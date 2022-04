'सबकुछ खत्म हो गया', UPSC टॉपर रहे Ex-IAS शाह फैसल ने माना गलती हुई

जम्मू-कश्मीर के पहले UPSC टॉपर और पूर्व IAS अधिकारी शाह फैसल (Shah Faesal) ने सरकारी सेवा से इस्तीफा देने के तीन साल बाद नौकरशाह के रूप में अपनी वापसी का संकेत दिया है. फैसल ने जनवरी 2019 में देश में 'बढ़ती असहिष्णुता' का हवाला देते हुए सेवा से इस्तीफा दे दिया था. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कहा है कि वह फिर से नई शुरूआत करने के लिए उत्साहित हैं.

पूर्व IAS शाह फैसल ने अपने ट्वीट में लिखा- 'मेरे जीवन के 8 महीने (जनवरी 2019-अगस्त 2019) इतने भारी रहे कि मैं लगभग समाप्त हो गया था. एक कल्पना का पीछा करते हुए मैंने लगभग वह सब कुछ खो दिया जो मैंने वर्षों में बनाया था. काम, मित्र, प्रतिष्ठा, सार्वजनिक सद्भावना सब. लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं खोई. मेरे आदर्शवाद ने मुझे निराश किया.'

शाह फैसल आगे लिखते हैं, 'लेकिन मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं अपने द्वारा की गई गलतियों को सुधारूंगा. जिंदगी मुझे एक और मौका देगी. मेरे जीवन का एक हिस्सा उन 8 महीनों की यादों से थक गया है और उस विरासत को मिटाना चाहता है. बहुत कुछ मिट चुका है, बाकी समय मिटा देगा.'

8 months of my life (Jan 2019-Aug 2019) created so much baggage that I was almost finished.

While chasing a chimera, I lost almost everything that I had built over the years. Job. Friends. Reputation. Public goodwill.

But I never lost hope.

My idealism had let me down. 1/3