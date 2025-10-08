scorecardresearch
 

WhatsApp की तरह Arattai भी होगा एन्क्रिप्टेड, Zoho CEO ने बताया फ्यूचर प्लान

WhatsApp की तरह ही Arattai ऐप पर भी एन्क्रिप्शन आने वाला है. इस ऐप पर कॉल और वीडियो के लिए पहले से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मिलता है. अब कंपनी चैट्स के लिए भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जोड़ेन पर काम कर रही है. पिछले कुछ दिनों में इस ऐप की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी है. ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर टॉप डाउनलोडेड ऐप बन गया है.

Arattai ऐप पर चैट्स के लिए जल्द ही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मिलेगा. (Photo: ITG)
Arattai ऐप चर्चा में बना हुआ है. देसी वॉट्सऐप के तौर पर पॉपुलर हो रहा है ये ऐप जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर नए फीचर्स जोड़ने वाला है. कुछ हफ्तों में ही Arattai ऐपल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों ही प्लेटफॉर्म पर टॉप डाउनलोडेड ऐप बन गया है. ऐप की पैरेंट कंपनी Zoho इस पर नए फीचर्स जोड़ने की तैयारी में है. 

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का है. ज्यादातर लोगों की डिमांड है कि वॉट्सऐप की तरह ही Arattai पर उन्हें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मिलना चाहिए. Zoho के CEO ने इस ऐप को लेकर जानकारी दी है. 

कब आएगा E2E एन्क्रिप्शन?

इंडिया टुडे से बातचीत में Zoho के CEO मणि वेंबू ने Arattai ऐप को लेकर अपना डिटेल प्लान बताया. उन्होंने बताया कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर काम चल रहा है और जल्द ही इसे रोलआउट किया जाएगा. वेंबू ने बताया, 'हम पहले से ही कॉल और वीडियो के लिए एन्क्रिप्शन ऑफर करते हैं.'

'यहां तक की मैसेज में भी हमारे पास सीक्रेट चैट है, लेकिन ये डिफॉल्ट नहीं है. अब हम वास्तव में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर काम कर रहे हैं और जल्द ही हम इसका ऐलान कर सकते हैं. फिलहाल ये हमारी प्राथमिकता है.'

क्या कंपनी दिखेगा Ads?

Zoho Arattai ऐप में यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी पर बड़ा दाव लगा रही है. बातचीत में वेंबू ने बताया कि ये प्लेटफॉर्म कभी भी ऐड्स नहीं दिखाएगा और यूजर डेटा का इस्तेमाल मोनेटाइजेशन के लिए नहीं करेगा. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का मतलब है कि इन मैसेज को सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही पढ़ सकते हैं. 

बीच में कोई भी ऐसे मैसेज को पढ़ नहीं सकता है. यहां तक की कंपनी खुद भी इन मैसेज को नहीं पढ़ पाएगी. एन्क्रिप्शन के अलावा Arattai ऐप को लेकर Zoho के अन्य प्लान भी हैं. वेंबू ने इस बारे में बताया कि हम देख रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म को दूसरों के लिए कैसे ओपन कर सकते हैं, जिससे ऐसे ऐप बन सके जो सभी के लिए फायदेमंद हो. 

लाखों लोग कर रहे हैं इस्तेमाल

Arattai ऐप को भारत में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. वेंबू ने बताया कि ऐप के वायरल होने से पहले इस पर रोजाना लगभग 3500 यूजर्स साइनअप कर रहे थे. हालांकि, अब ये स्थिति बदल गई है. इस प्लेटफॉर्म पर एक दिन में 3.5 लाख तक साइनअप हुए हैं. यहां तक की एक दिन साइनअप की संख्या 10 लाख का आंकड़ा भी पार कर चुकी है.

