गुलमर्ग में स्कीइंग का प्लान? खुद का गियर लाएं या रेंट पर लें, जानें आपके लिए क्या है बेस्ट

जनवरी का महीना शुरू होते ही गुलमर्ग की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं, जो एडवेंचर के शौकीनों के लिए स्कीइंग का सबसे बेहतरीन समय है. हालांकि, पर्यटकों के बीच अक्सर यह बड़ी उलझन रहती है कि स्कीइंग का भारी-भरकम सामान घर से साथ लाएं या गुलमर्ग में ही रेंट पर लें. आपकी यात्रा के लिए क्या सही पड़ेगा और कहां आपकी ज्यादा बचत होगी, चलिए विस्तार से समझते हैं.

और पढ़ें

गुलमर्ग में गियर किराए पर लेना उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो यात्रा को हल्का और तनावमुक्त रखना चाहते हैं. इससे आपको भारी स्की और जूते फ्लाइट या ट्रेन में ढोने की परेशानी नहीं होती. लागत के नजरिए से देखें तो कुछ दिनों की ट्रिप के लिए महंगा सामान खरीदने के बजाय रेंट पर लेना कहीं ज्यादा किफायती है. साथ ही, स्थानीय एक्सपर्ट्स आपको बर्फ की स्थिति के हिसाब से बिल्कुल सही फिटिंग वाले उपकरण चुनने में मदद करते हैं. हालांकि, जो लोग प्रोफेशनल हैं या हर साल नियमित रूप से स्कीइंग करते हैं, उनके लिए अपना खुद का गियर लाना बेहतर हो सकता है. अपने उपकरणों के साथ सबसे अच्छी बात यह होती है कि वे आपके शरीर और स्कीइंग स्टाइल के हिसाब से पूरी तरह सेट होते हैं, जिससे कंफर्ट और परफॉरमेंस दोनों बढ़ जाते हैं. लंबे समय के निवेश के तौर पर देखें तो बार-बार किराया देने से अच्छा है कि अपना गियर खरीदा जाए, क्योंकि आपको इसकी क्वालिटी और मजबूती पर पूरा भरोसा होता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: माघ मेला के लिए कैसे पहुंचें संगम नगरी, यहां जानें ट्रेन, रोड और फ्लाइट का पूरा रूट

किराए का पूरा हिसाब-किताब

अगर आप गुलमर्ग की यात्रा के दौरान सामान साथ ढोने के बजाय रेंट का विकल्प चुनते हैं, तो यहां का खर्च आपकी जेब के लिए काफी किफायती साबित हो सकता है. स्कीइंग की शुरुआत करने वालों के लिए सबसे जरूरी होता है 'स्की सेट', जिसमें स्की बोर्ड, पोल और विशेष जूते शामिल होते हैं, इनका किराया आमतौर पर ₹1000 से ₹1500 के बीच रहता है. सिर्फ उपकरण ही नहीं, बल्कि हाड़ कंपा देने वाली ठंड से बचने के लिए यहां विशेष कपड़ों की भी पूरी रेंज रेंट पर उपलब्ध है. कपड़ों के खर्च की बात करें तो आपको अच्छी क्वालिटी की स्की जैकेट ₹300, वॉटरप्रूफ ट्राउजर (पैंट) ₹200 और आंखों की सुरक्षा के लिए जरूरी गॉगल्स महज ₹100 प्रति दिन के हिसाब से मिल जाते हैं. वहीं, जो लोग स्कीइंग की जगह स्नोबोर्डिंग का रोमांच चुनना चाहते हैं, उनके लिए स्नोबोर्ड का किराया ₹700 से शुरू होकर ₹1500 तक जाता है. हालांकि, ये कीमतें दुकान और सामान की क्वालिटी के आधार पर थोड़ी बदल सकती हैं.

यह भी पढ़ें: विदेशी वाइब्स की तलाश है? महाराष्ट्र का ये हिल स्टेशन देता है इटली जैसा एहसास

Advertisement

स्कीइंग का आनंद लेने के साथ-साथ कुछ खर्चों का ध्यान रखना भी जरूरी है. जैसे कि गोंडोला या लिफ्ट के लिए आपको अलग से 'स्की पास' लेना होगा, जिसकी लागत करीब ₹1000-₹1500 प्रतिदिन होती है. साथ ही, अगर आप एडवांस्ड स्कीइंग के लिए जा रहे हैं, तो सेफ्टी गियर का किराया अलग से देना होगा.



---- समाप्त ----