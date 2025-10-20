scorecardresearch
 

स्मार्टफोन कैमरे में तुरंत बदल लें ये सेटिंग्स, दिवाली पर आएंगी खूबसूरत तस्वीरें, फोन सस्ता हो या महंगा फर्क नहीं पड़ेगा

स्मार्टफोन चाहे 10 हजार रुपये का हो या 1 लाख रुपये का. आप अगर चाहें तो किसी भी स्मार्टफोन से अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं. दिवाली के मौके पर हर कोई फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर लगाना चाहता है. आइए जानते हैं बारीकियां.

दिवाली स्मार्टफोन कैमरा टिप्स (Photo ITG)
दिवाली रोशनी, सजावट, मिठाइयों और परिवार के साथ बिताए पलों का त्योहार है. इस दिन हर घर जगमगाता है और हर कोई चाहता है कि इन खूबसूरत पलों को तस्वीरों में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर किया जाए. लेकिन समस्या यह है कि रात में ली गई ज्यादातर तस्वीरें डार्क, धुंधली या बिना डिटेल के आ जाती हैं.

कई बार चेहरा साफ नहीं दिखता और पूरी मेहनत बेकार महसूस होती है. अगर आपके पास महंगा कैमरा फोन या डीएसएलआर नहीं है, तब भी चिंता की कोई बात नहीं. किसी भी स्मार्टफोन से भी आप दिवाली की प्रो-लेवल तस्वीरें ले सकते हैं. बस कुछ आसान बातों का ध्यान रखें.

पोर्ट्रेट मोड 

दिवाली लाइट्स के बीच पोर्ट्रेट मोड सबसे शानदार रिजल्ट देता है. चेहरे पर फोकस रखिए और पीछे दीये, मोमबत्तियां या लड़ी वाली लाइटें आने दीजिए. इससे बैकग्राउंड हल्का धुंधला होगा और बोके इफ़ेक्ट तस्वीर को सुंदर बना देगा. पोर्ट्रेट मोड अब बजट स्मार्टफोन में भी आता है, कैमरा इंटरफेस में ये ऑप्शन ढूंढे. सबजेक्ट पर फोकस रखें. कुछ स्मार्टफोन्स में क्लिक की गई पोर्टेट तस्वीरों को एडिट करने का भी ऑप्शन आता है जहां से आप फोकस चेंज कर सकते हैं या बैकग्राउंड को कम या ज्यादा बोके इफेक्ट दे सकते हैं.

फ्लैश बंद रखें और सॉफ्ट लाइट का सहारा लें

स्मार्टफोन की फ्लैश तस्वीरों को फीका और हार्ड बनाती है. फ्लैश की जगह साइड से दीया, लैंप, बल्ब या रिंग लाइट जैसी सॉफ्ट लाइट का इस्तेमाल करें. इससे चेहरा नैचुरल, साफ और फेस्टिव सीजन वाला दिखेगा. कैमरा इंटरफेस में भी आपको लाइट कंट्रोल करने का स्लाइडर मिलता है. आप यहां से रोशनी कम या ज्यादा कर सकते हैं. 

नाइट मोड ज़रूर ऑन करें

रात की तस्वीरों में नाइट मोड बहुत कारगर है. फोटो लेते समय फोन को हिलने न दें, क्योंकि नाइट मोड कुछ सेकंड तक रोशनी इकट्ठा करता है. आम तौर पर ये 5-10 सेकंड्स का टाइम लेता है. जितना फोन स्थिर रहेगा, उतनी ही साफ फोटोज आएंगी और डिटेल्स भी होंगे. कैमरा इंटरफेस में आपको नाइट मोड का भी ऑप्शन दिख जाएगा जिसे सेलेक्ट करना है. 

सजावट के लिए वाइड एंगल

अगर आप पूरी बालकनी, दरवाज़े की लाइटिंग, रंगोली, या घर का डेकोर दिखाना चाहते हैं तो वाइड एंगल मोड इस्तेमाल करें. ध्यान रहे, फ्रेम सीधा रखें और चेहरा बीच में हो, नहीं तो साइड से फोटो थोड़ी खराब हो सकती है. हमेशा याद रखें कि किसी भी फोन का वाइड एंगल लेंस आम तौर पर प्राइमरी लेंस से फीका होता है, इसलिए अगर आपको वाइड फ्रेम रखने की मजबूरी नहीं है तो प्राइमरी कैमरा ही आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा. 

ग्रिड ऑन रखें, फ्रेमिंग बेहतर होगी

कैमरा सेटिंग में ग्रिड ऑन करने से तस्वीरों का बैलेंस बेहतर रहता है. इससे आप आसानी से सबजेक्ट को सही जगह रख पाएंगे और हर फोटो बैलेंस्ड दिखेगी. इसे आप कैमरा सेेटिंग्स में जा कर Grid ऑप्शन सेलेक्ट करके ऑन कर सकते हैं. कंपोजिशन में ये आपके काम आएगा. 

लेंस साफ करना ना भूलें

यह सबसे साधारण लेकिन सबसे असरदार टिप है. आम तौर पर फोन निकालते ही फोटो क्लिक करने की लोगों की आदत होती है. लेकिन स्मॉग, डस्ट और टेंप्रेचर की वजह से कैमरा के आउटर लेयर यानी ग्लास की वजह से फोटोज धुंधली आती है. दिवाली में फोन हाथों में रहता है, लेंस पर धुंध या धूल आ जाती है. फोटो लेने से पहले लेंस पोंछ लें, क्वॉलिटी में तुरंत फर्क दिखेगा. 

हल्की एडिटिंग, पर ज़्यादा नहीं

फोटो को ज्यादा एडिट ना करें और ना किसी थर्ड पार्टी एडिटिंग टूल का यूज करें. सभी स्मार्टफोन्स में बेसिक एडिटिंग का ऑप्शन होता है. आपको बस फोटो की ब्राइटनेस, वॉर्मथ और कॉन्ट्रास्ट हल्का सा बढ़ाना है. दिवाली की तस्वीरों में वॉर्म (पीले) रंग का टोन खूबसूरत लगता है, लेकिन ओवर-एडिटिंग से बचें.

AI टूल से एडिट

अगर आपको ज्यादा ही एडिट करना है तो किसी भी क्लिक की गई फोटोज को Gemini, ChatGPT या Grok जैसे GenAI टूल से एडिट करा सकते हैं. फोटो अपलोड करके आपको प्रॉम्प्ट लिखना है. आप सिंपल दिवाली बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं. 

