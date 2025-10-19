scorecardresearch
 

Feedback

ट्रैफिक में फंसी गर्भवती महिला, बेबस पति बोला – ‘अब ये शहर रहने लायक नहीं बचा!

बेंगलुरु के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जाने में उसे महज 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में डेढ़ घंटे लग गए. रेडिट पर वायरल हुई इस पोस्ट में उसने इस अनुभव को 'डरावना' बताया.

Advertisement
X
बेंगलुरु की सड़कों पर जाम का ऐसा आलम कि अब लोगों की जान सांसत में आ गई है (Photo: r/bangalore/Reddit)
बेंगलुरु की सड़कों पर जाम का ऐसा आलम कि अब लोगों की जान सांसत में आ गई है (Photo: r/bangalore/Reddit)

बेंगलुरु के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जाने में उसे महज 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में डेढ़ घंटे लग गए. रेडिट पर वायरल हुई इस पोस्ट में उसने इस अनुभव को 'डरावना' बताया

बेंगलुरु की सड़कों पर जाम का ऐसा आलम कि अब लोगों की जान सांसत में आ गई है. शहर के एक शख्स ने अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर साझा की. उन्होंने एक पोस्ट में बताया कि आठ महीने की गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जाने में उसे सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में डेढ़ घंटा लग गया.

उसने इस स्थिति को डरावना और असहनीय बताया और पूछा क्या अब यह शहर वाकई रहने लायक भी बचा है? ‘अगर यही वक्त लेबर पेन का होता तो?’ शख्स की भावनाओं ने लोगों को हिला दिया.

सम्बंधित ख़बरें

These are stills from a video shared by amikutty on Instagram
38 साल की सेवा के बाद दास अंकल ने बजाई आखिरी घंटी, बच्चों की तालियों से गूंज उठा स्कूल 
jailer and prisoner
महिला जेलर को था ड्रग डीलर से प्यार, जाना पड़ा जेल... अब की है ये डिमांड 
leopard-seen-searching-food-in-garbage-video-sparks-online-debate
भूख से बेहाल तेंदुआ कचरे में तलाशता दिखा खाना, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस 
viral train coconut video
चलती ट्रेन के गेट पर रेलकर्मी ने फोड़ा नारियल, Video पर छिड़ी बहस 
indian-engineer-shares-inside-life-of-facebook-london-office
7 स्टार होटल जैसा ऑफिस! भारतीय इंजीनियर ने दिखाई लंदन की लग्जरी वर्क लाइफ 

रेडिट पर पोस्ट करते हुए व्यक्ति ने बताया कि वह HAL रोड के पास वरथुर इलाके में घंटों तक ट्रैफिक में फंसा रहा. गाड़ियां बस रेंग रही थीं, हॉर्न की आवाज़ें गूंज रही थीं, और घड़ी की सुइयां तेजी से बढ़ती जा रही थीं.

Advertisement

उसने लिखा कि अगर यह सच में इमरजेंसी होती तो क्या होता? अगर मेरी पत्नी को इसी वक्त लेबर पेन होता तो? यह सोचकर ही सांस रुकने लगती है. आप बस एक कार में फंसे रहते हैं, बाहर निकल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते. बस देख सकते हैं कि वक्त कैसे आपके हाथ से फिसलता जा रहा है.

उसने आगे लिखा कि बेंगलुरु की इंफ्रास्ट्रक्चर अब पूरी तरह से चरमरा चुकी है. अगर प्रशासन ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो, यह शहर अपने ही बोझ तले दम तोड़ देगा.

 

‘अब यह शहर सांस नहीं लेने देता’

इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बेंगलुरु के ट्रैफिक को लेकर गुस्सा फूट पड़ा. कई यूजर्स ने लिखा कि ट्रैफिक अब इमरजेंसी लेवल तक पहुंच चुका है, जिससे लोगों की मानसिक सेहत, कामकाज और हेल्थकेयर तक पहुंच बुरी तरह प्रभावित हो रही है.एक यूजर ने लिखा कि अब ये शहर नहीं, एक जाल बन चुका है... यहां हर दिन एक संघर्ष है.

‘टैक्स भरते हैं लाखों, सड़कें फिर भी जाम में डूबीं’

लोगों ने सरकार और प्रशासन पर भी जमकर निशाना साधा. उनका कहना है कि भारी टैक्स वसूले जा रहे हैं, लेकिन सड़कों की हालत जस की तस है.हर कोने में खुदाई, हर रास्ते पर जाम  और बीच में आम नागरिक जो सिर्फ वक्त और उम्मीद दोनों खोता जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement