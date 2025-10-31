scorecardresearch
 

Feedback

Vivo X300 सीरीज लॉन्च, 200MP का रियर और 50MP का फ्रंट कैमरा, इतनी है कीमत

Vivo X300 Launch: चीनी स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने अपने फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Vivo X300 और Vivo X300 Pro को लॉन्च किया है, जिनमें 200MP का रियर कैमरा और 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. दोनों ही फोन्स MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर पर काम करते हैं. आइए जानते हैं इनकी कीमत और दूसरी खास बातें.

Advertisement
X
Vivo X300 Pro और X300 को कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है. (Photos: Vivo)
Vivo X300 Pro और X300 को कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है. (Photos: Vivo)

वीवो ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स- Vivo X300 Pro और Vivo X300 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने दो हफ्ते पहले इन फोन्स को चीन में लॉन्च किया था, जिसे अब ग्लोबल मार्केट में पेश कर दिया गया है. दोनों ही फोन्स में MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया गया है. 

स्मार्टफोन्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो Vivo X300 सीरीज भारत में दिसंबर की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है. आइए जानते हैं इनकी कीमत और दूसरी खास बातें. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Vivo X300 Pro में 6.78-inch का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर के साथ आता है. बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस के लिए V3+ चिप दिया गया है. फोन 50MP + 50MP + 200MP के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. 

सम्बंधित ख़बरें

vivo v60e
Vivo का सबसे सस्ता 200MP कैमरे वाला फोन, इतने में हो रही सेल 
Poco X7
15 हजार में बेस्ट फोन, Samsung से लेकर Vivo तक, 6500mAh बैटरी-बेहतरीन कैमरा 
vivo v60e
Vivo लाया 200MP कैमरे वाला अपना सबसे सस्ता फोन, इतनी है कीमत 
Vivo Y31 5G
Vivo ने लॉन्च किए दो बजट 5G फोन, 50MP कैमरा और 6500mAh बैटरी 
Vivo X Fold 5
Vivo-iQOO यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, खत्म होगी Funtouch OS की कहानी  

यह भी पढ़ें: Vivo के करोड़ों फोन्स में होगा बड़ा बदलाव, कंपनी ने किया ऐलान, आ रहा है...

वहीं फ्रंट में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है. स्मार्टफोन 5440mAh की बैटरी और 90W की चार्जिंग के साथ आता है. स्मार्टफोन में 40W की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. फोन में डुअल स्पीकर, एक्शन बटन और दूसरे खास फीचर्स मिलते हैं. 

Advertisement

वहीं Vivo X300 की बात करें, तो इसमें आपको प्रो वेरिएंट वाला ही प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं. इसमें 6.31-inch का डिस्प्ले मिलेगा. फोन 5360mAh की बैटरी मिलती है. स्मार्टफोन 200MP + 50MP + 50MP के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: Vivo V60e भारत में लॉन्च, 200MP कैमरा के साथ मिलेगी 6500mAh की बैटरी, इतनी है कीमत

कितनी है कीमत? 

Vivo X300 Pro सिर्फ 16GB RAM + 512GB स्टोरेज में आता है, जिसकी कीमत 1399 यूरो (लगभग 1,43,000 रुपये) है. वहीं Vivo X300 की कीमत 1049 यूरो (लगभग 1,08,000 रुपये) से शुरू होती है. इस कीमत पर 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा. भारत में कंपनी इस फोन को कब और किस कीमत पर लॉन्च करेगी, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement