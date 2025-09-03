बेंगलुरु कपल का मंथली खर्च ₹5.9 लाख, ट्रैवल पर ही उड़ाते ₹3.5 लाख, साथ में हर महीने 1 लाख की SIP

बेंगलुरु के एक कपल, जो खुद को "ट्रैवल कपल" कहते हैं, ने बताया कि उन्होंने फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग पर ही ₹3.5 लाख खर्च किए. अगस्त में इस कपल ने अपने पूरे महीने के खर्चों का वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका कुल बजट ₹5.9 लाख रहा. कपल ने लिखा – "हम बेंगलुरु में रहने वाला एक मैरिड कपल हैं और इतना खर्च हमारा हर महीने का है." उन्होंने ये भी कहा कि पैसों और निवेश के बारे में पति-पत्नी के बीच बातचीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी में आप सिर्फ साथ नहीं रहते बल्कि एक पूरी ज़िंदगी भी साथ रहते हैं. ऐसे में अगर पहले से ही पैसों को लेकर बातचीत हो, तो आगे जाकर कोई समस्या नहीं होती.

यही वजह है कि अब वे हर महीने की शुरुआत में एक मासिक बैठक (Monthly Meeting) करते हैं. उसमें वे अपने खर्चों का हिसाब लगाते हैं, कमाई को निवेश में बांटते हैं और एक अलग Emergency Fund के लिए पैसे बचाते हैं. कपल का कहना है – "ये आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है." प्रकृति और आशीष अरोड़ा अक्सर अपनी लाइफस्टाइल के वीडियो शेयर करते हैं , जिसमें उनके ट्रैवल एक्सपीरियंस भी शामिल हैं. वे इंस्टाग्राम पर खुद को "ट्रैवल कपल" बताते हैं. प्रकृति और आशीष ने वीडियो में बताया कि उन्होंने अगस्त में कितना खर्च किया.

कपल ने वीडियो में दिखाया सारा खर्च

कपल ने वीडियो में बताया कि उन्होंने कुल ₹ 5,90,000 खर्च किए, जिसमें ₹ 42,000 किराए पर, ₹ 40,000 फिटनेस पर, ₹ 20,000 किराने के सामान पर, ₹ 10,000 यूटिलिटी पर, ₹ 13,000 घर पर खाना ऑर्डर करने और बाहर खाने पर, ₹ 1,00,000 निवेश पर, और कैब, इंश्योरेंस और गिफ्टिंग पर हर महीने ₹ 15,000 का खर्चा आया. उन्होंने बताया कि उनके बजट का ज्यादातर हिस्सा दो डोमेस्टिक और दो इंटरनेशनल ट्रिप के लिए होटल और हवाई जहाज़ के टिकट बुक करने में खर्च हुआ, जिसकी कुल राशि ₹ 3,50,000 थी.

सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया रही?

सोशल मीडिया पर इन कपल का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस पर लोगों ने इस कपल के लिए काफी कमेंट भी किए. कुछ लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में सवाल पूछे, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी. एक व्यक्ति ने लिखा- यह मेरा सालाना पैकेज है. दूसरे ने टिप्पणी की, "उनका एक महीने का खर्च मतलब हमारी एक साल की कमाई.

तीसरे ने लिखा- "बाहर खाने पर 13 हज़ार क्यों, जब आप लोग पर्सनल ट्रेनर और पिलेट्स के साथ फिटनेस जर्नी भी कर रहे हैं!" जोड़े ने जवाब दिया, "यह पूरी तरह से बाहर खाने के लिए नहीं है. 13 हज़ार में से, हमने 8 हजार ऑर्डर करने पर खर्च किए, ज़्यादातर सलाद पर और 5 हज़ार बाहर खाने पर, आमतौर पर महीने में दो बार डेट नाइट्स पर या मिलने पर.

कई लोगों ने खर्च पर जताई हैरानी

चौथे ने लिखा, "हाय, सालाना यात्रा पर कितना खर्च होता है? मुझे लगता है कि यह औसत मासिक खर्च नहीं है. दंपति ने जवाब दिया, "आप सही कह रहे हैं! पिछले साल हमने यात्रा पर लगभग 20 लाख खर्च किए. हम आमतौर पर इतने लंबे समय तक घर पर नहीं रहते; पिछले 2 सालों में यह सबसे लंबा समय था जब हम बिना किसी यात्रा के घर पर रहे. इसलिए फिटनेस और खाने पर हमारा खर्च इतना ज़्यादा था. हमारे लिए, यह हमारे बिजनेस में, यानी यात्रा में, फिर से निवेश करने के बारे में भी है. हम जितना ज़्यादा यात्रा करते हैं, उतने ही ज़्यादा अवसर हमारे पास आते हैं.

