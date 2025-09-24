5200mAh बैटरी वाला Xiaomi फोन सिर्फ 5,999 रुपये में, एयरटेल दे रहा है ऑफर

Airtel ने Xiaomi के साथ मिलकर एक नया स्मार्टफोन पेश किया है, जिसका नाम Xiaomi Redmi A5 है. हालांकि ये स्मार्टफोन शाओमी पहले ही लॉन्च कर चुकी है और अब एयरटेल एडिशन लॉन्च किया है. एयरटेल की पार्टनरशिप वाले हैंडसेट को 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा, जबकि इसका ओरिजनल प्राइस 6499 रुपये है.

Xiaomi Redmi A5 के साथ Airtel कई अच्छे बेनेफिट्स भी दे रहा है. इसमें यूजर्स को 7.5 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा और 50GB डेटा भी फ्री मिलेगा. इस हैंडसेट को खरीदने से पहले सभी शर्तों को अच्छे से समझ लें.

Airtel Redmi A5 की कीमत, रैम और स्टोरेज

Airtel लॉक्ड Redmi A5 को भारत में 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. इसमें 3GB RAM और 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी. यह स्मार्टफोन तीन कलर वेरिएंट में आता है, जिसे फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा. खरीदने के बाद 299 रुपये का रिचार्ज कराना होगा.

Redmi A5 के स्पेसिफिकेशन्स

Redmi A5 में 6.88-inch का डिस्प्ले दिया है, जिसमें 1650 x 720 पिक्सल रेजोल्युशन है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स दिया है. इस स्मार्टफोन के साथ Unisoc T7250 चिपसेट मिलता है, जिसके साथ 3GB Ram और 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है.

2 साल तक मिलेगा एंड्रॉयड अपडेट

रेडमी ए5 एयरटेल एडिशन वाले स्मार्टफोन को Android 15 के साथ लॉन्च किया है, साथ ही कंपनी ने वादा किया है इसमें 2 साल तक अपडेट मिलेगा और चार साल तक सिक्योरिटी पैज्स का अपडेट दिया जाएगा. इस मोबाइल में 5200mAh की बैटरी मिलती है.

Redmi A5 Airtel Edition का कैमरा

Redmi A5 Airtel Edition में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 32MP का प्राइमरी कैमरा दिया है. इसमें 8MP का सेल्फी कैमरा है. इस फोन में साइ़ड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का इस्तेमाल किया है और इसमें IP52 रेटिंग दी गई है.

सेल का फायदा

फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल जारी है. इस सेल के दौरान REDMI A5 पर बैंक ऑफर्स का फायदा मिलेगा. इसके अलावा भी ढेरों स्मार्टफोन के ऑप्शन हैं, जिन्हें आप अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं.

