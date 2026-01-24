'हम जो चाय और कॉफी देते हैं उसे नहीं पीना चाहिए', जानिए एयर होस्टेस ने ऐसा क्यों कहा

एक पूर्व एयर होस्टेस ने यात्रियों को विमान में पानी, कॉफी या चाय पीते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की चेतावनी दी है. एयर होस्टेस ने इसके पीछे की जो वजह बताई है. वो काफी भयावह है. अक्सर हवाई यात्रा करने वाले लोग एयर होस्टेस का ये सुझाव जान कांप उठेंगे.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, लंबी उड़ानों के दौरान, हाइड्रेटेड रहने के लिए गरमागरम चाय या ठंडा पानी पीना स्वाभाविक है. लेकिन, एक पूर्व केबिन क्रू सदस्य ने चेतावनी दी है कि उड़ान के दौरान इन पेय पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है. इसलिए यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट कैट कमलानी ने टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर किया है. इसे 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा. वीडियो में उन्होंने इस इंडस्ट्री से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि हम एयर होस्टेस हवाई जहाज में जो पीने का पानी, चाय और कॉफी देते हैं. इन उत्पादों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए.

हमेशा बोतलबंद पानी का इस्तेमाल करें

उन्होंने बताया कि किसी भी ऐसे लिक्विड का सेवन न करें जो डिब्बे या बोतल में बंद न हो. खुले पानी या उससे बने चाय या काफी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. कैट ने बताया कि इसका कारण यह है कि उन पानी के टैंकों की कभी सफाई नहीं होती और वे बेहद गंदे होते हैं. इसलिए हमेशा प्लेन में बोतलबंद पानी पीना चाहिए.

कैट के अनुसार, विमानों के पानी के टैंकों की सफाई बहुत कम होती है और उनमें अक्सर गंदगी पाई जाती है. यह सुनकर लोगों को शॉक लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई है. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि जानकार केबिन क्रू सदस्य आमतौर पर विमान में मिलने वाली कॉफी या चाय से परहेज करते हैं, क्योंकि दोनों को इन्हीं संदिग्ध टैंकों के पानी से तैयार किया जाता है.

कैट ने कहा कि आप किसी फ्लाइट अटेंडेंट से बात करें और पूछें, हम शायद ही कभी कॉफी या चाय पीते हैं. इसके लिए पानी एक ही पानी की टंकी से आती है.इसलिए जब आप वह कॉफी, चाय या खुला पानी पीते हैं, तो सब उतना ही गंदा होता है. यह बिल्कुल घिनौना है.

कैट ने आगे बताया कि ये पानी की टंकियां आमतौर पर शौचालयों के पास स्थित होती हैं, जो स्वच्छता मानकों के लिहाज से बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है. हर जगह घर की साफ-सफाई को लेकर सजग लोगों को डराते हुए उन्होंने कहा कि जब तक ये टूट न जाएं, तब तक इनकी सफाई शायद ही कभी की जाती है और ये शौचालयों के पास ही होती हैं.

यात्रा करने वाले माता-पिता के लिए, कैट ने विशेष रूप से शिशु की बोतलें तैयार करने के लिए गर्म पानी मांगने से बचने की सलाह दी. इसके बजाय, उन्होंने सुझाव दिया कि एक बोतल बंद पानी को अलग से गर्म करवाकर मांगें, फिर अपने बच्चे के लिए एक बोतल बनाएं.

