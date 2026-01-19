scorecardresearch
 
'बेबी हिलना मत...', सीने पर बैठा था 8 फुट का अजगर, नींद खुलते ही महिला के उड़े होश

एक महिला जब सोकर उठी तो उसने देखा कि 8 फुट लंबा अजगर उसके सीने पर बैठा है, जो उसके बेडरूम की खिड़की से अंदर घुस आया था. इसके बाद जो हुआ, नीचे वो पूरी कहानी है.

महिला की छाती पर बैठा था अजगर (Photo- Pixabay)
महिला की छाती पर बैठा था अजगर (Photo- Pixabay)

ऑस्ट्रेलिया में एक महिला जब सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके घर के बेडरूम की खिड़की से एक 8 फुट लंबा अजगर रेंगता हुआ उसकी छाती पर आकर बैठ गया था. आंख खोलते ही ऐसा नजारा देख महिला के मुंह से एक शब्द नहीं निकला. महिला का नाम रैचल ब्लूर है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिस्बेन में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना के दौरान, जब रैचल ब्लूर को अपने ऊपर किसी के वजन का एहसास हुआ, तो उन्हें लगा कि उनका पालतू कुत्ता उनकी छाती पर लिपटा हुआ है. इससे पहले कि उनके पति ने बिस्तर के पास की लाइट जला दी. लाइट जलाते ही पति ने दबी जुबान से कहा -बेबी, हिलना मत.

ब्लूर ने बीबीसी न्यूज को बताया कि मेरे पति मुझे बताया कि बेबी, हिलना मत. तुम्हारे ऊपर लगभग 2.5 मीटर (8 फुट) का अजगर है. नींद से अचानक जागने के बाद वह हक्की-बक्की थी. उसका मानना ​​है कि वह सांप, जो एक गैर-विषैला कार्पेट अजगर था, खिड़की के शटर के रास्ते बेडरूम में घुस गया था.

जैसे अंदर आया था वैसे भी बाहर निकल गया अजगर
महिला ने धीरे से खुद को अजगर के चंगुल से मुक्त कराया. इस दौरान वो एकदम शांत रही. फिर कपल ने अपने बेडरूम में घुस आए विशालकाय धारीदार सांप की तस्वीरें लीं. ब्लूर ने बताया कि वह इतना बड़ा था कि मेरे ऊपर कुंडली मारकर बैठने के बावजूद, उसकी पूंछ का कुछ हिस्सा खिड़की से बाहर निकला हुआ था. मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन तब भी वह ज्यादा घबराया हुआ नहीं लग रहा था. वह बस मेरे हाथ में थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था. ब्लूर ने उसे उसी तरह खिड़की से बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिस तरह वह अंदर आया था. ब्लूर ने बताया कि वह जैसे अंदर आया था, उसी तरह खिड़की से निकल गया.

कार्पेट पाइथन, जो ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक आम सांप है. मुख्य रूप से छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और छिपकलियों को खाता है. वे 13 फीट तक लंबे हो सकते हैं और पालतू बिल्लियों और कुत्तों को मारकर खाने के लिए भी जाने जाते हैं.

ब्लूर ने इस घटना के दौरान अपनी शांति और धैर्य का श्रेय ग्रामीण परिवेश में अपने बचपन को दिया, जबकि उनके पति इस घटना से बुरी तरह हिल गए थे. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर आप शांत रहेंगे, तो वे भी शांत रहेंगे. उन्होंने आगे कहा कि अगर उनका सामना किसी केन टॉड से हो जाता तो कहानी कुछ और होती - यह मध्य और दक्षिण अमेरिका की एक आक्रामक प्रजाति है जिसने पूरे ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचा रखी है. मुझे वे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, उन्हें देखकर मुझे उल्टी आने लगती है. इसलिए अगर वह एक जंगली मेंढक होता, तो मैं उससे डर जाती.

---- समाप्त ----
