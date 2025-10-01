scorecardresearch
 

टूरिज्म सेक्टर में नौकरियां होंगी, पर लोग नहीं...भारत-चीन सबसे ज्यादा प्रभावित!

यात्रा और पर्यटन क्षेत्र आने वाले समय में तेजी से बढ़ने वाला है और लाखों-करोड़ों नौकरियां पैदा करेगा. लेकिन कर्मचारियों की भारी कमी एक बड़ा संकट बन सकती है. रिपोर्ट में कई देशों के लिए चिंता जताई गई है.

पर्यटन क्षेत्र में करियर बनाने के लिए युवाओं को मिल सकता है बड़ा मौका (Photo: AI generated)
यात्रा और पर्यटन (Travel and Tourism) का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और यह दुनिया की सबसे तेज़ी से रोजगार देने वाली इंडस्ट्री बन चुका है. 2024 में इस सेक्टर ने रिकॉर्ड 35.7 करोड़ नौकरियां दीं और 2025 तक यह संख्या 37.1 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. रिपोर्ट बताती है कि आने वाले दशक में हर तीन नई नौकरियों में से एक पर्यटन और यात्रा से जुड़ी होगी. लेकिन इसी बीच एक बड़ी चिंता यह भी है कि 2035 तक इस क्षेत्र को 4.3 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों की कमी झेलनी पड़ सकती है.

रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद (WTTC) ने रोम में आयोजित अपने 25वें वैश्विक शिखर सम्मेलन में यह रिपोर्ट जारी की. दरअसल "यात्रा एवं पर्यटन कार्यबल का भविष्य" नाम की इस रिपोर्ट में साफ़ चेतावनी दी गई कि रोजगार तो बढ़ेंगे, लेकिन कर्मचारियों की कमी भी गहराएगी. अगर समय रहते तैयारी नहीं की गई तो 2035 तक इस सेक्टर में 16% कर्मियों की कमी रह जाएगी.

91 मिलियन नई नौकरियां, लेकिन कमी का संकट

रिपोर्ट के मुताबिक, जहां 2035 तक यह क्षेत्र 9.1 करोड़ (91 मिलियन) नई नौकरियां पैदा करेगा, वहीं कर्मचारियों की कमी के कारण 4.3 करोड़ (43 मिलियन) नौकरियों को भरने के लिए लोग नहीं मिलेंगे. इसका मतलब यह है कि पर्यटन क्षेत्र रोज़गार का सबसे बड़ा केंद्र तो होगा, लेकिन इसमें मज़दूर और स्टाफ़ की ज़रूरत आपूर्ति से कहीं ज़्यादा होगी.

आतिथ्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दबाव

पर्यटन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा दबाव हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर रहेगा. केवल इसी सेक्टर में 86 लाख कर्मचारियों की कमी होगी. यह कमी कुल ज़रूरत का 18% है. होटल, रिसॉर्ट और रेस्तरां जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की मांग ज़्यादा होगी, जिन्हें तकनीक से पूरी तरह बदला भी नहीं जा सकता.

भारत और चीन में सबसे बड़ा संकट

इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा. अध्ययन में शामिल 20 देशों में चीन, भारत और यूरोपीय संघ सबसे अधिक प्रभावित होंगे. जहां चीन में 1.69 करोड़, भारत में 1.1 करोड़ और यूरोपीय संघ में 64 लाख कर्मचारियों की कमी का अनुमान है. वहीं, कर्मचारियों की उपलब्धता के लिहाज़ से जापान सबसे गंभीर संकट झेलेगा, जहां 29% तक की कमी हो सकती है. इसके अलावा ग्रीस 27% और जर्मनी 26% भी बड़ी दिक्कतों से गुजरेंगे. यानी आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में नौकरियों की मांग और उपलब्धता के बीच भारी अंतर देखने को मिलेगा.

यह भी पढ़ें: विदेशियों की टॉप लिस्ट में हैं भारत ये 5 शहर, जानें क्यों हैें सबसे ज्यादा पसंद

चुनौतियों के बीच बड़े अवसर

हालांकि ये चुनौतियां ज़रूर हैं, लेकिन यात्रा और पर्यटन आर्थिक विकास और रोज़गार देने की क्षमता में अब भी सबसे आगे है. WTTC की अंतरिम CEO ग्लोरिया ग्वेरा के मुताबिक, यह क्षेत्र लाखों लोगों को काम देगा, लेकिन बदलते हालातों के हिसाब से नई रणनीतियां बनानी होंगी. इसके लिए सरकारों, उद्योग जगत और शिक्षा संस्थानों को मिलकर समाधान खोजना होगा.

सऊदी अरब और नई पहलें

सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब के मुताबिक, 2035 तक हर तीन में से एक नई नौकरी यात्रा और पर्यटन से आएगी. कोई और क्षेत्र यह दावा नहीं कर सकता. उन्होंने बताया कि उनके देश में अब तक 6.49 लाख से ज़्यादा ट्रेनिंग अवसर बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 50% कर्मचारी महिलाएं हैं. यह उदाहरण है कि दूरदर्शिता और निवेश से किस तरह बदलाव लाया जा सकता है.

आगे की राह के लिए क्या करना होगा?

हालांकि इस संकट से निपटने के लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा. सबसे पहले युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि नए लोग इस क्षेत्र से जुड़ें. साथ ही ट्रेनिंग को इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार करना ज़रूरी है. इसके अलावा डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टिकाऊ प्रथाओं पर निवेश करना भी भविष्य की मांग को पूरा करने में मदद करेगा. यही नहीं भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाना और कर्मचारियों को लंबे समय तक जोड़े रखना भी अहम है. हाल ही में रोम में हुए शिखर सम्मेलन ने साफ किया कि आने वाले वर्षों में पर्यटन सिर्फ़ यात्रियों की ज़रूरतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह लाखों युवाओं के करियर और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता का भी आधार बनेगा.

---- समाप्त ----
