फ्रिज भी बना सकता है आपको बीमार! दिख रहे हैं ये साइन तो तुरंत करें ये काम

घर में फ्रिज एक ऐसी मशीन है जो दिन-रात बिना रुके चलती रहती है. दूध, सब्ज़ी, फल, बचा हुआ खाना... सब कुछ उसी पर भरोसे रहता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ्रिज की भी लाइफस्पैन होती है?

अगर समय रहते फ्रिज बदला न जाए, तो वही फ्रिज जो खाना सुरक्षित रखता है, एक दिन खाने को खराब कर आपकी सेहत के लिए खतरा भी बन सकता है. इतना ही नहीं, फ्रिज की वजह से जान माल का भी नुकसान हो सकता है. इन दिनों फ्रिज फटने की भी खबरें आती रहती हैं.

आज ज़्यादातर घरों में फ्रिज 10 से 15 साल तक चल जाते हैं. कुछ अच्छे मॉडल इससे ज्यादा भी चलते हैं. लेकिन उम्र बढ़ने के साथ-साथ फ्रिज की कूलिंग ताकत धीरे-धीरे कम होने लगती है.

परेशानी यह है कि फ्रिज अचानक खराब नहीं होता, बल्कि पहले ही छोटे-छोटे संकेत देने लगता है. बस हमें उन्हें समझने की जरूरत होती है. समय रहते फ्रिज को आप या तो बदल लें या फिर उसे रिपेयर कराएं और सामान रिप्लेस करा लें.

खाना जल्दी खराब होने लगे

अगर आपने नोटिस किया है कि दूध पहले से जल्दी फट रहा है, सब्ज़ियां जल्दी सड़ रही हैं या फ्रिज में रखा खाना एक-दो दिन में ही बदबू देने लगता है, तो यह सीधा संकेत है कि अंदर का तापमान ठीक से मेंटेन नहीं हो रहा.

फ्रिज का असली काम ही है सही ठंडक बनाए रखना. अगर वो यही काम ठीक से नहीं कर पा रहा, तो फूड सेफ्टी का रिस्क बढ़ जाता है. और खराब खाना सीधा पेट और सेहत पर असर डालता है.

अंदर जरूरत से ज्यादा बर्फ जमना

कुछ पुराने फ्रिज में फ्रीज़र के अंदर बहुत ज्यादा बर्फ जमने लगती है. बार-बार डी-फ्रॉस्ट करना पड़े, तो समझ लीजिए सिस्टम अब पहले जैसा काम नहीं कर रहा. इसी तरह अगर फ्रिज के अंदर पानी टपकता रहता है या नीचे पानी जमा होने लगे, तो यह भी संकेत है कि कूलिंग साइकिल में गड़बड़ी आ चुकी है.

अजीब आवाज़ें और ज्यादा गर्म बॉडी

अगर आपका फ्रिज पहले के मुकाबले ज्यादा आवाज़ करने लगा है, अचानक तेज़ मोटर साउंड आता है, या पीछे की साइड बहुत गर्म रहती है, तो यह कंप्रेशर पर एक्स्ट्रा लोड का संकेत होता है.

पुराना सिस्टम ठंडक बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करता है. यही वजह है कि वो ज्यादा शोर करता है और ज्यादा गर्म भी होता है.

बिजली का बिल बिना वजह बढ़ गया?

एक पुराना फ्रिज नई टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज की तुलना में ज्यादा बिजली खाता है. अगर बाकी सब कुछ वही है लेकिन बिजली का बिल धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो एक छुपा हुआ कारण आपका फ्रिज भी हो सकता है. इसे चेक करने के लिए स्मार्ट सॉकेट भी आते हैं जहां आप ऐप के जरिए इलेक्ट्रिसिटी कंजमप्शन का पैटर्न देख सकते हैं.

नए जेनेरेशनल के फ्रिज कम बिजली में ज्यादा इफिशिएंट कूलिंग देते हैं. इसलिए कई बार रिपेयर कराने से बेहतर नया फ्रिज ही खरीदना होता है.

कब नया फ्रिज लेना समझदारी है

अगर आपका फ्रिज बार-बार रिपेयर मांग रहा है. यानी हर समर सीजन में आपको रिपेयर कराना होता है और गैस चेंज करना होता है. कूलिंग बराबर नहीं हो पाता है और बिजली ज्यादा खाता है. कई बार लोग गैस चेंज करा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि गैस लीक हो रही है. लोकल रिपेयर सेंटर से आए हुए लोग इसे जोड़ तोड़ करके कुछ समय के लिए ठीक कर देते हैं, लेकिन ये खतरे से खाली नहीं होता.

