देखने में लगा AI का कमाल, पर था बिहारी टैलेंट, वीडियो ने उड़ाए सोशल मीडिया के होश

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में रोज कुछ नया देखने को मिल ही जाता है, लेकिन इस बार इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने लोगों को हैरत में डाल दिया है.

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया कि भाई ने तो AI को भी पीछे छोड़ दिया (Photo:X/bloddy_monkey)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी पीछे छोड़ दिया है. बिहार के एक युवक ने अपनी रचनात्मकता और जुगाड़ से ऐसा कमाल कर दिखाया कि लोग हंसी से लोटपोट हो गए और कहने लगे-भाई ने तो एआई को भी पीछे छोड़ दिया!

जींस से बनाई ‘अलग पैर वाली’ अनोखी ट्रिक

वायरल वीडियो में बिहार का एक युवक दिखाई देता है, जो हाथ में एक जोड़ी जींस पकड़े हुए है. उसने जींस को इस तरह से जोड़ा है कि देखने वालों को लगता है मानो वह दो जोड़ी पैरों के साथ चल रहा हो. यह मजेदार विजुअल इल्यूजन देखकर लोग दंग रह गए.

वीडियो के अगले हिस्से में ट्विस्ट आता है. युवक पीछे मुड़ता है और दिखाता है कि यह सब उसकी सिलाई-कढ़ाई और डिजाइनिंग की कला का कमाल है. उसने अपने कुर्ते का आधा हिस्सा काटकर उसे इस तरह से तैयार किया है कि ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा गायब हो गया हो.

'भाई ने तो AI को भी पीछे छोड़ दिया!'

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया कि भाई ने तो AI को भी पीछे छोड़ दिया… AI शॉक्ड, बिहारी रॉक्स! यानि, भाई ने तो AI को भी मात दे दी. सोशल मीडिया पर लोग भी यही कहते नजर आए- AI सॉफ्टवेयर नहीं, ये असली टैलेंट है!

देखें वीडियो

 

सोशल मीडिया पर छाए मजेदार कमेंट्स

वीडियो पर यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं.एक ने लिखा कि एआई इसका काम कैसे छीन सकता है? दूसरे ने कहा कि मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं.किसी ने लिखा कि भाई, बिहार में इतना टैलेंट आखिर कहां से आ रहा है? एक यूजर ने मजाक में लिखा कि शर्ट और पैंट सिर्फ रील के लिए फाड़ दी! एक कमेंट सबसे ज्यादा वायरल हुआ कि एआई का अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन भी इसे रिप्लेस नहीं कर सकता! वहीं किसी ने लिखा कि एआई हिसाब लगाता है, बिहारी जुगाड़ लगाता है.

अंत में जब युवक बड़ी सफाई से ‘यू-टर्न’ लेता है, तो लोग कहते हैं कि वो यू-टर्न तो कमाल का था! यह वीडियो अब पूरे इंटरनेट पर छा गया है, और लोग कह रहे हैं-रचनात्मकता मशीन में नहीं, इंसान के दिमाग में होती है और बिहार इसका सबसे बड़ा सबूत है!

