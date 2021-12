मूर्ति के नीचे दबा मिला 130 साल पुराना टाइम कैप्सूल, खोला तो निकलीं हैरान कर देने वाली चीजें

अमेरिका के वर्जीनिया में मजदूरों को तांबे का बॉक्स मिला, जिसे खोलने पर बेहद हैरान कर देने वाली चीजें मिलीं. इस बॉक्स को 130 साल पहले दफनाया गया था. यह बॉक्स कॉन्फेडरेट जनरल की एक प्रतिमा के पेडस्टल को खोदने के दौरान मिला है.

वर्जीनिया के गवर्नर राल्फ नॉर्थम ने वर्जीनिया के रिचमंड शहर में मिले इस बॉक्स की कुछ तस्वीरों को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ''यह संभवतः वह टाइम कैप्सूल है जिसकी हर कोई तलाश कर रहा था.''

1887 के एक अखबार के लेख के अनुसार, जनरल रॉबर्ट ई ली की प्रतिमा के नीचे दबे टाइम कैप्सूल में वर्ल्ड वार की यादगार चीजें और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की तस्वीर पड़ी मिली. इसके साथ ही उसमें बटन और बुलेट, कॉन्फेडरेट करेंसी, मैप्स जैसे कई अवशेष थे. इस तांबे के बॉक्स को हाल ही में खोला गया है.

They found it! This is likely the time capsule everyone was looking for. Conservators studying it—stay tuned for next steps! (Won’t be opened today) pic.twitter.com/3lWrsPGZd2

यह कैप्सूल जनरल रॉबर्ट ई ली की कांस्य घुड़सवारी वाली मूर्ति के नीचे था. इस मूर्ति को साल 1890 में बनाया गया था. इस स्मारक को लंबे समय से नस्लीय अन्याय के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा था. इसलिए इसे सितंबर माह में हटा दिया गया था.

I hope it has legal documents in it that says you gotta put the statue back. Wouldn't that be fun.

So again I ask, why do you care if it was found or what’s in it? You are trying very hard to erase history. Why do the contents excite you so much?

Maybe they knew that the statue would be demolished in the future? Why else would they put the capsule there in the first place?

इस पोस्ट पर कई लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''तो इससे आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? आप इतिहास को मिटाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं. तो फिर यह सामग्री आपको इतना उत्साहित क्यों कर रही है?'' एक अन्य यूजर ने लिखा, ''मुझे उम्मीद है कि इसमें कानूनी दस्तावेज हैं जो कहते हैं कि आपको मूर्ति को वापस रखना होगा.'' तीसरे यूजर ने लिखा, ''शायद उन्हें पता था कि भविष्य में मूर्ति को गिरा दिया जाएगा? नहीं तो वे कैप्सूल को इस स्थान पर क्यों रखेंगे?''