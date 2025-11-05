जॉर्जिया से इटली तक... दुनिया के वो देश जहां वाइन पीने के लिए जाते हैं टूरिस्ट

अब घूमने का मतलब सिर्फ पहाड़, समुद्र या पुराने मंदिरों की सैर तक सीमित नहीं रहा. दुनिया अब एक नए और बेहतरीन सफर यानी वाइन टूरिज्म के नशे में डूब चुकी है. आजकल लोग ऐसे देशों का रुख कर रहे हैं, जहां वे अंगूर के बागानों की खूबसूरती के बीच घूम सकें, ताजी बनी वाइन का स्वाद ले सकें और वहां की स्थानीय संस्कृति को करीब से जान सकें. ये यात्राएं अब महज एक सैर नहीं रहीं, बल्कि एक सम्पूर्ण अनुभव बन गई हैं. यह एक ऐसा सफर है जहां हर घूंट के साथ एक नई कहानी जुड़ी होती है, जो आपकी छुट्टियों को हमेशा के लिए यादगार बना देती है.

1. जॉर्जिया

जॉर्जिया को दुनिया के सबसे पुराने वाइन बनाने वाले देशों में से एक माना जाता है. यहां वाइन बनाने की 8,000 साल पुरानी परंपरा आज भी जीवित है, जहां मिट्टी के खास बर्तन (क्यूवेरी) में वाइन तैयार की जाती है. यह अपने आप में एक अनोखा अनुभव है. इस जगह की खासियत यह है कि यहां छोटे-छोटे गांवों में परिवार अपनी पारंपरिक वाइनरी चलाते हैं, जहां वे खुद वाइन बनाते हैं और प्यार से मेहमानों को चखाते हैं. इसके अलावा जब आप यहां घूमते हैं, तो आपको महसूस होगा जैसे पूरी हवा में वाइन की भीनी-भीनी खुशबू घुली हुई है, जो आपके सफर को जादुई बना देती है.

2. चिली

चिली का वाइन टूरिज्म बेहद खास है क्योंकि यहां ऊंचे पहाड़ों (एंडीज) से लेकर तटीय इलाकों तक अंगूर के बाग फैले हुए हैं. चिली की यह भौगोलिक विविधता ही यहां की वाइन को एक अनूठा और शानदार स्वाद देती है. इस जगह की खासियत यह है कि यहां की कोलचागुआ और कैसाब्लांका जैसी घाटियां दुनिया की सबसे बेहतरीन वाइनरी के लिए मशहूर हैं. जो भी यहां घूमने आता है, उसे खुद अंगूर तोड़ने, ताजी वाइन चखने और सर्द मौसम में इसका आनंद लेने का मौका मिलता है.

3. लक्जमबर्ग

मोसेल नदी के किनारे बसा लक्जमबर्ग वाइन प्रेमियों के लिए किसी छिपे हुए खजाने से कम नहीं है. यह भले ही छोटा देश हो, लेकिन यहां रिस्लिंग और क्रेमेंट जैसी बहुत ही उम्दा वाइन बनती हैं. पर्यटक यहां अंगूर के बागानों के बीच साइकिल से घूमते हैं, नदी किनारे बैठकर वाइन का मजा लेते हैं और पुराने महलों की सैर करते हैं. इस जगह की खासियत की बात करें तो यहां सुकून, बेहतरीन स्वाद और शानदार प्राकृतिक नजारों का एक बेहतरीन मेल है.

ग्रीस के द्वीपों में वाइन सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि यहां की सदियों पुरानी संस्कृति का हिस्सा है. यहां कई परिवार अपने छोटे एस्टेट्स में आज भी पारंपरिक तरीके से वाइन बनाते हैं. यहां के सेंटोरिनी और क्रेते जैसे द्वीपों में ज्वालामुखीय मिट्टी से बनी वाइन का स्वाद दुनिया भर में मशहूर और बहुत ही अलग होता है. वाइन चखने के साथ, आप यहां प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं और नीले समुद्र के मनमोहक नजारों का भी भरपूर आनंद उठा सकते हैं.

उत्तरी इटली का डोलोमाइट्स इलाका वाइन प्रेमियों के लिए एक सपना कहा जा सकता है. इस इलाके की ठंडी पहाड़ी हवा और खास मिट्टी यहां की वाइन को एक अनोखी पहचान देती है. पर्यटक यहां वाइनरी की सैर करते हैं, स्थानीय और स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं और पहाड़ों की गोद में गहरी शांति का अनुभव करते हैं. इस जगह की खासियत यह है कि यहां की हर वाइन एक कहानी सुनाती है, जो मेहनत, बेहतरीन स्वाद और पुरानी परंपरा से भरी होती है.





