ये ड्राई क्लीनर ऐसे कमा रहा 2.8 लाख रुपये महीने... लोग बोले- 'हम फिर क्यों करें पढ़ाई ?

जिस शहर में एमबीए और इंजीनियर महीनों नौकरी ढूंढ रहे हों, वहीं गली के कोने की एक ड्राई क्लीनिंग दुकान वाला महीने में लगभग 3 लाख रुपये से ज्यादा कमा रहा है. यह सुनकर अगर आपको भी झटका लगा, तो आप अकेले नहीं हैं. इस वायरल कहानी ने सोशल मीडिया पर एक पुराना लेकिन असहज सवाल फिर उछाल दिया है—क्या मेहनत और हुनर अब डिग्री से ज़्यादा कीमती हो गए हैं? यह बात सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है कि क्या ज्यादा कमाने के लिए डिग्री होना जरूरी है. चलिए जानते हैं.

और पढ़ें

2 लाख रुपये से ज़्यादा का मुनाफ़ा

एक वायरल पोस्ट में इस ड्राई क्लीनर की आमदनी का ज़िक्र किया गया, जिसके बाद भारत में पढ़ाई और कमाई को लेकर पुरानी बहस फिर शुरू हो गई. आज कॉलेज की फीस लगातार बढ़ रही है और अच्छी नौकरी पाना भी मुश्किल होता जा रहा है. ऐसे में कई लोग देख रहे हैं कि छोटे कारोबार और हुनर वाले काम, डिग्री वाली नौकरियों से कहीं ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं. पोस्ट के मुताबिक, यह ड्राई क्लीनिंग की दुकान एक पति-पत्नी मिलकर चलाते हैं. उनके साथ दो हेल्पर भी काम करते हैं. जब उनकी महीने की कमाई के आंकड़े सामने आए, तो इंटरनेट पर लोग हैरान रह गए. दुकान का कुल मासिक कारोबार करीब 2.8 लाख रुपये है. खर्च बहुत ज्यादा नहीं है और हर महीने 2 लाख रुपये से ज्यादा का मुनाफा हो जाता है.

Advertisement

ड्राई क्लीनर की कमाई जानकर हर कोई हैरान

नलिनी उनागर ने अपनी पोस्ट में लिखा- कल मैं अपने घर के पास वाली ड्राई क्लीनिंग दुकान के मालिक से बात कर रही थी, जहां मैं नियमित रूप से जाती हूं. यह जानकर मुझे हैरानी हुई कि वे हर महीने करीब 2 लाख रुपये कमाते हैं, जो भारत में 10 साल से ज़्यादा अनुभव वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कमाई के बराबर है.” इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने खुद ही इस मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी. लेकिन इस हैरानी के पीछे शहरी भारत, खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों की एक गहरी चिंता छिपी हुई है. मध्यमवर्ग का पुराना गणित अब काम नहीं कर रहा. सालों तक यह सोच रही कि—अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी पाओ और जिंदगी आराम से चलती रहेगी. लेकिन आज यह फॉर्मूला सही नहीं बैठ रहा.

आज एक 'साधारण' मध्यमवर्गीय जीवन के खर्च बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन आमदनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है.

2BHK घर,

एक कार और एक दोपहिया,

घर में काम करने वाली नौकरानी या रसोइया (क्योंकि पति-पत्नी दोनों काम करते हैं),

बच्चों की स्कूल फीस और ट्यूशन,

वीकेंड पर बाहर जाना,

अच्छी छुट्टियां,

बीमा,

बच्चों की कॉलेज पढ़ाई के लिए बचत,

बुजुर्ग माता-पिता का इलाज,

और कई बार एक पालतू जानवर भी.

Advertisement

कुछ डिग्रियों से तो नौकरी मिलना ही मुश्किल

आज के समय में कई युवा यहां तक कि अच्छे और नामी कॉलेजों से पढ़े हुए, लाखों रुपये फीस देने के बाद भी 30,000 से 60,000 रुपये महीने की नौकरी में फंसे हुए हैं. कैंपस प्लेसमेंट भरोसेमंद नहीं रहे. कुछ डिग्रियों से तो नौकरी मिलना ही मुश्किल हो गया है. बड़े संस्थानों में भी प्लेसमेंट की हालत कमजोर है. ऐसे माहौल में ड्राई क्लीनर की कमाई चौंकाने वाली नहीं लगती, बल्कि समझ में आने लगती है. तो फिर पारंपरिक और मेहनत वाले काम क्यों सफल हो रहे हैं?

अब हुनर वाले काम अपना रहे Gen-Z

ऐसे बहुत-से कर्मचारी और छोटे कारोबारी होते हैं जो पारिवारिक व्यवसाय संभालते हैं और जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं. नौकरी बदल-बदलकर नहीं, बल्कि अनुभव से अपनी कमाई बढ़ाते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि वे अपने समय और अपने काम के खुद मालिक होते हैं. इस वायरल पोस्ट पर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा- “इसमें हैरानी की क्या बात है? अगर माहौल ठीक हो, तो छोटे कारोबारियों के लिए कमाई की कोई सीमा नहीं होती.

