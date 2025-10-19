scorecardresearch
 

38 साल की सेवा के बाद दास अंकल ने बजाई आखिरी घंटी, बच्चों की तालियों से गूंज उठा स्कूल

38 साल की सेवा के बाद एक स्कूल के प्यून ने जब आखिरी बार घंटी बजाई, तो पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा. बच्चों की आंखों में नमी थी और चेहरे पर मुस्कान. यह भावुक पल कैमरे में कैद हुआ और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर रतमी नाम के यूजर ने शेयर किया है (Photo:Insta/@amikutty_)
कहते हैं, कुछ पल शब्दों से ज्यादा बोलते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों की आंखें नम कर रहा है. वीडियो में एक स्कूल के प्यून ‘दास अंकल’ को 38 साल की सेवा के बाद आखिरी बार घंटी बजाते हुए देखा जा सकता है. जैसे ही घंटी की आवाज गूंजी, पूरा स्कूल तालियों और हूटिंग से गूंज उठा.

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर रतमी नाम के यूजर ने शेयर किया है. कुछ ही घंटों में इसे 15 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया.वीडियो के कैप्शन में लिखा गया था-38 साल बाद दास अंकल ने स्कूल की आखिरी घंटी बजाई. वही इंसान, जिसने हर सुबह को समय पर शुरू किया और हर याद को अपनी मुस्कान से जोड़ दिया.

क्लिप में बच्चे तालियां बजाते, चिल्लाते और इस भावुक पल को अपने फोन में कैद करते नजर आते हैं. दास अंकल चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए घंटी बजाते हैं और उस मुस्कान के पीछे की थकान, लगन और यादें साफ झलकती हैं.

देखें वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ami (@amikutty_)

 

 

 बच्चों ने दास अंकल को दिया अनोखा ट्रिब्यूट

ये घटना बेंगलुरु के बिशप कॉटन स्कूल की है. स्कूल में घंटी बजाने वाले दास अंकल को बच्चों ने बेहद खास तरीके से विदाई दी.वीडियो में छात्र जोर-जोर से हूटिंग करते और तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाते दिखे. वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र घंटियों की गिनती कर रहे हैं, दास अंकल की ओर मुस्कुरा रहे हैं, और कई की आंखों में नमी है. वहीं, दास अंकल अपनी घड़ी देखते हैं और फिर आखिरी बार घंटी बजाते हैं.

वीडियो पर हजारों कमेंट आए हैं.एक यूजर ने लिखा-क्या मैं इस स्कूल में था? नहीं, लेकिन यह देखकर आंखें भर आईं.दूसरे ने लिखा-शुक्रिया उस स्कूल का, जिसने बच्चों को उनके रिटायरमेंट की खबर दी। वरना वो चुपचाप चले जाते.
 

