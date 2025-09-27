विदेशियों की टॉप लिस्ट में हैं भारत ये 5 शहर, जानें क्यों हैें सबसे ज्यादा पसंद

27 सितंबर, 2025 को पूरी दुनिया विश्व पर्यटन दिवस मना रही है. इस साल का मुख्य समारोह मलेशिया के यूनेस्को विश्व धरोहर शहर मेलाका में आयोजित हो रहा है, जहां "पर्यटन और सतत परिवर्तन" विषय पर चर्चा की जाएगी. जोकि इस बात पर ज़ोर देता है कि अब यात्रा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए सही और स्थानीय समुदायों के लिए फायदेमंद होनी चाहिए.

देखा जाए तो भारत, अपनी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के कारण, हमेशा से दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक बड़ा आकर्षण रहा है. विदेशी सैलानी यहां इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम देखने आते हैं. यहां कुछ ऐसे शहर हैं, जो उनकी ख़ास पसंद बन चुके हैं. इन चुनिंदा जगहों पर घूमकर आप भी विदेशी सैलानियों की तरह भारत को एक नए, ख़ास नज़रिए से महसूस कर सकते हैं.

मुंबई को 'सपनों का शहर' कहा जाता है. बॉलीवुड, गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव जैसी जगहें विदेशी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं. यह शहर न सिर्फ ग्लैमर और चकाचौंध का केंद्र है, बल्कि भारत का एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक हब भी है. यहां की भीड़-भाड़, विविधता और जीवंत जीवनशैली इसे विदेशी सैलानियों के लिए बेहद रोचक बनाती है.

Advertisement

पर्यटकों को मुंबई का ग्लैमर बहुत भाता है (Photo: incredibleindia.gov.in)

यह भी पढ़ें: सिर्फ सैर-सपाटा नहीं, दुनिया को बदलने का जरिया भी है टूरिज्म

बेंगलुरु, जिसे भारत की 'सिलिकॉन वैली' कहा जाता है, जोकि अपने सुहाने मौसम और हरियाली के लिए जाना जाता है. इस शहर में इतिहास और आधुनिकता का शानदार मेल देखने को मिलता हैं. इसके अलावा बेंगलुरु की नाइटलाइफ़, कैफ़े संस्कृति और विविध खान-पान विकल्प विदेशी यात्रियों को खूब भाते हैं.

बेंगलुरु की ठंडी हवाओं का आनंद लेने का अलग ही मजा (Photo: incredibleindia.gov.in)

चेन्नई अपनी समुद्री सुंदरता और संस्कृति के लिए मशहूर है. मॉनसून के मौसम में मरीना बीच का नज़ारा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है. इतना ही नहीं वल्लुवर कोट्टम और अन्य पर्यटन स्थल शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को उजागर करते हैं. इसके अलावा चेन्नई की स्थानीय संस्कृति, संगीत और पारंपरिक व्यंजन इसे विदेशी यात्रियों के लिए और भी खास बनाते हैं.

चेन्नई का मरीना बीच मॉनसून में अपनी अलग ही छवि दिखाता है (Photo: incredibleindia.gov.in)

यह भी पढ़ें: नींद के लिए हजारों रुपये खर्च कर रहे लोग, 'स्लीप टूरिज्म' बन रहा नया ट्रेंड

हम्पी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो अपने प्राचीन मंदिरों और खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है. तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित ये खंडहर इतिहास प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए जन्नत जैसी जगह हैं. यहां रॉक क्लाइंबिंग और एडवेंचर गतिविधियां भी उपलब्ध हैं, जो साहसिक यात्रा प्रेमियों को खूब लुभाती हैं.

Advertisement

हम्पी के प्राचीन मंदिर और खंडहर (Photo: incredibleindia.gov.in)

5. दिल्ली

दिल्ली, भारत की राजधानी, इतिहास और आधुनिकता का अनोखा संगम है. लाल किला, हुमायूं का मकबरा जैसी पुरानी इमारतें और इंडिया गेट जैसे आधुनिक स्मारक शहर की विविधता को दर्शाते हैं. इसके अलावा चांदनी चौक जैसे बाजार भारतीय जीवनशैली का जीवंत अनुभव कराते हैं. दिल्ली में घूमकर विदेशी यात्री भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को करीब से महसूस करते हैं.

दिल्ली की ऐतिहासिक और आधुनिक इमारतें एक साथ शहर की विविधता दिखाती हैं (Photo: incredibleindia.gov.in)

विदेशी पर्यटकों की पसंद का कारण

ये शहर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हैं, बल्कि विदेशी यात्रियों के लिए सुविधाजनक, सुरक्षित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं. इन हर शहर में इतिहास, कला, खान-पान और आधुनिक जीवनशैली का मिश्रण देखने को मिलता है. विदेशी यात्री इन्हें अपने अनुभवों में जोड़ते हैं क्योंकि यह शहर न केवल घूमने के लिए अच्छे हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और लोगों से जुड़ने का अवसर भी देते हैं.



---- समाप्त ----