” दिलचस्प बात यह है कि डेलॉयट के 2025 ग्लोबल जेन Z और मिलेनियल सर्वे में सामने आया कि आज के युवा सिर्फ डिग्री के पीछे नहीं भाग रहे हैं. कई जेन Z अब बिजनेस, ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप और हुनर वाले कामों को जानबूझकर चुन रहे हैं. सर्वे बताता है कि लोग ऐसी शिक्षा की ओर जा रहे हैं जिससे कर्ज कम हो और कमाई जल्दी शुरू हो सके. खासकर वे युवा जो छात्र ऋण और देर से मिलने वाली नौकरी को लेकर चिंतित हैं.

Advertisement

'पढ़ाई महंगी है, लेकिन उसका फायदा तय नहीं'

यह बात शिक्षा के खिलाफ नहीं है, बल्कि शिक्षा को ही सफलता का एकमात्र रास्ता मानने की सोच के खिलाफ है. आज एक मध्यमवर्गीय परिवार के लिए 3–4 साल की डिग्री पर 5 लाख से 25 लाख रुपये तक खर्च हो सकता है. इसमें रहने का खर्च, कोचिंग, सर्टिफिकेट जोड़ दें तो दबाव और बढ़ जाता है. लेकिन नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं होती और अगर नौकरी मिल भी जाए, तो कई बार वेतन शहर के बढ़ते खर्चों को पूरा नहीं कर पाता. यही वजह है कि परिवार खुद से सवाल पूछने लगते हैं- क्या इतना पैसा लगाना सही था? क्या हुनर या छोटा व्यवसाय ज्यादा बेहतर रास्ता होता?

कॉलेज की पढ़ाई से नहीं मिलती नौकरी

एक अन्य यूजर ने साफ शब्दों में लिखा- हम हमेशा व्हाइट-कॉलर नौकरी और तय वेतन के पीछे भागते रहे हैं, लेकिन ऐसी कहानियां याद दिलाती हैं कि अपना काम कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. डेलॉयट के 2025 सर्वे में यह बदलाव साफ दिखता है. करीब 31% जेन Z और 32% मिलेनियल्स ने कहा कि उन्होंने उच्च शिक्षा न लेने का फैसला किया. इसकी बड़ी वजहें हैं—पढ़ाई की ज्यादा लागत, कम फायदा और व्यावहारिक कौशल की कमी. सर्वे यह भी बताता है कि डिग्री से अच्छी कमाई का वादा क्यों टूट रहा है. 40% जेन Z और 38% मिलेनियल्स ने कहा कि कॉलेज की फीस उनकी सबसे बड़ी चिंता है. वहीं, करीब एक-चौथाई लोगों को लगता है कि कॉलेज उन्हें असली नौकरी के लिए तैयार ही नहीं करता. अब लोग पढ़ाई की कीमत और उसके बदले मिलने वाले फायदे पर सवाल उठाने लगे हैं.

Advertisement

नौकरी देखकर दी जाती है इज्जत

भारत में आज भी नौकरियों को उनकी कमाई से ज़्यादा इज्जत के आधार पर देखा जाता है. हम डिग्री की तारीफ करते हैं, लेकिन हुनर वाले कामों को कमतर समझते हैं. माता-पिता गर्व से कहते हैं कि बच्चा “सॉफ्टवेयर में है”, भले ही उसकी तनख्वाह मुश्किल से घर का किराया ही चला पाए. वहीं, अच्छी कमाई करने वाले कुशल कामगार अक्सर पहचान से बाहर रह जाते हैं. समाज की सोच और आर्थिक हकीकत के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है.

ड्राई क्लीनर कोई रातों रात अमीर नहीं बना. बल्कि सफलता को लेकर हमारी सोच ही पीछे रह गई है.

पैसों की चिंता आज फैसलों का बड़ा कारण बन चुकी है. डेलॉयट के अनुसार, 2025 में 48% जेन Z और 46% मिलेनियल्स खुद को आर्थिक रूप से असुरक्षित मानते हैं. इनमें से आधे से ज़्यादा लोग महीने की तनख्वाह पर ही गुजारा करते हैं. ऐसे में, हुनर या छोटे कारोबार से जल्दी कमाई करना, लंबी पढ़ाई की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित लगता है.

छात्रों और अभिभावकों के लिए सीख

इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ाई छोड़ दी जाए. इसका मतलब यह है कि सफलता की परिभाषा को थोड़ा बड़ा बनाया जाए. स्कूल के छात्रों को इन चीजों से परिचित कराया जाना चाहिए:

Advertisement

व्यावसायिक और तकनीकी कौशल

अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग

छोटे व्यवसाय की समझ

ट्रेड और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट

कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए जरूरी है कि वे सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि उसके नतीजों पर भी ईमानदारी से सोचें.

ड्राई क्लीनर की कहानी इसलिए वायरल हुई क्योंकि उसने लोगों की सोच को झकझोर दिया. उसने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी जिसे बहुत लोग महसूस करते हैं, लेकिन कम ही खुलकर कहते हैं. अच्छी कमाई और सम्मान की ज़िंदगी, नौकरी के नाम से ज़्यादा मायने रखती है. भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है. करियर के रास्ते बढ़ रहे हैं और मध्यमवर्ग अब नए सिरे से सोच रहा है. आज के दौर में हुनर, छोटा व्यवसाय या मेहनत वाला पेशा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है. कई परिवारों के लिए, यही सबसे बेहतर योजना बनती जा रही है.

---- समाप्त ----