) सांपों की एक प्रजाति पाई जाती है. इस प्रजाति के सांप करीब 13 फीट तक लंबे होते हैं.

