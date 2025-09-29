scorecardresearch
 

फेस्टिव सीजन में खूब घूम रहे हैं लोग, ये 5 डेस्टिनेशन भारतीयों की फेवरेट

इस त्योहारी सीज़न में भारतीयों की यात्रा की प्राथमिकताएं बदल गई हैं. अंतरराष्ट्रीय शहरों से लेकर लोकप्रिय घरेलू गंतव्यों तक, कई ऐसी जगहें हैं जो यात्रियों को आकर्षित कर रही हैं.

इस त्योहारी सीज़न में भारतीयों की यात्रा का नया ट्रेंड (Photo: Pexels)
इस बार फेस्टिव सीज़न में घूमने-फिरने का इरादा रखने वाले भारतीयों की संख्या में ज़बरदस्त उछाल आया है. यात्रा बुकिंग प्लेटफॉर्म थ्रिलोफिलिया की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 2025 में त्योहारी यात्रा की मांग पिछले साल के मुकाबले 18 फीसदी तक बढ़ गई है. जो कि यह दर्शता है कि भारतीय अब छुट्टियों को सिर्फ़ आराम नहीं, बल्कि चुनिंदा और सार्थक एक्सपीरियंस के तौर पर देख रहे हैं.

इस यात्रा की ख़ास बात ये है कि अब लंबी अंतरमहाद्वीपीय छुट्टियों की बजाय, लोग छोटी दूरी और बेहतर अनुभव वाली जगहों को प्राथमिकता दे रहे हैं. यही वजह है कि भारत के भीतर और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में यात्रा का ट्रेंड तेज़ी से बदल रहा है. 

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में दुबई-सिंगापुर का दबदबा

रिपोर्ट के मुताबिक, आउटबाउंड (बाहर जाने वाली) बुकिंग में साल-दर-साल 24 फीसदी की वृद्धि हुई है. भारतीय यात्री अब लंबी-चौड़ी प्लानिंग के बजाय, 4 से 6 रातों की छोटी यात्राओं को प्राथमिकता दे रहे हैं. वहीं, अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों की बात करें, तो दुबई, सिंगापुर और थाईलैंड शीर्ष पर बने हुए हैं. 70 फीसदी से ज़्यादा इंटरनेशनल बुकिंग अब एशिया-प्रशांत के आस-पास के देशों के लिए हो रही है. यह बदलाव साफ़ दिखाता है कि लोगों को अब तेज़ और आसान यात्राएं चाहिए, जो पैसे और समय दोनों का बेहतर मूल्य दें.

यह भी पढ़ें: विदेशियों की टॉप लिस्ट में हैं भारत ये 5 शहर, जानें क्यों हैें सबसे ज्यादा पसंद

'स्मार्ट लक्ज़री' एक्सपीरियंस की बढ़ती मांग

देश के अंदर घूमने के मामले में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गोवा अभी भी सबसे आगे हैं, लेकिन यात्रा का ढंग बदला है. इस त्योहारी सीज़न में एक बड़ा ट्रेंड है 'स्मार्ट लग्जरी' का. इसका मतलब है कि यात्री अब ज़्यादा खर्च किए बिना प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं. वे बड़े होटलों के बजाय बुटीक या ब्रांडेड होटलों को चुन रहे हैं और गतिविधियों पर ध्यान दे रहे हैं. जैसे, दुबई में सनडाउनर डेज़र्ट सफ़ारी या सिंगापुर में खाड़ी क्रूज़. रिपोर्ट के मुताबिक, छोटी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर औसत खर्च जहां लगभग 95,000 रुपये है, वहीं घरेलू यात्रा पर प्रति व्यक्ति लगभग 45,000 रुपये खर्च हो रहा है.

छोटे शहरों ने बढ़ाया त्योहारी यात्रा का ग्राफ

अब त्योहारी यात्रा केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है. सूरत, कोयंबटूर, इंदौर, नागपुर, विशाखापत्तनम और वडोदरा जैसे टियर-2 और टियर-3 शहरों से भी मांग तेजी से बढ़ी है. इसने त्योहारी यात्रा में 6-8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि में मदद की है. ये शहर नए यात्रियों के प्रमुख स्रोत बन रहे हैं. जोकि यह दर्शाता है कि यात्रा अब पूरी तरह राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई है.

यह भी पढ़ें: ताजमहल से लेकर रेगिस्तान तक...ये 5 शहर हैं टूरिस्टों के 'ड्रीम डेस्टिनेशन'

ऑफबीट और अनोखे स्थलों की तलाश

लोकप्रिय गंतव्यों के अलावा, अब यात्रियों की नजरें ऑफबीट डेस्टिनेशन की ओर भी बढ़ी हैं. गंडिकोटा, पचमढ़ी, हम्पी, बिनसर और मेघालय-जीरो बेल्ट जैसी जगहों पर बुकिंग तेजी से बढ़ रही है. यही वजह है कि लोग शांत, विरासत से भरपूर और भीड़-भाड़ से दूर जगहों को चुन रहे हैं. क्योंकि यह 'शांत विलासिता' यात्रियों को मुख्य पर्यटन केंद्रों से अलग अनुभव देती है और त्योहारी सीज़न में भीड़ से बचने का मौका भी देती है.

लग्जरी यात्रियों की विशिष्ट सफारी यात्राएं

पैसे वाले लोग अब विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय अनुभवों में रुचि ले रहे हैं. यही वजह है कि तंजानिया और बोत्सवाना में लग्ज़री सफ़ारी की मांग बढ़ रही है, जहां 5-7 रातों के प्रवास पर प्रति व्यक्ति 1.6 से 2.5  लाख रुपये तक खर्च किया जा रहा है. वहीं, वरिष्ठ नागरिक भी पीछे नहीं हैं, वे केन्या के लॉज सफारी और जापान के शरदकालीन नगर भ्रमण जैसे विशेष पर्यटन खोज रहे हैं. जोकि साफ़ तौर पर दिखाता है कि यात्रियों की प्राथमिकताओं में विविधता बढ़ रही है और हर वर्ग का यात्री अपनी पसंद के मुताबिक यात्रा कर रहा है.

थ्रिलोफिलिया के सह-संस्थापक अभिषेक डागा के मुताबिक "भारतीय यात्री छुट्टियों को चुनिंदा, सार्थक पलायन के रूप में देख रहे हैं. छोटी दूरी के केंद्र और ऑफबीट गंतव्य सुविधा और अनुभव में आगे हैं. वहीं, 'स्मार्ट लग्जरी' बिना ज्यादा खर्च किए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करती है."
 

---- समाप्त ----
