रोबोटिक लेग पहनते ही दौड़ पड़ा अमेरिकन क्रिएटर, वीडियो ने बटोरे लाखों व्यूज

चीन की तकनीक हमेशा दुनिया से आगे मानी जाती है. ताजा उदाहरण है उसका नया इनोवेशन, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस बार चीन ने तकनीक की दुनिया में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए ऐसे रोबोटिक पैर तैयार किए हैं, जो इंसानों को चलने, दौड़ने और पहाड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं. हाल ही में एक अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर क्रिश्चियन ग्रॉसी ने इन रोबोटिक पैरों को चीन में आजमाया और उनका अनुभव देखकर हर कोई दंग रह गया.

ग्रॉसी ने इस पूरे अनुभव का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो वायरल होते ही चर्चा का विषय बन गया. वीडियो में वे कहते नजर आए कि ये खुद मेरे लिए चल रहा है.

‘चलना हुआ आसान’

वीडियो में दिखता है कि एक स्टाफ मेंबर ने करीब 1.8 किलो वजनी रोबोटिक पैर ग्रॉसी के घुटनों पर बांध दिए.जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, ये पैर अपने आप मूव करने लगे.

ग्रॉसी की प्रतिक्रिया साफ तौर पर हैरानी से भरी थी. उन्होंने कहा कि चलना आसान हो गया है. जब वे दौड़ने लगे, तो रोबोटिक पैर उनके मूवमेंट के साथ खुद को एडजस्ट करने लगे. खास बात यह रही कि जब उन्होंने इन्हें मैक्सिमम पावर पर सेट किया, तो पैर लगभग खुद ही दौड़ने लगे और उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी.

देखें वीडियो

वायरल वीडियो और प्रतिक्रियाएं

25 सितंबर 2025 को शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 40 लाख से ज़्यादा व्यूज और 19 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. इंटरनेट पर लोगों ने इस इनोवेशन को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी.एक यूजर ने लिखा कि यह एक शानदार आविष्कार है.दूसरे ने कहा कि iPhone से भी सस्ता है और किसी को फिर से चलने की ताकत दे सकता है. कमाल है. वहीं किसी ने कॉमेंट किया कि ये तो वाकई अद्भुत है.कई लोगों ने इसे खासकर घुटनों की समस्या वाले लोगों के लिए बेहद मददगार बताया.

हाइकिंग को बनाया आसान

चीन का मशहूर Zhangjiajie नेशनल पार्क, जो खड़ी चट्टानों और खूबसूरत ट्रेल्स के लिए जाना जाता है, वहां आने वाले विजिटर्स इन रोबोटिक पैरों का अनुभव ले सकते हैं. ये पैर हाइकिंग, वॉकिंग और क्लाइंबिंग को बेहद आसान बना देते हैं.

हाइकर्स के लिए ये डिवाइस किराए पर भी उपलब्ध हैं. एक दिन का किराया लगभग 22 डॉलर है. वहीं, अगर कोई इन्हें खरीदना चाहे तो इसकी कीमत करीब 950 डॉलर है.

इन रोबोटिक पैरों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वे इंसानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए कठिन रास्तों को भी बेहद आरामदायक बना देते हैं. यही वजह है कि ये इनोवेशन अब सोशल मीडिया से लेकर पूरी दुनिया में चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है.

