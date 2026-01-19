scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सर्दियों में AC खरीदना क्यों है सबसे स्मार्ट फैसला, ये पांच वजह जिसे जान कर तुरंत लेंगे ऐक्शन

विंटर सीजन में एयर कंडीशनर खरीदने के बारे में काफी कम लोग सोचते हैं. लेकिन अगर आपने विंटर में एसी खरीदा तो ये आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है. एक नहीं, 5 से ज्यादा वजह बता रहे हैं. इससे आप ये समझ पाएंगे कि कब एसी खरीदने में समझदारी है.

Advertisement
X
Representative image created using AI
Representative image created using AI

सर्दियों में AC खरीदने की बात सुनकर बहुत लोगों को लगता है यह उल्टा कदम है. रिएलिटी इससे काफी अलग है.  खासकर भारत जैसे देश में जहां कुछ शहरों में ठंड हल्की होती है, कुछ जगह नमी रहती है और कुछ जगह सर्दियों में भी हवा की क्वालिटी बिगड़ जाती है. यही वजह है कि बहुत से ब्रांड और रिटेलर भी ऑफ सीजन में खरीदने को बेहतर बताते हैं. 

AC डिस्काउंट और कैशबैक

पहली और सबसे प्रैक्टिकल वजह पैसे की है. गर्मियों में एसी की मांग चरम पर होती है, इसलिए उस टाइम पर काफी महंगे एयर कंडीशनर बिकते हैं. इंस्टॉलेशन की लाइन भी लंबी. सर्दियों और अर्ली स्प्रिंग में मांग गिरती है, तो डिस्काउंट, एक्सचेंज, कैशबैक और स्टॉक क्लियरेंस ऑफर ज्यादा दिखते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

AC Best time to buy,
जनवरी में AC खरीदना कितना फायदेमंद, एक्सपर्ट भी बताते हैं ये 4 वजह
AC Clean Mode
एक बटन ऑन करते ही क्लीन हो जाएगा AC, ये है पैसे बचाने वाला फीचर
AC price
AC खरीदना होगा महंगा, सामने आई नई वजह
AC price
महंगे होंगे AC, फ्रिज और बहुत कुछ, आज से नए नियम लागू
Airth
AC-कूलर को एयर प्यूरीफायर बना देगा ये खास प्रोडक्ट, ₹1399 से शुरू है कीमत

कई फाइनेंस और ब्रांड गाइड भी यही कहते हैं कि ऑफ सीजन, खासकर विंटर और अर्ली स्प्रिंग, खरीदने के लिहाज से सस्ता पड़ सकता है क्योंकि रिटेलर इन्वेंटरी क्लियर करने की कोशिश करते हैं. 

AC इंसॉलेशन और सर्विस

दूसरी वजह है इंस्टॉलेशन और सर्विस एक्सपीरिएंस. गर्मियों में टेक्नीशियन और ब्रांड सर्विस टीमों पर लोड इतना होता है कि स्लॉट मिलना मुश्किल हो जाता है, और जल्दीबाजी में गलत इंस्टॉलेशन का रिस्क भी बढ़ता है. 

विंटर में वही टीम ज्यादा उपलब्ध रहती है, तो आप सही जगह यूनिट फिट करा सकते हैं, पाइपिंग और ड्रेनेज ठीक करा सकते हैं, और पहले दिन से मशीन को सही तरीके से सेटअप कर सकते हैं. 

Advertisement

यह बात बहुत लोग बाद में समझते हैं कि एसी की परफॉर्मेंस का बड़ा हिस्सा मशीन से ज्यादा इंस्टॉलेशन पर टिका होता है. ऑफ सीजन में आप बिना रश के यह काम सही करा पाते हैं. 

सर्दियों में AC फायदेमंद

तीसरी वजह वह है जो लोग मिस कर देते हैं. आजकल ज्यादातर इन्वर्टर Split AC में अगर हीट पंप सपोर्ट है, तो वही एसी सर्दियों में हीटर की तरह भी चल सकता है, मतलब हीट मोड में. इसमें सिस्टम रिवर्स साइकिल में काम करता है और बाहर की हवा से हीट निकालकर कमरे में ट्रांसफर करता है. 

आसान भाषा में, यह ठंडा करने वाली मशीन नहीं रहती, यह गर्म भी कर सकती है, खासकर उन शहरों में जहां सर्दी बहुत हार्श नहीं होती. इंडियन ब्रांड गाइड्स भी बताते हैं कि हीट मोड तब काम करता है जब सिस्टम में हीट पंप हो, और यह कई भारतीय शहरों की मॉडरेट विंटर कंडीशन के लिए यूजफुल हो सकता है. 

AC डीह्यूमिडिफायर का भी काम करता है

चौथी वजह इनडोर एयर और नमी से जुड़ी है. सर्दियों में कई घरों में धूप कम आती है, खिड़कियां बंद रहती हैं, और किचन या बाथरूम की नमी घर में फंस जाती है. कुछ शहरों में यह नमी दीवारों पर सीलन और बदबू का कारण भी बनती है. 

Advertisement

एसी का एक काम डीह्यूमिडिफिकेशन भी है, यानी हवा से एक्स्ट्रा नमी निकालना.  इससे सीलन वाली स्मेल घट सकती है और कपड़ों या फैब्रिक पर फंगस जैसी दिक्कत का रिस्क कम हो सकता है. यानी एसी सिर्फ टेंपरेचर नहीं, कमरे के कंफर्ट को बैलेंस करने वाला टूल बन जाता है. 

एयर क्वॉलिटी होगी बेहतर

पांचवी वजह भारत के लिए बहुत रियल है, खासकर उत्तर भारत और बड़े शहरों में. सर्दियों में हवा की क्वालिटी अक्सर गिरती है और लोग घर को ज्यादा बंद रखते हैं. 

यहां एसी का रोल एयर प्यूरीफायर जैसा नहीं है, यह बात सीधी है, लेकिन सही फिल्ट्रेशन और बंद कमरे में एयर सर्कुलेशन के साथ इनडोर पार्टिकुलेट लेवल कम करने में मदद मिल सकती है. मार्केट में कई HEPA फिल्टर्स भी मिलते हैं जिन्हें आप Split AC में फिट कर सकते हैं. 

रिसर्च में यह देखा गया है कि हाई एफिशिएंसी फिल्ट्रेशन और एचवीएसी स्ट्रैटेजी से इनडोर पीएम 2.5 लेवल में कमी आती है. हालांकि ये पूरी तरह से पॉल्यूशन की दिक्कत कम नहीं कर सकता है. 

अब यहां एक जरूरी रियलिटी चेक भी है. एसी खरीदने का मतलब यह नहीं कि आप सर्दियों में उसे रोज चलाएंगे. मुद्दा यह है कि आप ऑफ सीजन में खरीदकर अपने लिए दो फायदे लॉक कर लेते हैं. पहला, कीमत और इंस्टॉलेशन दोनों पर बेहतर डील. दूसरा, गर्मी आने से पहले सिस्टम पूरी तरह रेडी. क्योंकि भारत में हीट वेव अचानक आती है और तब एसी खरीदना मजबूरी बन जाता है. 

Advertisement

मजबूरी में लोग जल्दी फैसला करते हैं, और वही जगह है जहां गलत टन क्षमता, गलत स्टार रेट या गलत इंस्टॉलेशन जैसी गलती होती है. ऑफ सीजन में आप आराम से टन कैलकुलेशन, 5 स्टार इन्वर्टर बनाम 3 स्टार, और रूम साइज के हिसाब से सही मॉडल चुन सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement