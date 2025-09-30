साइकिल पर आए लड़के को 10-10 अमेरिकी पुलिसवाले भी न पकड़ पाए...वीडियो वायरल

अमेरिका के शिकागो शहर ने रविवार को एक बेहद नाटकीय और असामान्य नजारा देखा गया, जब एक साइकिल सवार ने यूएस बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स से डाउनटाउन के बीचोंबीच चौंकाने वाले अंदाज़ में पीछा छुड़ा लिया. यह घटना एक राहगीर ने वीडियो में कैद कर ली, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वायरल क्लिप में साइकिलिस्ट बार-बार चिल्लाते हुए सुनाई देता है कि आई एम नॉट अ यूएस सिटीजन और कम ऑन. इसी दौरान उसका फोन जेब से गिर जाता है. एक एजेंट उसे देखकर कहता है कि यू ड्रॉप्ड योर फोन. जैसे ही साइकिलिस्ट फोन उठाने के लिए रुकता है.एजेंट्स उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वह तुरंत बाइक पर चढ़ता है और तेजी से भाग निकलता है. एजेंट्स पीछे छूट जाते हैं.अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि बाद में उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया या उसके खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ.

सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स का मजाक उड़ाया जाने लगा. एक यूजर ने लिखा कि मुझे पता है यह डरावना होना चाहिए, लेकिन आखिर 20 लोग एक साइकिलिस्ट को कैसे नहीं पकड़ पाए? शुरुआत में तो वह साइकिल लेकर भाग ही रहा था, उस वक्त भी कोई पकड़ नहीं सका.

एक अन्य ने मजाक भरे अंदाज में कहा कि इतना सारा पैरामिलिट्री इक्विपमेंट पहनने का यही नतीजा होता है. वजन इतना बढ़ जाता है कि भाग ही नहीं पाते.

देखें वीडियो

EXCLUSIVE: Earlier today ICE agents chase after a man in downtown Chicago after he made verbal comments but no physical or threatening contact. The man was able to get away. pic.twitter.com/uOiHXSmQny — Christopher Sweat (@SweatEm) September 28, 2025

शिकागो में अमेरिकी जवानों की भारी तैनाती

दरअसल, यह पीछा ऐसे समय हुआ जब शिकागो में संघीय उपस्थिति अचानक बढ़ा दी गई थी. Fox 32 की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स को शहर के व्यस्त पर्यटन स्थलों वॉकर ड्राइव, मिशिगन एवेन्यू, मिलेनियम पार्क, रिवरवॉक और रिवर नॉर्थ में तैनात किया गया है.

आपको बता दें, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर इन दिनों कड़ी कार्रवाई की जा रही है. उन्हें पकड़कर वापस भेजा (डिपोर्ट) भी जा रहा है. इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के अधीन काम करती है. हाल ही में शिकागो में ICE की भारी तैनाती की गई है. इसका मकसद है अवैध रूप से रह रहे लोगों को ट्रैक करना, गिरफ्तार करना और डिपोर्टेशन (देश से बाहर भेजना). इसी वजह से शिकागो में कई इलाकों में एक्शन लिया गया है, हालांकि इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है.

