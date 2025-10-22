scorecardresearch
 

WhatsApp पर कर पाएंगे गिनती के मैसेज! बदलने जा रहा है नियम, स्पैम से मिलेगा छुटकारा

WhatsApp पर जल्द ही एक नया बदलाव होने जा रहा है. आने वाले दिनो में मैसेज लिमिट फीचर नजर आएगा, जिसकी मदद से मैसेजिंग ऐप स्पैम और अनचाहे मैसेज से छुटकारा दिलाना चाहता है. न्यू चैट पर ये नियम लागू होगा. अभी तक मैसेज लिमिट को लेकर कोई डिटेल्स सामने नहीं आई है.

X
WhatsApp न्यू चैट में आएगी मैसेज लिमिट. (Photo: Unsplash)
WhatsApp पर सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है. आने वाले दिनों में यूजर्स को मैसेज लिमिट देखने को मिलेगी. न्यू चैट पर निर्धारित संख्या के मैसेज करने के बाद उस चैट पर मैसेज रुक जाएंगे. इसकी मदद से लोगों को स्पैम मैसेज और अनचाहे मैसेज से बचाया जा सकेगा. इस फीचर का नाम New Chat Message Limit है, जिसकी जानकारी Wabetainfo ने शेयर की है. 

WhatsApp के अपकमिंग फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट Wabetainfo ने बताया है कि व्हाट्सऐप में एक नया फीचर दस्तक देने जा रहा है. इसका नाम  New Chat Message Limit है और यह अभी बीटा वर्जन में है. इसको अभी Android 2.25.31.5 वर्जन में स्पॉट किया है. स्मार्टफोन यूजर्स को आने वाले दिनों में ये बदलाव देखने को मिलेगा. 

WhatsApp देगा अलर्ट 

WhatsApp के इस अपकमिंग फीचर को लेकर बताया है कि लिमिट करीब आने पर यूजर्स को अलर्ट भी मिलेगा. ऐसे में आप समझ सकेंगे कि जल्द ही मैसेज लिमिट लागू होने वाली है. ऐसे में यूजर्स सिर्फ जरूरी मैसेज ही कर पाएंगे. 

Wabetainfo ने किया पोस्ट 

यह भी पढ़ें: Arattai को लेकर Zoho CEO ने बताया फ्यूचर प्लान, देगा WhatsApp को टक्कर

WhatsApp यूजर्स को क्या होगा फायदा ? 

WhatsApp का यह न्यू फीचर इसलिए तैयार किया है, जब किसी न्यू यूजर्स को मैसेज भेजे जाते हैं और वह रिप्लाई नहीं करता है. ऐसी चैट्स पर लिमिटेड मैसेज ही सेंड किए जा सकेंगे. इस फीचर की मदद से मैसेजिंग ऐप अपने यूजर्स को अनजान और स्पैम मैसेज से दूर रखना चाहती है.

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन कैमरे में तुरंत बदल लें ये सेटिंग्स, दिवाली पर आएंगी खूबसूरत तस्वीरें, फोन सस्ता हो या महंगा फर्क नहीं पड़ेगा

शेयर किया स्क्रीनशॉट्स 

Wabetainfo की तरफ से इस अपकमिंग फीचर को लेकर एक स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किया है. इस फीचर की मदद से यूजर्स आसानी से स्पैम और अनचाहे मैसेज से बचेंगे.  हालांकि अभी तक मैसेज लिमिट को लेकर कोई डिटेल्स सामने नहीं आई है. यह लिमिट मंथली होगी या वीकली, उसके बारे में भी डिटेल्स आनी बाकी है. 

