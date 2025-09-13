scorecardresearch
 

Feedback

Amazon Sale में ऑफर, 16 हजार रुपये के डिस्काउंट पर मिलेगा Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 14 Civi को आप आकर्षक कीमत पर खरीद सकते हैं. कंपनी ने इस स्मार्टफोन को पिछले साल लॉन्च किया था, जो कई हजार रुपये के डिस्काउंट पर मिल रहा है. ये स्मार्टफोन Amazon सेल में मिलेगा. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 23 सितंबर से शुरू होने वाली है. आइए जानते हैं इस फोन की खास बातें.

Advertisement
X
Xiaomi 14 Civi को आप Amazon Sale से खरीद सकते हैं. (Photo: ITG)
Xiaomi 14 Civi को आप Amazon Sale से खरीद सकते हैं. (Photo: ITG)

Amazon पर Great Indian Festival Sale का ऐलान हो गया है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 23 सितंबर से सेल शुरू हो रही है. अगर आप प्राइम मेंबर हैं, तो सेल का एक्सेस एक दिन पहले मिल जाएगा. ऐमेजॉन सेल में मिलने वाली कई डील्स को रिवील कर दिया गया है. ऐसा ही एक ऑफर Xiaomi 14 Civi पर मिल रहा है. 

Xiaomi 14 Civi को आप सेल से कई हजार रुपये के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. ये स्मार्टफोन यूनिक डिजाइन, बेहतरीन डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और शानदार कैमरा सिस्टम के साथ आता है. आइए जानते हैं इस फोन पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स. 

कितने में मिलेगा फोन? 

Xiaomi 14 Civi को कंपनी ने 42,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया था. हालांकि, Amazon Sale में Xiaomi 14 Civi कई हजार रुपये के डिस्काउंट पर मिलेगा. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ये स्मार्टफोन 27,999 रुपये में लिस्ट है. इस पर बैंक ऑफर भी मिल रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

HTC Vive Eagle AI
खतरे में है फोन्स का फ्यूचर? अब इस कंपनी ने लॉन्च किए स्मार्ट ग्लासेस 
Redmi Note 14 SE 5G
आ गया सबसे सस्ता Redmi Note 14 सीरीज का फोन, मिल रहा इतना का डिस्काउंट  
Xiaomi 15 Ultra
भारत में कभी चलता था Xiaomi फोन्स का राज, अब गिर रही सेल 
Redmi Note 15 Pro
Redmi Note 15 Pro सीरीज लॉन्च, मिलती है 7000mAh की बैटरी 
Xiaomi Pad 7
Xiaomi ने कम कर दी कीमत, Amazon India पर इतने रह गए हैं दाम  

यह भी पढ़ें: भारत में कभी सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली Xiaomi को क्या हुआ? क्यों धीमी पड़ गई रफ्तार

बैंक ऑफर के बाद ये स्मार्टफोन 26,499 रुपये में मिलेगा. ये कीमत फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. सभी ऑफर्स के बाद इस स्मार्टफोन पर 16,499 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. इस कीमत पर ये फोन एक अच्छी डील बन जाता है. 

Advertisement

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Xiaomi 14 Civi में 6.55-inch का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 1.5K रेज्योलूशन के साथ आता है. स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट और Corning Gorilla Glass Victus 2 के साथ आता है. हैंडसेट Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर पर काम करता है. 

यह भी पढ़ें: क्या खतरे में है स्मार्टफोन्स का फ्यूचर? Meta, Xiaomi के बाद अब इस कंपनी ने लॉन्च किए स्मार्ट ग्लासेस

फोन में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50MP का मेन लेंस, 50MP का टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 32MP के दो सेल्फी कैमरा दिए हैं. Xiaomi 14 Civi को पावर देने के लिए 4700mAh की बैटरी दी गई है, जो 67W की चार्जिंग सपोर्ट करती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement