फिनलैंड के इस आइलैंड पर पुरुषों का जाना मना है...सिर्फ महिलाओं की होती है एंट्री

कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां न शहर का शोर हो, न दुनिया की बंदिशें और न ही पुरुषों का प्रवेश. सुनने में शायद यह किसी काल्पनिक फिल्म की कहानी लगे, लेकिन हकीकत में ऐसा एक द्वीप अस्तित्व में है. फिनलैंड के तट के पास छिपा 'सुपरशी आइलैंड' (SuperShe Island) एक ऐसी ही अनोखी और खूबसूरत जगह है, जिसे खास तौर पर महिलाओं के लिए तैयार किया गया है.

और पढ़ें

फिनलैंड के दक्षिणी तट पर, बाल्टिक सागर की शांत लहरों के बीच स्थित है 'सुपरशी आइलैंड' हेलसिंकी से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा है. यह 8.4 एकड़ का निजी द्वीप दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक दुर्लभ अनुभव पेश करता है. यहां की सबसे बड़ी खासियत इसका 'नो-मेन' (No-Men) नियम है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को एक ऐसा स्थान देना है जहां वे बिना किसी संकोच या बाहरी दबाव के खुद को निखार सकें.

यह भी पढ़ें: खौफ के साए में है ईरान, लेकिन दिल जीत लेती हैं यहां की ये 5 खूबसूरत जगहें

क्या है इस आइलैंड की खासियत

दक्षिण फिनलैंड के रासेपोरी (Raasepori) तट के पास स्थित, सुपरशी आइलैंड (SuperShe Island) 8.4 एकड़ के प्राचीन और अछूते नॉर्डिक जंगलों में फैला हुआ है. इसकी पथरीली तटरेखा, घने जंगल और झिलमिलाता पानी एक ऐसा दृश्य पेश करते हैं जो एक साथ मन को शांति भी देता है और शरीर में नई ऊर्जा भी भर देता है. लेकिन इस द्वीप की सबसे बड़ी पहचान इसका एक सख्त नियम है- यहां पुरुषों का आना पूरी तरह मना है.

Advertisement

इस अनोखे कॉन्सेप्ट की शुरुआत अमेरिकी उद्यमी क्रिस्टीना रोथ (Kristina Roth) ने की थी. क्रिस्टीना, जो तकनीकी सलाहकार फर्म 'मैटिसिया कंसल्टेंट्स' (Matisia Consultants) की पूर्व सीईओ रह चुकी हैं, उन्होंने सुपरशी आइलैंड की कल्पना महिलाओं के लिए की थी.

यह भी पढ़ें: राजस्थान या मैसूर नहीं, भारत का यह शहर कहलाता है 'महलों का शहर'



इस द्वीप की शांति और अपनापन बनाए रखने के लिए यहां एक बार में सिर्फ आठ महिलाओं को ही रहने की अनुमति दी जाती है. यह खास नियम इसलिए बनाया गया है ताकि हर महिला को पूरा समय और निजी जगह मिल सके, जहां वह बिना किसी शोर-शराबे के खुद को तरोताजा महसूस कर सके. यहां रहने के लिए बेहद खूबसूरत विला और लकड़ी से बनी कॉटेज हैं, जो आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस हैं, लेकिन साथ ही वे वहां की प्राकृतिक खूबसूरती के साथ पूरी तरह मेल खाती हैं.

ये कोई आम रिजॉर्ट नहीं, बल्कि खुद को बदलने का जरिया है. सुपरशी आइलैंड कोई साधारण रिजॉर्ट नहीं है, जहां आप सिर्फ छुट्टी मनाने जाते हैं. यह एक रिट्रीट है, जिसे इस तरह बनाया गया है कि यहां आकर आपकी पूरी जीवनशैली बदल जाए.

---- समाप्त ----