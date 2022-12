'पतली कमरिया...' क्लास में भोजपुरी गाने पर डांस करती महिला का VIDEO वायरल

सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है. इस वीडियो में वह क्लासरूम में बच्चों संग भोजपुरी गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही है. महिला को टीचर बताया गया है. उसके डांस को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. किसी को टीचर के पढ़ाने का अंदाज पसंद नहीं आया तो कई उसके समर्थन में भी नजर आए.



बता दें कि वायरल हो रहे वीडियो को 'जिंदगी गुलजार है' नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- 'बचपन में ऐसी टीचर हमें क्यों नहीं मिली.' अपलोड किए जाने के बाद से इसे अब तक 38 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. सैकड़ों यूजर्स ने इस पर कमेंट भी किया है.

वीडियो में एक महिला टीचर क्लास के अंदर बच्चों-बच्चियों के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रही है. बैकग्राउंड में भोजपुरी सॉन्ग 'पतली कमरिया मोरी...' बज रहा है. टीचर के डांस स्टेप्स को फॉलो करते हुए बच्चे भी अपने हाथ हिला रहे हैं.

टीचर के वीडियो पर तमाम यूजर्स ने रिएक्ट किया है. एक यूजर ने लिखा- ये कहां का स्कूल है. हमारे टाइम तो ऐसा नहीं था. दूसरे ने लिखा- A,B,C,D पढ़ने के उम्र में बच्चों के सामने ऐसा करने से उन पर क्या असर पड़ेगा? वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा- हमारी मैडम तो हाथ में डंडा लेकर पढ़ाती थी.

Education with fun ! Must be the dance teacher.