अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स की बेरहमी से हत्या, पत्नी और बेटे के सामने कुल्हाड़ी से काटी गर्दन

अमेरिका के डलास में भारतीय मूल के शख्स चंद्रमौली नागमल्लैया की बेरहमी से हत्या कर दी गई. ये घटना डाउनटाउन सूट्स मोटल में हुई, पुलिस ने हमलावर की पहचान योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज के रूप में की है. आरोपी को गिरफ्तार कर राजधानी हत्या (कैपिटल मर्डर) के आरोप में जेल में रखा गया है.

अमेरिका में मामूली विवाद के बाद चंद्रमौली नागमल्लैया की हत्या कर दी गई (File Photo: X)
अमेरिका के डलास शहर में एक भारतीय मूल के व्यक्ति की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार ये घटना 10 सितंबर को टेक्सास के डलास स्थित डाउनटाउन सूट्स मोटल में हुई, जहां भारतीय मूल के 50 वर्षीय चंद्रमौली नागमल्लैया की पत्नी और पुत्र की मौजूदगी में कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई. 

ये हमला टेक्सास के टेनिसन गोल्फ कोर्स के पास, इंटरस्टेट 30 के नजदीक डाउनटाउन सूट्स मोटल में हुआ. डलास पुलिस ने हत्या के मामले में योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज को संदिग्ध बताया है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. उस पर हत्या का आरोप लगाया गया है. जेल रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पर गैर-बॉन्ड गिरफ्तारी का आदेश है और उस पर इमिग्रेशन डिटेनर भी लगाया गया है.

जानकारी के मुताबिक चंद्रमौली नागमल्लैया उस समय मोटल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ थे, जब उन्होंने योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज और उसकी महिला सहयोगी से कहा कि वे खराब वॉशिंग मशीन का उपयोग न करें. पुलिस ने बताया कि योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि नागमल्लैया ने अपनी बात महिला सहयोगी के माध्यम से कही थी.

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

आरोपी गुस्से में कमरे से बाहर निकला, उसने मचेते (कुल्हाडी) को निकाला और चंद्रमौली पर हमला कर दिया.नागमल्लैया मदद के लिए चिल्लाते हुए मोटल के पार्किंग क्षेत्र की ओर भागे, लेकिन कोबोस-मार्टिनेज ने उनका पीछा किया और कुल्हाडी से बार-बार हमला किया. इस दौरान नागमल्लैया की पत्नी और बेटा जो फ्रंट ऑफिस में थे, उन्होंने बाहर आकर बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन्हें धक्का देकर अलग कर दिया और फिर लगातार हमले को अंजाम दिया.

हत्या के बाद गर्दन को पहले लात मारी फिर डस्टबिन में फेंक दिया

सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि आरोपी ने चंद्रमौली की गर्दन को पार्किंग में दो बार लात मारी, इसके बाद उसे डस्टबिन में फेंक दिया. आसपास मौजूद डलास फायर-रेस्क्यू कर्मी ने खून से लथपथ आरोपी का पीछा किया और पुलिस के आने पर उसे गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी ने कबूल किया गुनाह

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से हत्या करने की बात कबूल की है. हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह घटना पूर्व नियोजित थी या नहीं. ये हत्याकांड भारतीय समुदाय में गहरा शोक और चिंता का विषय बन गया है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को सजा दिलाने का आश्वासन दिया गया है.

