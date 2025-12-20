scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टॉयलेट पेपर, बोतलें और कैन का पहाड़…गेमर ने कमरे की ऐसी हालत कर दी कि लोग रह गए हैरान

होटल में ठहरते समय कुछ बुनियादी शिष्टाचार होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. जैसे चेक-आउट से पहले कमरा बहुत ज्यादा गंदा न छोड़ना, इलेक्ट्रिक सामान बंद करना, तौलिए ठीक से रखना और कचरा डस्टबिन में डालना. ये ऐसी बातें हैं, जिन्हें मेहमान बिना कहे भी समझते हैं. लेकिन चीन में एक शख्स ने इन सभी नियमों को इस हद तक नजरअंदाज कर दिया कि होटल स्टाफ सन्न रह गया.

Advertisement
X
वायरल वीडियो में कमरे की हालत बेहद खराब नजर आती है (Photo:X/@DefiantLs)
वायरल वीडियो में कमरे की हालत बेहद खराब नजर आती है (Photo:X/@DefiantLs)

कहते हैं लत बुरी चीज होती है, फिर चाहे वह किसी भी चीज की हो. ऑनलाइन गेमिंग की लत भी इन्हीं में से एक मानी जाती है. यह इंसान को धीरे-धीरे दुनिया से काट देती है, यहां तक कि सही-गलत की समझ भी खत्म होने लगती है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहां एक शख्स दो साल तक एक ही होटल रूम में रहा. इस दौरान उसने कमरे की हालत ऐसी कर दी कि देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यहां कभी कोई इंसान रह भी सकता है.

दरअसल, चीन के चांगचुन शहर के एक होटल का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह कमरा एक ऑनलाइन गेम खेलने के आदी शख्स ने बुक किया था. उसने होटल में पूरे दो साल के लिए ठहरने की बुकिंग कर रखी थी. होटल स्टाफ का कहना है कि वह शायद ही कभी कमरे से बाहर निकलता था.

दो साल में कमरे का ऐसा हाल कर दिया

सम्बंधित ख़बरें

beijing-exhibition-childs-mischief-damages-2kg-golden-wedding-crown
छूना मना था, लेकिन… प्रदर्शनी में बच्चे की शरारत से टूट गया 2 किलो सोने का ताज
Dave Purchase sings Christmas songs
42 घंटे गाना गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा, बिना सोए क्रिसमस सॉन्ग गाता रहा शख्स
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति बाइक पर कंबल और बाल्टी की मदद से ठंड से बचने की कोशिश कर रहा है. (Photo :insta/@oc_.alpha.sp )
कंबल, बाल्टी से बनाया सर्दी से बचने का ऐसा जुगाड़, जो देखा वो बन गया फैन! वीडियो वायरल
indian-woman-video-delivery-agent-exercising-beside-bike-dubai
सड़क किनारे पुशअप्स लगाता डिलीवरी एजेंट, दुबई से वीडियो वायरल
Elon Musk
'फ्यूचर में नहीं होगी गरीबी, इसलिए सेविंग बेकार', एलॉन मस्क के दावे पर छिड़ी बहस

वायरल वीडियो में कमरे की हालत बेहद खराब नजर आती है. फर्श पर जगह-जगह खाने के खाली रैपर, बोतलें, कैन और टेकअवे फूड के डिब्बे पड़े हुए दिखते हैं. कचरे के ढेर के नीचे से किसी तरह दो गेमिंग चेयर और एक टेबल झांकती नजर आती है. कमरे के हर कोने में गंदगी फैली हुई थी.

Advertisement

बाथरूम की हालत भी कुछ अलग नहीं थी. वहां सैकड़ों गीले टॉयलेट पेपर, इस्तेमाल किया हुआ सामान और कचरा फर्श पर बिखरा पड़ा था. टॉयलेट सीट और वॉशबेसिन तक गंदगी से ढके हुए थे. दीवारों और फर्श पर जमी मोटी गंदगी ने हालात और भी खराब बना दिए थे.

देखें वायरल वीडियो

 

होटल प्रबंधन के मुताबिक, कमरे की सफाई और डिसइंफेक्शन में पूरे तीन दिन लग गए. इसके बाद भी कमरे में नुकसान इतना ज्यादा था कि उसे दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए बड़ी मरम्मत करनी पड़ेगी. यह होटल खासतौर पर ई-स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए बनाया गया है, जहां गेमिंग कंप्यूटर, तेज इंटरनेट और खास कुर्सियां दी जाती हैं.

'दो साल तक बदबू किसी को कैसे नहीं आई'


वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा इतनी सफाई के बाद भी क्या कोई इस कमरे में रहना चाहेगा? तो किसी ने सवाल किया दो साल तक बदबू किसी को कैसे नहीं आई? एक यूजर ने लिखा कि यह देखकर ही मुंह में अजीब स्वाद आ गया.

होटल ने यह भी बताया कि वह शख्स अभी तक अपने 10 दिनों से ज्यादा के किराए का भुगतान नहीं कर पाया है, जिसकी कुल रकम करीब 300 पाउंड बताई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement