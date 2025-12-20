टॉयलेट पेपर, बोतलें और कैन का पहाड़…गेमर ने कमरे की ऐसी हालत कर दी कि लोग रह गए हैरान

कहते हैं लत बुरी चीज होती है, फिर चाहे वह किसी भी चीज की हो. ऑनलाइन गेमिंग की लत भी इन्हीं में से एक मानी जाती है. यह इंसान को धीरे-धीरे दुनिया से काट देती है, यहां तक कि सही-गलत की समझ भी खत्म होने लगती है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहां एक शख्स दो साल तक एक ही होटल रूम में रहा. इस दौरान उसने कमरे की हालत ऐसी कर दी कि देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यहां कभी कोई इंसान रह भी सकता है.

और पढ़ें

दरअसल, चीन के चांगचुन शहर के एक होटल का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह कमरा एक ऑनलाइन गेम खेलने के आदी शख्स ने बुक किया था. उसने होटल में पूरे दो साल के लिए ठहरने की बुकिंग कर रखी थी. होटल स्टाफ का कहना है कि वह शायद ही कभी कमरे से बाहर निकलता था.

दो साल में कमरे का ऐसा हाल कर दिया

वायरल वीडियो में कमरे की हालत बेहद खराब नजर आती है. फर्श पर जगह-जगह खाने के खाली रैपर, बोतलें, कैन और टेकअवे फूड के डिब्बे पड़े हुए दिखते हैं. कचरे के ढेर के नीचे से किसी तरह दो गेमिंग चेयर और एक टेबल झांकती नजर आती है. कमरे के हर कोने में गंदगी फैली हुई थी.

Advertisement

बाथरूम की हालत भी कुछ अलग नहीं थी. वहां सैकड़ों गीले टॉयलेट पेपर, इस्तेमाल किया हुआ सामान और कचरा फर्श पर बिखरा पड़ा था. टॉयलेट सीट और वॉशबेसिन तक गंदगी से ढके हुए थे. दीवारों और फर्श पर जमी मोटी गंदगी ने हालात और भी खराब बना दिए थे.

देखें वायरल वीडियो

Man checks out from a hotel in China after two years



This is how the hotel room was found…pic.twitter.com/BwZHjx5Jtg — Defiant L’s (@DefiantLs) December 18, 2025

होटल प्रबंधन के मुताबिक, कमरे की सफाई और डिसइंफेक्शन में पूरे तीन दिन लग गए. इसके बाद भी कमरे में नुकसान इतना ज्यादा था कि उसे दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए बड़ी मरम्मत करनी पड़ेगी. यह होटल खासतौर पर ई-स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए बनाया गया है, जहां गेमिंग कंप्यूटर, तेज इंटरनेट और खास कुर्सियां दी जाती हैं.

'दो साल तक बदबू किसी को कैसे नहीं आई'



वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा इतनी सफाई के बाद भी क्या कोई इस कमरे में रहना चाहेगा? तो किसी ने सवाल किया दो साल तक बदबू किसी को कैसे नहीं आई? एक यूजर ने लिखा कि यह देखकर ही मुंह में अजीब स्वाद आ गया.

होटल ने यह भी बताया कि वह शख्स अभी तक अपने 10 दिनों से ज्यादा के किराए का भुगतान नहीं कर पाया है, जिसकी कुल रकम करीब 300 पाउंड बताई जा रही है.

---- समाप्त ----