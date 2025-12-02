शख्स ने बताया- बेंगलुरु में घर खरीदना है नॉनसेंस, ऐसा लॉजिक दिया कि पोस्ट हुआ वायरल

बेंगलुरु में घरों की आसमान छूती कीमतों पर लगातार बहस छिड़ी हुई है. महंगे दाम, कम रिटर्न और खराब बुनियादी ढांचे ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इतनी बड़ी रकम लगाकर घर खरीदना वाकई समझदारी है? इसी सवाल पर Reddit पर एक पोस्ट को लेकर खूब चर्चा हो रही है, जिसमें एक यूजर ने बताया कि क्यों वह घर खरीदने की क्षमता होने के बावजूद बेंगलुरु में घर नहीं खरीदना चाहता और क्यों वह इसे आर्थिक रूप से 'जीरो सेंस' बताता है.

बेंगलुरु में घर खरीदना ‘जीरो सेंस’ क्यों लगता है?

यूजर ने बताया कि वह 2–3 करोड़ का घर आराम से खरीद सकते हैं, लेकिन वह व्हाइटफील्ड, सरजापुर या वरथुर जैसे इलाकों में शिफ्ट होकर अपनी लाइफस्टाइल गिराना नहीं चाहते. “भीड़, धूल, ट्रैफिक, अनियोजित लेआउट, लगातार कंस्ट्रक्शन… वह वर्तमान में जयनगर में एक 3 BHK अपार्टमेंट में रहते हैं. उन्होंने बताया कि वह एक प्लॉट पर स्थित अपार्टमेंट का किराया ₹35,000 देते हैं, जिसकी आज कीमत लगभग ₹8 करोड़ है.

‘यूरोप में इसी पैसे से ज़्यादा फायदा मिल सकता है’

यूजर ने कहा कि उन्हें जयनगर बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी वह वहां घर खरीदने का प्लान नहीं कर रहे. वजह साफ है, 8 करोड़ रुपये बहुत ज़्यादा हैं, और अपनी पूरी जमा-पूंजी एक ही घर में लगा देना उन्हें सही नहीं लगता. वे नहीं चाहते कि वे सिर्फ इस उम्मीद में इतना बड़ा निवेश करें कि प्रॉपर्टी के दाम आगे बढ़ेंगे ही.यूजर ने बताया कि अगर यही पैसा वे यूरोप के कुछ देशों में लगाएं, तो उन्हें बेहतर प्लानिंग वाले घर, अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर, और कुछ जगहों पर लॉन्ग-टर्म रेजीडेंसी मिलने का मौका भी मिल सकता है. ज्यादा विकल्प, ज्यादा सुविधा और कम रोजमर्रा की परेशानी, यही वजह है कि बेंगलुरु की कीमत उन्हें अव्यवहारिक लगती हैं.

किराये पर रहना ज्यादा समझदारी

यूजर फिलहाल जयनगर में किराए पर रहकर अपनी बाकी पूंजी दूसरी जगह निवेश कर रहे हैं. कई लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया. एक यूजर ने लिखा-“यूरोप हमें रहने दे या न दे, लेकिन हैरानी इस बात की है कि बेंगलुरु की कीमतें यूरोप जैसी हैं, जबकि सुविधाएं कहीं नहीं हैं.दूसरे ने कहा- मैं भी मानता हूं कि घर में सिर्फ दीवारें नहीं होतीं. जीवन की गुणवत्ता, सुविधा और सुरक्षा भी जरूरी है. 1.5 करोड़ भी यहां लगाना सही नहीं लगता.

तीसरे यूजर ने लिखा- “मैं उम्र में बड़ा हूं, नेटवर्थ भी कम है, फिर भी घर खरीद सकता हूं. लेकिन बैंगलोर के खराब इन्फ्रास्ट्रक्चर में 1.5 करोड़ खर्च करना समझदारी नहीं. यूके से ज्यादा दाम देखकर तो मैं शॉक्ड हूं. यूके में रहने वाले एक शख्स ने लिखा- मैं यहां आकर हैरान हूं कि बैंगलोर की प्रॉपर्टी यूके से भी महंगी है. अपने ही शहर में कुछ खरीद पाने की हालत नहीं है.

