'ये दिल मांगे कुछ और' ! हर महीने 4 लाख कमाई के बाद भी शख्स नाखुश... पूछा- क्या करूं?

महीने के 4 लाख रुपये कमाने के बाद भी एक शख्स खुश नहीं है. उसने जब अपनी ये फीलिंग सोशल मीडिया पर शेयर की तो लोगों ने इस पर सजेशंस और सलाहों की बौछार कर दी.

ठीक-ठाक कमाई के बाद भी नाखुश है शख्स (Photo - Pexels)
सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत सारी चीजें वायरल होती रहती हैं. कभी कोई अपनी परेशानी, तो भी कोई अपनी खुशी शेयर करता है. ऐसा की एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है और लोगों के बीच बहस छेड़ दी है. खुद को एक एंटरपेन्योर बताने वाले शख्स ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हर महीने 4 लाख रुपये कमाने के बावजूद वह असंतुष्ट है. 

शख्स ने रेडिट पर बताया कि वह महीने में 4.1 लाख रुपये कमाता है. फिर भी वह असंतुष्ट और अधूरा महसूस करता है. इस पोस्ट पर कई अन्य हाई सैलरी वाले लोगों ने रिएक्शंस दिए हैं.  कुछ लोगों ने इस शख्स को कोई नया शौक अपनाने का सुझाव दिया. वहीं कुछ ने कहा कि व्यक्ति को कोई दूसरा व्यवसाय शुरू करना चाहिए.

रेडिट पर शख्स ने जारी की नाखुशी
रेडिट पर इस शख्स ने लिखा है - मेरी उम्र 32 साल है और मैं महीने के 4 लाख रुपये कमाता हूं.. कागज़ पर सब कुछ सफल लगता है लेकिन ये दिल कुछ और चाहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चीज़ खुश करेगी.

अच्छी इनकम है. इज़्ज़तदार बिज़नेस है. ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैं खुश या संतुष्ट महसूस नहीं करता. जो एक्साइटमेंट मुझे लगा था कि पैसा लाएगा, वह नहीं आया, बल्कि हमेशा कुछ कमी महसूस होती रहती है.

अगर आपको भी ऐसा महसूस हुआ है, तो आपने इसके बारे में क्या किया..? आपने खुद को खुश करने के लिए कौन से तरीके ढूंढे..? ऐसा नहीं है कि मुझे अपना काम पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या कमी है.

Worked hard to reach .. 4.1L a month but not happy ..
byu/ChoiceIndication6029 inIndian_flex

सोशल मीडिया ने लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शंस
एक यूजर ने लिखा कि मैं महीने में आपकी कमाई का मुश्किल से 25% ही कमा पाता हूं, लेकिन मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है. ऐसा अक्सर होता है, लेकिन जब हम खुद को, अपनी प्राथमिकताओं को दरकिनार करके, ज़रूरी काम करते हैं, तो असल में हम खुद नहीं होते. अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो मुझे पसंद नहीं है, तो इससे मेरी मानसिक सेहत पर ज़रूर असर पड़ेगा, चाहे वो काम हो या व्यवसाय.

इस पर शख्स ने जवाब दिया - ऐसा नहीं है कि मुझे अपना काम पसंद नहीं है, लेकिन हां, जब मेरा कुछ करने का मन करता है तो मैं अपनी प्राथमिकताओं को दरकिनार कर देता हूं लेकिन फिर काम बीच में नहीं आता. बात ये है कि मेरे लिए मेरे परिवार की प्राथमिकताएं सबसे पहले हैं. उनकी इच्छाएं, जिनमें मेरा समय भी शामिल है.

सबको पैसा खुश नहीं कर सकता
वहीं एक दूसरे यूजर ने सुझाव दिया कि एक अच्छा गेमिंग सेटअप बनाओ, स्टीम से गेम खरीदो, गेम में दोस्त बनाओ, स्ट्रीमिंग करो या बस खेलो, मजे करो. या फिर एक साइकिल खरीदो, राइड पर जाओ. कंजूसी मत करो क्योंकि ऐसे लोग कहीं नहीं पहुंच पाते. मैंने 18 साल की उम्र में कमाना शुरू किया और महसूस किया कि पैसा मुझे खुश नहीं कर सकता तो वह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है. मूल पोस्ट करने वाले ने शख्स ने जवाब दिया - हां, मैंने अच्छी कमाई बहुत देर से शुरू की, इसलिए मुझे हमेशा यह डर सताता रहता है कि अगर मैं इसे खो दूं तो क्या होगा, इसलिए मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाकर रखता हूं. 

---- समाप्त ----
