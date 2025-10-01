scorecardresearch
 

आलिया-करीना ने बदला ट्रेंड, लोग लग्जरी सफारी पर करने लगे हैं लाखों खर्च

भारतीय यात्रियों में अफ्रीकी सफारी का क्रेज बढ़ रहा है. दरअसल वहां कई ऐसे स्थान हैं, जहां वे जंगल और वन्यजीवों का अनोखा अनुभव ले सकते हैं. इस साल तंजानिया और बोत्सवाना की बुकिंग में बढ़ोतरी देखी गई है.

बॉलीवुड सितारों की छुट्टियों ने अफ्रीकी सफारी का क्रेज बढ़ा दिया है (Photo: Instagram/ Alia Bhatt, Instagram/Kareena Kapoor)
बॉलीवुड सितारों की छुट्टियों ने अफ्रीकी सफारी का क्रेज बढ़ा दिया है (Photo: Instagram/ Alia Bhatt, Instagram/Kareena Kapoor)

भारतीय यात्रियों की घूमने-फिरने की प्राथमिकताएं अब बदल गई हैं. वे अब घरेलू जंगलों से हटकर, अनोखे वन्यजीव अनुभव के लिए सीधे अफ्रीका के सवाना की ओर रुख कर रहे हैं. आलिया भट्ट-रणबीर कपूर से लेकर करीना कपूर-सैफ़ अली ख़ान जैसे बॉलीवुड सितारों की लग्ज़री अफ्रीकी सफारी छुट्टियों के वायरल होने के बाद, यह रोमांच अब कई भारतीय यात्रियों की बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है.

लग्ज़री सफारी के लिए भारतीय कर रहे हैं ज़्यादा खर्च

आजकल भारतीय यात्रा के लिए अपना बजट बढ़ा रहे हैं, जिससे लग्ज़री यात्राएं अब आम हो गई हैं. ट्रैवल प्लेटफॉर्म 'थ्रिलोफिलिया' के एक हालिया सर्वे से पता चलता है कि अमीर भारतीय अपनी अगली बड़ी यात्रा के लिए तेज़ी से अफ्रीका को चुन रहे हैं. इसी वजह से, इस साल तंजानिया के लिए बुकिंग में पिछले साल की तुलना में 21% और बोत्सवाना के लिए 17% की बढ़ोतरी देखी गई है. 

भारतीय यात्री पांच से सात रात की ख़ास सफारी के लिए प्रति व्यक्ति 1.6 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये तक खर्च करने को तैयार हैं. जोकि यह दिखाता है कि यात्री अब सिर्फ़ जंगल देखना नहीं चाहते, बल्कि आलीशान ठहरने और खास अनुभव वाली सफारी चाहते हैं. यह बात इस तरह भी समझी जा सकती है कि तंजानिया के लिए ई-वीज़ा और बोत्सवाना के लिए वीज़ा प्रक्रिया की मौजूदगी के बावजूद, इस रुझान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

अफ्रीका क्यों है खास? 'द लायन किंग' वाला रोमांच

अफ्रीकी सफारी को खास बनाता है इसका विशाल, खुला सवाना, जहां वन्यजीव सूर्यास्त की पृष्ठभूमि में खुलेआम घूमते हैं. यहां का मुख्य आकर्षण है 'बिग फाइव', शेर, तेंदुआ, अफ्रीकी हाथी, गैंडा और केप भैंसा. इसके अलावा, महान प्रवास (Great Migration) को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है, जब लाखों जानवर भोजन और पानी की तलाश में विशाल झुंडों में सफर करते हैं.

The African savannah
सूर्यास्त के समय सवाना (Photo: Instagram.com/ @AliaBhatt)

भारतीय यात्रियों की पसंदीदा सफारी डेस्टिनेशन

भारतीय यात्रियों के लिए कई अफ्रीकी देश पसंदीदा जगह बन गए हैं. सफारी हैट पहनकर दूरबीन साथ लेकर घूमने के लिए ये हैं कुछ बेहतरीन जगहें हैं.

मासाई मारा, केन्या: मारा के सवाना और जंगल बड़े ही खूबसूरत हैं. बॉलीवुड सितारों की छुट्टियों के बाद यह जगह और ट्रेंडी हो गई है. यहां नाटकीय दृश्य, आलीशान टेंट कैंप और बिग फाइव के साथ नज़दीकी मुलाक़ात मिलती है.

सेरेन्गेटी, तंजानिया: सेरेन्गेटी महान प्रवास का घर है. यहां हर साल लाखों वाइल्डबीस्ट, ज़ेब्रा और अन्य जानवर हरे-भरे चरागाह की तलाश में यात्रा करते हैं. इसके अलावा बबूल के पेड़ों से युक्त विशाल परिदृश्य इसे सफारी प्रेमियों के लिए आदर्श बनाते हैं.

e Lion King moment
द लायन किंग मोमेंट Photo: Instagram.com/ @AliaBhatt)

चोबे, बोत्सवाना: चोबे नदी के किनारे स्थित यह उद्यान हाथियों की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है. यहां सूर्यास्त के समय हाथियों का जमावड़ा और नदी सफारी का अनुभव अविस्मरणीय होता है.

 क्रूगर, दक्षिण अफ्रीका: क्रूगर नेशनल पार्क अफ्रीका के सबसे पुराने और सुलभ अभयारण्यों में से एक है. यहां बिग फाइव और अन्य वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना संभव है. 

African safaris offer some beautiful sunsets
 सूर्यास्त के कुछ खूबसूरत दृश्य (Photo: Unsplash)

एटोशा, नामीबिया: एटोशा अपने विशाल नमक क्षेत्र, जलस्रोत और हाथियों, शेरों व दुर्लभ मृगों की घनी आबादी के लिए जाना जाता है. यहां 340 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिससे यह पक्षी प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग जैसा स्थल बन जाता है.

