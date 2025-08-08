scorecardresearch
 

भारत के वो खतरनाक पहाड़ी रास्ते, जहां हर मोड़ पर तेज हो जाती हैं दिल की धड़कनें

अगर आपको रोमांच का चस्का है और पहाड़ों पर घूमने का शौक है, तो भारत के ये 7 शानदार पहाड़ी रास्ते आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए. हर रास्ते का सफर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये किसी कहानी की किताब से कम नहीं है.

पहाड़ों का असली एडवेंचर यहीं है (Photo- Pixabay)
अगर आपके अंदर घूमने-फिरने का कीड़ा है और पहाड़ों का नाम सुनते ही दिल धड़कने लगे, तो भारत के ये पहाड़ी रास्ते आपको जरूर देखना चाहिए. यहां पहुंचना आसान नहीं है, बर्फ से ढके रास्ते, बादलों में गुम मोड़ और ऐसे ऊंचे-ऊंचे पहाड़ जहां हर सांस एक रोमांच बन जाए. लेकिन यकीन मानिए, इन रास्तों तक का सफर आपकी जिंदगी का ऐसा अनुभव होगा जिसे आप बार-बार याद करना चाहेंगे. यहां का हर मोड़, हर नजारा और हर ठंडी हवा आपको पहाड़ों से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी.

1. खारदुंग ला, लद्दाख

खारदुंग ला, 5,359 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों में शुमार है. ये कोई आम सड़क नहीं, बल्कि नुब्रा वैली का शानदार गेटवे है, जहां चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ मानो आसमान को थामे खड़े हों. यहां तक का सफर दिल दहला देने वाला है और हां, रोमांच के शौकीनों, खासकर बाइकर्स के लिए तो ये किसी अधूरे ख्वाब के हकीकत बनने जैसा है.

यह भी पढ़ें: 15 अगस्त पर इन 5 ऐतिहासिक इमारतों की करें सैर, जहां पत्थरों में जिंदा है भारत का इतिहास

Highest motorable passes in the world
2. जोजिला दर्रा, जम्मू-कश्मीर

जोजिला, श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाला वो दर्रा, जो 3,528 मीटर की ऊंचाई पर सांस रोक देता है. यहां के रास्ते इतने संकीर्ण है कि एक ओर खड़ी चट्टान, तो दूसरी तरफ गहरी खाई. घुमाव ऐसे कि हर मोड़ पर लगता है कि बस जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी. इतना ही नहीं ऊपर आसमान में तैरते बादल जैसे हाथ बढ़ाकर छू लो. यही वजह है कि यहां जितनी खूबसूरती है, उतना ही खतरा है. 

Zoji La Connecting Srinagar to Ladakh
श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा (Photo- Pixabay)

3. रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश

रोहतांग दर्रा, 3,978 मीटर की ऊंचाई पर, मानो बादलों और बर्फ की गोद में बसा हो. ये मनाली को लाहौल-स्पीति से जोड़ता है. हालांकि अटल टनल ने रास्ता आसान कर दिया है, मगर रोहतांग की असली खूबसूरती अब भी उसी बर्फीले विस्तार और खुले आसमान में सांस लेती है. यहां पहुंचना सिर्फ सफर नहीं, एडवेंचर लवर्स के लिए दिल धड़काने वाला तजुर्बा है, जो बार-बार बुलाता है.

यह भी पढ़ें: शहर के शोर से चाहिए ब्रेक? इस वीकेंड जा सकते हैं अमृतसर

Destination for nature lovers
यहां पहुंचना खुद में है जीत जैसा (Photo- incredibleindia.gov.in)

4. नाथू ला दर्रा, सिक्किम

4,310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नाथू ला, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है. कभी यह सिल्क रूट का हिस्सा था. यहां जाने के लिए परमिट चाहिए, लेकिन घुमावदार रास्तों और बर्फीले नजारों के बीच की यात्रा आपको हमेशा याद रहेगी.

Stunning mountain passes in Northeast India
सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा (Photo-incredibleindia.gov.in)

5. बारालाचा ला, हिमाचल प्रदेश

मनाली-लेह हाईवे पर 4,890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पास लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है. यहां का सूरज ताल झील भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है और इसकी सुंदरता एडवेंचर लवर्स का मनमोह लेती है.

Mesmerizing mountain
जहां हर मोड़ है रोमांच से भरा (Photo- incredibleindia.gov.in)

6.  सेला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश

4,170 मीटर की ऊंचाई पर बसा सेला दर्रा, सालभर बर्फ की चादर में लिपटा रहता है. यह तवांग का रास्ता खोलता है और यहां की सेला झील, तस्वीरों से कहीं ज्यादा असल में जादू बिखेरती है. बर्फीले नजारे, ठंडी हवाएं और सफर का रोमांच, एडवेंचर लवर्स के लिए यह जगह किसी ख्वाब से कम नहीं.

Picturesque mountain passes in Northeast India
एडवेंचर लवर्स के लिए यह जगह है ख्वाब (Photo- incredibleindia.gov.in)

7. लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड

5,334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह लिपुलेख दर्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा की जान है. यहां खड़े होकर हिमालय की चोटियां इतनी पास लगती हैं कि मन करता है बस हाथ बढ़ाकर छू लें. बर्फीली हवाएं, खामोश चोटियां और अनंत आकाश ये नजारा आंखों में नहीं, दिल में बस जाता है.

High-altitude pass in Uttarakhand
ऊंचाइयों पर सांस भी बन जाती है रोमांच ( Photo- Pixabay)


यह भी पढ़ें: यूरोप के 5 किफायती देश, जहां सस्ते में बना सकते हैं घूमने का प्लान

