US में टूरिस्टों पर क्यों हो रहे लगातार अटैक, क्या अनसेफ हो रही है अमेरिका यात्रा

अमेरिका... दुनिया के लिए यह आज भी सपनों की धरती है, लेकिन 2024 और 2025 में इन सपनों पर अपराध का साया गहरा गया है. पूरे अमेरिका में, कैलिफोर्निया के महंगे मॉल से लेकर न्यूयॉर्क की भीड़-भाड़ वाली सड़कों तक, सैलानी अपराधियों का आसान शिकार बन रहे हैं. डकैती, हिंसक हमले, और हत्या जैसी क्रूर वारदातें हर किसी को डरा रही हैं. न्यूजीलैंड, डेनमार्क और इजराइल के पर्यटकों पर हुए हमले इस बात का सबूत हैं कि अमेरिका में ट्रैवल डर तेजी से बढ़ रहा है.
अमेरिका में पिछले कुछ वक्त में ट्रंप के शासन काल में भारतीयों पर हमले की भी कई घटनाएं सामने आई हैं. सितंबर के महीने में ही भारतीय मूल के शख्स चंद्रमौली नागमल्लैया की उनकी पत्नी और बेटे के सामने कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी. ये वारदात अमेरिका के टेक्सास के टेनिसन गोल्फ कोर्स के पास हुई थी.
कैलिफोर्निया: जुलाई 2024 में कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट बीच में हुई घटना ने सबको चौंका दिया. दरअसल, न्यूजीलैंड की पर्यटक पेट्रीसिया मैके की एक मॉल में डकैती के दौरान मौत हो गई. वह अपने पति के साथ टहल रही थीं, तभी तीन लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया और गोलीबारी में वह मौके पर ही मारी गईं. यह घटना बताती है कि भले ही कैलिफोर्निया की अपराध दर में कुछ कमी आई हो, लेकिन अमीर इलाकों में होने वाली ये क्रूर लूटपाट अब भी एक बड़ी चिंता है. इसके अलावा लॉस एंजिल्स और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में पर्यटक अक्सर मोबाइल या बैग छीनने की वारदातों का सामना करते हैं.
न्यूयॉर्क: नवंबर 2024 में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक डेनिश सैलानी पर सड़क पर चलते हुए अचानक हमला हुआ. एक अनजान शख्स ने उनके कान से गर्दन तक धारदार हथियार से वार किया और तुरंत भाग निकला. यह वारदात टाइम्स स्क्वायर और सेंट्रल पार्क जैसे भीड़भाड़ वाले और सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों के करीब हुई, जिससे लोगों में डर फैल गया. न्यूयॉर्क बेशक एक ग्लोबल सिटी हो, लेकिन यहां अचानक होने वाली हिंसक घटनाएं सैलानियों की सुरक्षा के लिए खतरे का संकेत दे रही हैं.
नेवादा: लास वेगास का नाम सुनते ही लोगों को यहां की चमक-धमक और कैसिनो याद आते हैं, लेकिन अगस्त 2025 में यहां एक इजराइली पर्यटक की लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई. उसका शव शहर के पर्यटक गलियारे से थोड़ी ही दूरी पर मिला. इस मामले ने फिर से दिखा दिया कि लास वेगास के मुख्य 'स्ट्रिप' से दूर की सड़कों पर खतरा छिपा है, जहां रात में लूट और हमले लगातार बढ़ रहे हैं.
लुइसियाना: अक्टूबर 2025 में न्यू ऑरलियन्स के मशहूर फ्रेंच क्वार्टर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ. एक राइडशेयर ड्राइवर मिगुएल स्टेमली की मौत हो गई, जब दो लोगों ने उनकी कार छीनने की कोशिश की. वारदात के समय ड्राइवर गाड़ी में एक टूरिस्ट परिवार को लेकर जा रहा था. इस घटना ने शहर की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि फ्रेंच क्वार्टर न्यू ऑरलियन्स का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है.
ट्रैवल एंड टूर वर्ल्ड के मुताबिक, अमेरिका में सैलानियों को केवल डकैती का नहीं, बल्कि कई अलग-अलग तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है.
टेनेसी: नशे में ड्राइविंग ने ली सैलानी की जान टेनेसी के नैशविले में एक अमेरिकी पर्यटक, लेरॉय विएन्के अपने परिवार के साथ घूम रहे थे, जब एक शराबी ड्राइवर ने फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी. विएन्के की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना ने दिखाया कि केवल अपराधी ही नहीं, बल्कि लापरवाह ड्राइविंग भी सैलानियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है.
इलिनोइस: शिकागो में गोलीबारी की चपेट में आई महिला पर्यटक शिकागो के एक थिएटर के बाहर मार्च 2025 में एक 46 वर्षीय महिला पर्यटक को गोली लगी. झगड़े के दौरान एक किशोर ने गोली चला दी. शिकागो में बंदूक हिंसा लंबे समय से चिंता का कारण रही है और अब यह पर्यटन इलाकों तक पहुंचने लगी है.
कोलोराडो: पर्ल स्ट्रीट पर फ्लेमथ्रोवर हमला जून 2025 में कोलोराडो के बोल्डर शहर में एक व्यक्ति ने फ्लेमथ्रोवर से हमला कर दिया, जिसमें आठ लोग घायल हो गए. इस घटना ने दिखाया कि राजनीतिक या मानसिक रूप से अस्थिर हमलावरों की घटनाओं ने पर्यटकों के लिए नई चिंता खड़ी कर दी है.
अर्कांसस: हाइकिंग के दौरान दंपति की हत्या जुलाई 2025 में अर्कांसस के डेविल्स डेन पार्क में एक दंपति की हत्या कर दी गई, जब वे अपनी बेटियों के साथ घूमने आए थे. यह वारदात एक शांत और प्राकृतिक जगह पर हुई, जो अब तक पर्यटकों के लिए सुरक्षित मानी जाती थी. इस घटना ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या अब ग्रामीण और प्राकृतिक इलाकों में भी सैलानी पूरी तरह सुरक्षित हैं?
अमेरिका के कई हिस्सों में अपराध दर 2024 और 2025 में तेजी से बढ़ी है. वाशिंगटन डीसी, लुइसियाना और कोलोराडो जैसे राज्यों में प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 2,849 से ज्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं. राजधानी डीसी में कार चोरी और युवा अपराध बढ़ रहे हैं. उच्च अपराध दर वाले ये राज्य, जहां लाखों पर्यटक आते हैं, अब अपनी सुरक्षा के दावों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं.
