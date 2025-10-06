scorecardresearch
 

Feedback

रजनीकांत से तृप्ति डिमरी तक... ऋषिकेश क्यों बन रहा सेलेब्स का फेवरेट डेस्टिनेशन

साउथ के मेगास्टार रजनीकांत इन दिनों कैमरों और ग्लैमर से दूर, ऋषिकेश की शांति में कुछ अलग तलाश रहे हैं. सोशल मीडिया पर आई उनकी कुछ तस्वीरें फैंस को हैरान कर रही हैं, क्योंकि इनमें वे वैसे नहीं दिखते जैसे पर्दे पर दिखते आए हैं.

Advertisement
X
सड़क किनारे थाली में सादा भोजन करते सुपरस्टार (Photo: ITG)
सड़क किनारे थाली में सादा भोजन करते सुपरस्टार (Photo: ITG)

साउथ के मेगास्टार रजनीकांत इन दिनों ग्लैमर की चकाचौंध से दूर, उत्तराखंड के शांत शहर ऋषिकेश में आध्यात्मिक शांति की तलाश में हैं. सुपरस्टार ने अपने अभिनय के व्यस्त कार्यक्रम से ब्रेक लेकर हिमालय की यात्रा शुरू की है, जहां वह पूरी सादगी से जीवन बिता रहे हैं. रजनीकांत की ऋषिकेश यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें उन्हें एक आम आदमी की तरह जीवन जीते हुए देखा जा सकता है. 

ऋषिकेश ऐसा शहर है, जो बॉलीवुड स्टार्स के लिए आकर्षक का केंद्र रहा है. हाल ही में कई बॉलीवुड सितारे भी यहां घूमने आए थे. ऐसे में यह यात्रा बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के सितारों के बीच ऋषिकेश की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है, जो शांति और सुकून के लिए इस ‘योग नगरी’ को अपनी नई मंज़िल बना रहे हैं.

ज़मीन से जुड़े 'थलाइवा' का सादा अंदाज़

सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जिस सादगी को अपनाया, उसने लाखों प्रशंसकों का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर में, वह सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठकर, पत्तों की थाली (पार्त्त) में परोसा गया सादा भोजन खाते हुए दिखाई दिए. उनकी यह तस्वीर दिखाती है कि शोहरत और विलासिता से दूर, वह कितने ज़मीनी इंसान हैं. इतना ही नहीं सादे सफ़ेद कपड़ों में, उन्हें एक आश्रम में स्थानीय लोगों से सहजता से मिलते और पुजारियों को सम्मान देते हुए भी देखा गया. 

सम्बंधित ख़बरें

भारत में किस महीने में घूमने आते हैं सबसे ज्यादा विदेशी टूरिस्ट? 
लद्दाख में 'प्रेग्नेंसी टूरिज्म', विदेशी महिलाओं के गर्भधारण की कहानी कितनी सच 
Rajinikanth News
आध्यात्मिक यात्रा पर निकले एक्टर रजनीकांत, एक्टिंग से लिया ब्रेक 
Kamal Haasan and Rajinikanth with Tamil Nadu CM Stalin (Photo: PTI)
तमिलनाडु की सिनेमाई सियासत... रजनीकांत ने की स्टालिन की वकालत, विजय का फूटा गुस्सा 
Aamir khan clarifies about making cameo in 'Coolie'
'कुली' में कैमियो आमिर की सबसे बड़ी गलती? एक्टर ने बताया सच 
Advertisement

यह भी पढ़ें: टूरिज्म सेक्टर में नौकरियां होंगी, पर लोग नहीं...भारत-चीन सबसे ज्यादा प्रभावित!

गंगा तट पर आध्यात्मिक ठहराव

शनिवार को रजनीकांत ने स्वामी दयानंद आश्रम का दौरा किया और स्वामी दयानंद को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने गंगा किनारे ध्यान लगाया और शाम की आरती में भाग भी लिया. उस पल में हजारों श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन रजनीकांत वहीं बैठे, शांत भाव से आरती में लीन दिखे. बताया जा रहा है कि रविवार को वे आगे द्वाराहाट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी. 

यह भी पढ़ें: आलिया-करीना ने बदला ट्रेंड, लोग लग्जरी सफारी पर करने लगे हैं लाखों खर्च

सितारों की पसंद बन रहा है ऋषिकेश

रजनीकांत से पहले भी कई बॉलीवुड ऋषिकेश में नजर आ चुके हैं. मार्च 2025 में वरुण धवन और पूजा हेगड़े यहां फिल्म की शूटिंग के दौरान पहुंचे थे. इतना ही नहीं दोनों ने गंगा में स्नान किया और आरती में भी भाग लिया था. इनके अलावा राजकुमार राव और पत्रलेखा भी फरवरी में यहां आए थे, जबकि तृप्ति डिमरी ने इसी साल ऋषिकेश की शांत गलियों में अपनी यात्रा की तस्वीरें शेयर की थीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement