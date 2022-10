फ्लाइट में पैसेंजर को मिला खाना और खाने में निकला मरा हुआ कॉकरोच! फोटो वायरल

एक विमान यात्री ने ट्वीट कर खाने में कॉकरोच मिलने की शिकायत की है. यात्री का दावा है कि उसे फ्लाइट में जो खाना दिया गया, उसमें कॉकरोच निकला. उसका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामले में विमान कंपनी विस्तारा एयरलाइन (Vistara Airline) ने प्रतिक्रिया दी है.

दरअसल, बीते दिन निकुल सोलंकी नाम के एक यात्री ने विस्तारा एयरलाइन को लेकर एक ट्वीट किया. अपने ट्वीट में निकुल ने लिखा- Air Vistara के खाने में छोटा कॉकरोच मिला. जिसके बाद अन्य यूजर्स भी इस पोस्ट पर कमेंट करने लगे.

इस ट्वीट के कुछ मिनट बाद एयरलाइन कंपनी ने जवाब दिया. Vistara ने लिखा- हैलो निकुल, हमारे सभी भोजन गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं. कृपया हमें मैसेज के माध्यम से अपनी फ्लाइट का विवरण भेजें ताकि हम इस मामले को देख सकें और जल्द से जल्द समस्या का समाधान कर सकें, थैंक्यू.

कंपनी के रिप्लाई पर यात्री ने कमेंट में अपना प्लेन टिकट शेयर किया, जिस पर उनकी डिटेल लिखी हुई थी. फिलहाल, एयरलाइन कंपनी ने यात्री को परेशानी होने पर खेद जताया है और पूरे मामले की जांच की बात कही है.

