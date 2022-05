दिल्ली: 'Uber ड्राइवर पास आया, मुझे देखते ही भाग निकला', लड़की की आपबीती

उबर (Uber) कैब के दुखद अनुभव को लेकर एक महिला ने अपनी आपबीती व्‍य‍क्‍त की है. महिला का ये ट्वीट वायरल हो गया है. महिला के इस ट्वीट पर कई दूसरे यूजर्स ने भी रिएक्‍शन दिया है और कहा है कि उनके साथ उबर ड्राइवरों ने ऐसा किया है.

महिला का नाम Nanjira Sambuli है. उनका ट्विटर हैंडलर @NiNanjira है. उन्‍होंने अपने ट्वीट में लिखा है, 'एक उबर ड्राइवर मेरी पिकअप लोकेशन पर आता है, मुझे देखता है, मेरे पास से ड्राइव करता हुआ निकल जाता है, इसके बाद वह ट्रिप को कैंसिल कर देता है, ओह...दिल्‍ली...!

An Uber driver arrived at my pickup location, saw me, drove past me, then cancelled the trip. Ah, Delhi. 🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️

नानजिरा रिसर्चर, पॉलिसी एनालिस्‍ट और स्‍ट्रेटजिस्‍ट हैं. वह मूलत: केन्‍या की रहने वाली हैं. वह टेक्‍नालॉजी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स प्रोगाम एट कार्नीज एंडवोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ( Technology and International Affairs Program at The Carnegie Endowment for International Peace) में फेलो हैं.

लिंक्डिन प्रोफाइल के अनुसार वह 2016 में न्‍यू अफ्रीकन मैग्‍जीन की 100 सबसे प्रभावशाली अफ्रीकंस में शामिल थीं. इसके अलावा वह 2019 की बीबीसी की जारी '100 सबसे प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची' में भी शामिल रहीं हैं.

नानजिरा ने ये ट्वीट 30 अप्रैल को किया था. उनके इस ट्रवीट पर कई महिलाओं ने भी जवाब दिया. एक यूजर ने लिखा कि ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है. हालांकि, एक यूजर ने ये भी लिखा, हमें माफ करिए कि आपके साथ ऐसा हुआ, इस तरह के भारतीय नहीं होते. वैसे इस महिला के पोस्‍ट पर कई लोगों ने नस्‍लीय भेदभाव से भी जोड़ा है.

महिला के ट्वीट पर एक यूजर @Illustrious_Cee ने लिखा- यह भी नहीं कह सकता कि मैं हैरान हूं. दिल्ली में अश्वेतों के खिलाफ ऐसी घटनाएं होती हैं खासकर अफ्रीकी लोगों को लेकर. दुख है कि आपको ऐसा अनुभव हुआ. घटना पर उबर की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, हालांकि, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उबर को टैग कर जवाब मांगा है.

Happened to me too😒… hated Delhi and that smell🤢one of those places I hope to never return — Angie M (@thoggy33) April 30, 2022

Can't even say I'm surprised. Delhi is a hotbed of anti-Blackness, especially toward Africans. Sorry you experienced that. — Chris O. Ògúnmọ́dẹdé (@Illustrious_Cee) April 30, 2022